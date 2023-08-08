Intel Arc A580 ufukta göründü: RTX 4060'a rakip olacak

Reddit'te bir kullanıcı tarafından tespit edilen liste, Arc A580'nin halihazırda satışa sunulduğunu ortaya çıkardı. Buna göre 335,99 dolar fiyat etiketi ile listelenen kartın 8 GB GDDR6 belleğe, 256 bit veriyoluna ve 1,8 GHz hızlandırma saatine sahip olduğu belirtiliyor. Ancak Arc A750'nin halihazırda 249 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu düşünürsek, Arc A580'nin şaşırtıcı bir biçimde pahalı olduğunu söylemek mümkün.
Intel Arc A580'nin gelecekte satışa sunulup sunulmayacağı henüz Intel tarafından onaylanmadı. Ancak bu modelin AMD RX 7600 ve Nvidia RTX 4060 serisine rakip olması bekleniyor. Bu nedenle kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekecek.