Intel, Atom işlemcili akıllı telefonları 2011 sonuna erteledi

Tablet bilgisayarlar için hazırladığı Oak Trail kod adlı Atom platformunu yeni yılda pazara sunarak ARM'a rakip olmaya hazırlanan Intel, Atom Z600 serisi altında geliştirdiği düşük güç tüketimli bazı işlemcilerini akıllı telefonlarda da kullanacak ancak bu alandaki asıl hamlesini Medfield kod adını taşıyan telefonlara özel yeni platformuyla gerçekleştirecek. Fakat gelen son bilgilere göre Intel, Atom işlemcili akıllı telefon planlarını 2011 sonuna ötelemiş gibi görünüyor. Intel tepe yöneticisi Paul Otellini, Barclays konferansında yaptığı açıklamasında, Intel tabanlı akıllı telefonların yeni yılın ikinci yarısından önce gelmeyeceğini açıkladı. Daha önceki planı doğrultusunda Atom Z600 işlemcili akıllı telefonları 2011 başında pazara sürmeyi planlayan Intel, görünüşe bakılırsa 2011'in önemli bir kısmında akıllı telefon pazarına girişle ilgili radikal bir girişimde bulunmayacak.
Akıllı telefon sınıfındaki gerçek işlemcilerin Medfield serisi altında sunulacağını belirten Paul Otellini, üzerinde çalışılan bazı hatalar olduğunu dolayısıyla Medfield işlemcilerinin önümüzdeki yılın önemli bir kısmında hazır olmayacağını belirtti. Akılı telefona pazarına aktif girişini 2011 sonuna bırakan Intel, tablet bilgisayar pazarında ise agresif bir büyüme planlıyor. 2011'in ilk yarısında 35 farklı şirketin Oak Trail platformunu kullanacağı belirtilirken, isimler henüz açıklanmadı ancak gelen bilgilere göre Asus, Dell ve MSI gibi dünya devi üreticilerin de Oak Trail tabanlı çözümler sunması bekleniyor. Paul Otellini açıklamasının devamında Oak Trail platformunun işletim sistemi tarafında esnek bir kullanım yapısı sunacağını, Windows 7 ve MeeGo ile birlikte Android 3.0 işletim sistemine de destek sunulacağını söyledi.
http://www.electronista.com/articles/10/12/08/intel.says.smartphone.atom.not.ready.until.2011/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
daha geç bir zamanda hayata geçeceğini düşünüyorum.
Sonuçta şirketler teknolojiyi yava yavaş piyasaya süreceklerki daha az zaman ve maliyetle daha çok para kazansınlar.
Bazı arkadaşlar masaüstü pclerin uzun vadede ortadan kalkabileceğini söylemiş ve bunu sadece oyun performanslarındaki gelişime bağlayarak ifade etmiş.
Böyle birşey kesinlikle ve kesinlikle çok uzun vadede dahi mümkün değildir.
Çünkü pc sadece bir eğlence aracı değil aynı zamanda bir para kazanma vasıtasıdır.
profosyonel 3D çizim programları,render,capture işiyle uğraşanlar için laptoplar bile yetmezken masaüstü sistemlerin kalkacağını düşünmek çok mantıksız bir görüş olur.
Ayrıca hiç bir ceptelefonu pcdeki kullanım kolaylığını veremez.
Ama cep telefonundaki gelişmelerin artarak devam edeceğini düşünüyorum.
Cep telefonlarının hızlanan işlemcileriyle nasıl PDAların sonunu getirdiyse yine güçlenen frafik performanslarıyla bir kaç yıl içinde taşınabilir oyun konsollarınında(PSP,Gameboy vs.) sonunu getireceklerini düşünüyorum.
Saçmalamışsın. Bunu seni kızdırmak için söylemiyorum önce onu belirteyim. Çünkü:
1- Sıvı soğutma yapıyorsun veya azot. Peki ne oluyor. Diyelim ki işlemciler öyle bir hızlandılar ki istediğinden fazla hızlı. Oyun oynayacaklar için zaten ekran kartı diye bir şey var. Sıvı veya azot a hadi sıvıyı geçtim Azot a rekor denemesi hariç nerde kullanılıyor ki ? Yani evinde günlük azotla kullanan vatandaş var mı ? Yok.. Bak oyunlara ! 3 tane 4 tane oyun hariç bugün ekran kartları çok fazla geliyorlar. 200 kare saniye veriyorlar. O kadarına ihtiyacımız bile yok 3-4 oyun hariç.
