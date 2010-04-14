Intel, ARM tabanlı yongada sistem çözümlerine Tunnel Creek ile yanıt verecek

Nvidia Tegra, Texas Instruments OMAP 4, Apple A4 ve Samsung SP5C110 gibi ARM tabanlı yongada sistem çözümleri, enerji verimli yapıları ve gelişmiş video/grafik ve genel işlem performanslarıyla akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar başta olmak üzere pek çok segmenti domine ediyorlar.

Akıllı telefon pazarına girme isteği bir sır olmayan Intel, Tunnel Creek adını verdiği yeni nesil SoC yani yongada sistem çözümünü detaylandırdı. ARM tabanlı platformlara rakip olarak geliştirilen SoC çözümü ile akıllı telefonlar ve tabletlere ek olarak araç içi bilgi-eğlence sistemleri de hedef alınıyor.

Tunnel Creek, Intel Atom çekirdeği ile birlikte entegre bellek kontrolcüsü, hub kontrolcüsü, grafik işlem birimi ve video motorundan oluşuyor. Tunnel Creek ile materyal maliyetlerinin aşağı çekilebileceğini belirten Intel, gömülü sistemler için daha az alanda daha yüksek verim sağlanacağı söylüyor.

Intel akıllı telefon pazarındaki varlığını yıl sona ermeden ortaya koymayı hedefliyor. Nokia ile yazılım ortaklığına giderek bir Maemo & Moblin birlikteliği olan MeeGo platformunu duyuran Intel, donanım tarafında ise Atom tabanlı modeller konusunda LG gibi dünya devi isimlerle ortaklıklar yürütüyor.