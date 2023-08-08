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    Intel Arc A580 ufukta göründü: RTX 4060'a rakip olacak

    Intel tarafından geçtiğimiz yıl tanıtılan Arc A580, Çin merkezli perakende platformlarında listelenmeye başladı. Peki Arc mimarisinin orta seviye çözümü neler sunacak? İşte detaylar
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    Intel Arc A580 ufukta göründü: RTX 4060'a rakip olacak Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Arc serisi adı altında ile masaüstü ekran kartı rekabetine dahil olan Intel, hem fiyatlandırma hem de sürücü desteği ile kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başardı. Ancak bu kartlar arasından A380 ve A750 halihazırda kullanıma sunulurken, Arc A580 henüz pazardaki yerini almadı. Şimdi son raporlar, Arc A580'nin Çin merkezli perakende sitelerinde listelenmeye başladığını gösteriyor. 

    Intel Arc A580 ufukta göründü

    Reddit'te bir kullanıcı tarafından tespit edilen liste, Arc A580'nin halihazırda satışa sunulduğunu ortaya çıkardı. Buna göre 335,99 dolar fiyat etiketi ile listelenen kartın 8 GB GDDR6 belleğe, 256 bit veriyoluna ve 1,8 GHz hızlandırma saatine sahip olduğu belirtiliyor. Ancak Arc A750'nin halihazırda 249 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu düşünürsek, Arc A580'nin şaşırtıcı bir biçimde pahalı olduğunu söylemek mümkün.

    Intel Arc A580 ufukta göründü: RTX 4060'a rakip olacak Tam Boyutta Gör
    Bilmeyenler için Arc A580, 8 adet Işın İzleme birimi, 186 GB/s bellek bant genişliği, 175W TDP, 24 Xe-Çekirdeği ve 8GB GDDR6 bellek ile eşletirilen ACM-G10 kalıbı ile tanıtıldı. Sızdırılan liste ise bu özelliklerden bazılarını doğrularken, kartın herhangi bir fotoğrafını içermiyor. Öyle ki yalnızca Intel Arc A770 Limited Edition'ın genel bir görüntüsü kullanılmış. 

    Intel Arc A580'nin gelecekte satışa sunulup sunulmayacağı henüz Intel tarafından onaylanmadı. Ancak bu modelin AMD RX 7600 ve Nvidia RTX 4060 serisine rakip olması bekleniyor. Bu nedenle kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekecek. 

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