2- Bu cihazların işlemcileri 8-16 çekirdek ve 2.5 - 3Ghz olunca ve güçleri kat kat artınca sen veya ben farketmez kocaman kasa mı istersin yoksa yanında taşıyabileceğin, aynı işi yapabilen bir cihaz mı ?
3- Pili 1 gün gidiyor demişsin. Oyun oynarken daha da az demişsin. Senin evindeki bilgisayarla "PİLLE" mi çalışıyor elektrikle mi ? Takarsın elektriğe olur biter...
4- Güneş enerjisi demişsin evet güzel bildin. Güneş enerjisinden kazanım artarsa pil ömürleri de uzar, kaldı ki elektrik var.
5- Elektrikli arabalar da çıkmaz deniliyordu. Her yerde elektrik olması gerekiyor MENZİLLERİ ÇOK AZ deniliyordu ama şu an 600 km gidenler çıktı daha da uzayacaktır.
6- Büyük ekranda oyun keyfi. Evet iyi demişsin. Bu mesajı 10" ekranlı LG X130 uma bağladığım 21.5" LED Ekrandan yazıyorum. İstersem 40" bile bağlarım farketmiyor. Bağlanabiliyor. Sen sanırım Seabird ün videosunu izlemedin. Telefonun üzerinde 2 tane pico projektör var ve Docking Station'a koyunca eşşek kadar dev gibi ekran oluyor...
7- GTX470 demişsin. Yani AMD notebooklar için harici ekran kartı yaptı da cep telefonları için harici ekran kartı neden yapılamasın. Elinden kolundan tutan yok kimseyi. 2 gün sonra o da çıkarsa şaşırma. Bak iPhone a ne zamazingolar çıkıyor.
nVidia bile Tegra 4 ü geliştiriyor. Tegra 2 bile cep telefonlarına göre hayvani oyun deneyimi sunuyor. Bunun Tegra 3 ünü hatta 4 ünü düşünemiyorum bile. Resmen devrim olacak...
ARM'ın lisanslama sistemi ile üretilen işlemci modeli sayesinde aynı işlemci 25 ayrı koldan geliştiriliyor, 25 farklı şirket var ve Intel 25 i ile kapışamaz. Bir de AMD de var onu saymıyorum bile.
ARM Yöneticisinin kendisinin de söylediği gibi Intel batmaya mahkum. Çünkü birkaç yıl içerisinde Akıllı Telefon işlemcileri o kadar gelişecek ki normal PC işlemcileri ile kapışır olacaklar. Bu, oyun üreticilerinin de dikkatini o sektöre doğru kaydıracak. Hatta ben masaüstü PC'lerin tamamen kalkacağını düşünüyorum.
Geçenlerde Mozilla Labs'ın Seabird telefon (yoksa bilgisayar mı desem) prototipi çıktığı zaman gelecekte nasıl bir dünya ile karşı karşıya kalacağımız hakkında fikir sahibi oldum.
nVidia 2011 de 8 çekirdekli Akıllı Telefon işlemcileri satacakmış. Ben hayatımda teknolojide böyle büyüme görmedim. ARM aldı başını uçtu gitti. Bırakın tutabilmeyi daha da argesif büyüme devam ediyor. Yakında 100 çekirdek telefon işlemcisi çıkarsa şaşırmamak lazım. Daha şimdiden akıllı telefonların grafik gücü 5 kat artacak deniliyor.
Sanıyorum Robot Çağı başlaması yakındır...
Dostum bunların senin temennilerin olduğunu düşünüyorum umarım öylede olur ama biaz geçrekçi olursan durumun bu olmadığının farkına çok iyi varırsın!
25 ayrı firma diyorsunda 25 ini toplasan bit intel etmez inteli çok küçümsüyorsun intel bugune kadar 1 hata yaptı oda p4 zamanı amd hemen kendini gösterdi athlonlarla ondna sonra c2d çıkarttı piyasada %100 üstün hale geldi ki ci7 lerlede aynı vaziyette bugun bak amdnin en üst seviye işlemcisi kaç lira intelin kaç lira ve ona rağmen fiyat indirimine gerek duymuyor çünkü rakip olamıyor keşke rakip olabilsede bu intel insna ları buakdar sömüremes e ama gerçek bu
telefon pazarına gelince dediğiniz gibi biraz zor bi sektör ürettiğiniz alet hem ucuz hem hızlı hemde az güçö tüketecek intel yapamazmı pek ala yapar ama intelin yaptığıda hep bu hadım iddalar atıyor ortaya giricem diyor girmiyor larabbe gibi büyük ihtimalle bunada girmez bence
günümüz mobil oyunculuğu iphone4 olsun galaxy s olsun beni zerre hoşnut etmiyor, inşallah dediğin gerçekleşir