Intel Core i7-13700K ve i5-13600K test edildi: Performans ve TDP'ler artıyor

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Geçtiğimiz günlerde Intel’in yeni nesil işlemcilerinden Core i9-13900K’nın mühendislik örneğine ulaşmayı başaran ExtremePlayer, şimdi de 16 çekirdekli i7-13700K ve 14 çekirdekli i5-13600K’nın performans sonuçlarını paylaştı.

Performans ve TDP değerleri artıyor

ExtremePlayer tarafından biri DDR4-3200 ve diğeri DDR5-6400 olmak üzere ASRock Steel Legend Z690 anakartlı sistemde test edilen yeni işlemciler, bir önceki nesil i7-12700K ve i5-12600K modelleri ile karşılaştırıldı.

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Bununla birlikte Intel i7-13700K, CPU-Z testlerinde tek çekirdekte yüzde 10, çoklu çekirdekte ise 12700K'nın yüzde 32 ila 34 oranında önüne geçmeyi başarıyor. Ancak yeni işlemci selefinin 188W güç tüketimine kıyasla daha yüksek 244W’lık bir TDP değeri ile geliyor.

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Aynı testlerde Intel i5-13600K ise, bir önceki nesli tek çekirdekte yüzde 5, çoklu çekirdekte ise yüzde 39 ila 41 oranında geride bırakıyor. Öte yandan TDP değerlerine gelindiğinde selefinden 30W daha yüksek 178W güç gereksinimine ihtiyaç duyuyor. Böylece yeni nesil işlemcilerin daha yüksek güç tüketimi ile daha yüksek bir performansı beraberinde getireceğini söyleyebiliriz. 13.Nesil Intel Raptor Lake işlemcilerin 28 Eylül tarihinde tanıtılması bekleniyor.

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Intel Core i7-13700K ve i5-13600K performans testlerinde göründü