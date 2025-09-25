Xbox'a özel Flight Simulator 2024, PS5 için duyuruldu: İşte çıkış tarihi

Flight Simulator 2024, PS5'e geliyor
Flight Simulator 2024, PS5'e özel DualSense kontrolcüsünün titreşim özellikleri ve adaptif tetik desteğini de kullanacak. Ayrıca jiroskop kontrolleri sayesinde uçuş deneyimi, kumanda üzerinden daha gerçekçi hale gelecek. Microsoft Flight Simulator serisinin başındaki Jorg Neumann, PlayStation Blog'daki açıklamasında 125 farklı uçağın yer aldığı en geniş filonun oyunda sunulacağını belirtti.
Dolayısıyla hafif hava araçlarından jetlere, helikopterlerden askeri nakliye uçaklarına kadar oldukça geniş bir yelpaze bulunuyor. Kaçıranlar için Flight Simulator 2024'ün PS5'e geleceğine dair söylentiler uzun süredir gündemdeydi. Bu duyuruyla birlikte Forza, Gears of War gibi serilerden sonra Microsoft'un bir başka özel oyunu da PlayStation ekosistemine dahil olmuş oldu.