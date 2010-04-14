Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel, ARM tabanlı yongada sistem çözümlerine Tunnel Creek ile yanıt verecek

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7b
1
3
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nvidia Tegra, Texas Instruments OMAP 4, Apple A4 ve Samsung SP5C110 gibi ARM tabanlı yongada sistem çözümleri, enerji verimli yapıları ve gelişmiş video/grafik ve genel işlem performanslarıyla akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar başta olmak üzere pek çok segmenti domine ediyorlar.

Akıllı telefon pazarına girme isteği bir sır olmayan Intel, Tunnel Creek adını verdiği yeni nesil SoC yani yongada sistem çözümünü detaylandırdı. ARM tabanlı platformlara rakip olarak geliştirilen SoC çözümü ile akıllı telefonlar ve tabletlere ek olarak araç içi bilgi-eğlence sistemleri de hedef alınıyor.

Tunnel Creek, Intel Atom çekirdeği ile birlikte entegre bellek kontrolcüsü, hub kontrolcüsü, grafik işlem birimi ve video motorundan oluşuyor. Tunnel Creek ile materyal maliyetlerinin aşağı çekilebileceğini belirten Intel, gömülü sistemler için daha az alanda daha yüksek verim sağlanacağı söylüyor.

Intel akıllı telefon pazarındaki varlığını yıl sona ermeden ortaya koymayı hedefliyor. Nokia ile yazılım ortaklığına giderek bir Maemo & Moblin birlikteliği olan MeeGo platformunu duyuran Intel, donanım tarafında ise Atom tabanlı modeller konusunda LG gibi dünya devi isimlerle ortaklıklar yürütüyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yc#1 9 yıl
Zamanında Digital firmasının işlemci departmanını satın alarak StrongARM serisi işlemcileri üretmeye başladılar. Bunu geliştirip Xscale serisini pazara sunan Intel, sonradan bu birimi 600 milyon dolara Marvell'e sattı. Şimdi Atom ile ikinci bir başlangıç yapmak istiyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
intelin bu pazara neden hala girmemiş olduğunu anlamak zor.. İntede olsaydı şimdi hem çeşitlilik ve seçenek olacaktı hemde pazarda rekabet olacaktı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 9 yıl
Arm işlemciler netbooklar ile Intel'i tehdit etmeye başladı ama Intel halen cep telefonu pazarından pay istiyor. İşleri kolay değil çünkü arm mimarisinin son versiyonu Cortex A9'un çift işlemcilli modelinin saf işlem gücü Arm lehine %80'i bulabiliyor. soltesza.wordpress.com/...
Kısaca ya netbook pazarını koruyacak ve cep pazarına girecek yada ikisini birden kazanacak. Çünkü gerçekten aynı güç tüketimine sahip işlemcilerden bahsedilmeye başlandı.
Tabii bu bahsidilen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl PowerColor Eyefinity5 HD5770 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim