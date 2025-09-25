Japonya'da geçecek Forza Horizon 6 duyuruldu: İşte ilk fragman ve PS5 sürprizi

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Forza Horizon serisinin yeni oyunu sonunda resmiyet kazandı. Playground Games, Forza Horizon 6'nın uzun süredir konuşulan mekânı Japonya'yı doğruladı. Duyuru, Tokyo Game Show sunumundan önce resmi Forza Horizon Instagram hesabında yayınlanan sürpriz bir fragmanla yapıldı.

Forza Horizon 6 duyuruldu

Tokyo Game Show'da paylaşılan kısa videoda Tokyo'nun yoğun şehir trafiği ve Japonya'nın kırsal manzaralarıyla birlikte Mount Fuji'ye de yer verildi. Ayrıca "Horizon Festivali Japonya’ya gidiyor" ifadesine yer verildiğini görüyoruz. Forza Horizon 6, 2026 yılında piyasaya sürülecek. Ayrıca Xbox Play Anywhere desteği ile oyun hem Xbox konsollarında hem de Windows PC'lerde oynanabilecek.

Oyunun ilk günden itibaren Xbox Game Pass kütüphanesine ekleneceğini hatırlatalım. Öte yandan Microsoft oyunun çıkışından sonra PlayStation 5'e de gelmesini planlıyor. Paylaşılan fragman çok fazla detay içermiyor ancak Xbox yöneticisi Matt Booty, Japonya'nın serinin en çok talep edilen konumlarından biri olduğunu vurguladı.

Playground Games sanat yönetmeni Don Arceta ise oyunda hem şehir merkezinin karmaşası hem de kırsal bölgelerin doğallığına yer verileceği, klasik mevsimsel değişimlerin de geri döneceği doğrulandı.

Kaçıranlar için serinin bir önceki oyunu Forza Horizon 5, Meksika yollarında geçen açık dünyasıyla büyük ilgi görmüş ve PlayStation 5’e de sürpriz bir şekilde çıkış yaparak listelerde üst sıralara yerleşmişti. Japonya’nın kendine has otomobil kültürü ve eşsiz yolları sayesinde Forza Horizon 6 beklentileri daha da yükseltecek gibi görünüyor.

