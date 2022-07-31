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Masaüstü ekran kartı rekabetine yeni Arc Alchemist serisi GPU'lar ile dahil olmayı planlayan Intel, kartların resmi çıkış tarihi ve teknik özellikleri konusunda sessizliğini koruyor. Yeni paylaşılan bir sızıntıya göre mavi ekip, Arc serisi masaüstü ekran kartlarını Eylül sonuna kadar piyasaya sürebilir.

Sessizce piyasaya çıkabilir

Arc Alchemist masaüstü serisi hakkında yeni bilgiler paylaşan Igor’sLab, şirketin artık büyük ölçekli bir duyuru planlamadığını ve Arc masaüstü modellerinin kademeleri olarak 5 Ağustos ila 29 Eylül arasında piyasaya sürüleceğini bildirdi. Ayrıca Intel'in olumsuz geri bildirimlerden kaçınmak için kartların test örneklerini birkaç inceleme kaynağı ile paylaşacağını düşünen Igor, objektif incelemelerin kartların raflarda yerini almasından sonra kullanılabilir olacağını umuyor.

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Yakın zamanda PCGamer’ın sorularını yanıtlayan Intel temsilcileri, Arc ekran kartlarının ancak müşterilere gönderilmeye hazır olduklarında resmen duyurulacağını söylemişti. Öte yandan sızdırılan tarihler arasında kartların küresel mi, yoksa belirli bölgelerde mi satışa sunulacağını henüz bilinmiyor.

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Intel Arc masaüstü ekran kartlarının çıkış tarihi sızdırıldı