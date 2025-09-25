Giriş
    Xbox'a özel Flight Simulator 2024, PS5 için duyuruldu: İşte çıkış tarihi

    Microsoft, Flight Simulator 2024'ün resmi olarak Playstation 5'e çıkış yapacağını duyurdu. Oyun, 2026’da ücretsiz güncellemeyle PS VR2 desteği de alacak. İşte çıkış tarihi...

    Resmen duyuruldu: Xbox'a özel efsane oyun PlayStation'a geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft Flight Simulator 2024'ün PlayStation 5'e geleceği resmileşti. Sony’nin State of Play etkinliğinde yapılan duyuruya göre popüler uçuş simülasyonu, 8 Aralık 2025'te PS5 için çıkış yapacak. Ayrıca 2026 yılında ücretsiz bir güncellemeyle PS VR2 desteği de sunulacak. 

    Flight Simulator 2024, PS5'e geliyor

    Flight Simulator 2024, PS5'e özel DualSense kontrolcüsünün titreşim özellikleri ve adaptif tetik desteğini de kullanacak. Ayrıca jiroskop kontrolleri sayesinde uçuş deneyimi, kumanda üzerinden daha gerçekçi hale gelecek. Microsoft Flight Simulator serisinin başındaki Jorg Neumann, PlayStation Blog'daki açıklamasında 125 farklı uçağın yer aldığı en geniş filonun oyunda sunulacağını belirtti.

    Dolayısıyla hafif hava araçlarından jetlere, helikopterlerden askeri nakliye uçaklarına kadar oldukça geniş bir yelpaze bulunuyor. Kaçıranlar için Flight Simulator 2024'ün PS5’e geleceğine dair söylentiler uzun süredir gündemdeydi. Bu duyuruyla birlikte Forza, Gears of War gibi serilerden sonra Microsoft'un bir başka özel oyunu da PlayStation ekosistemine dahil olmuş oldu.

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

