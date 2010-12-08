Intel, Atom işlemcili akıllı telefonları 2011 sonuna erteledi

Tablet bilgisayarlar için hazırladığı Oak Trail kod adlı Atom platformunu yeni yılda pazara sunarak ARM'a rakip olmaya hazırlanan Intel, Atom Z600 serisi altında geliştirdiği düşük güç tüketimli bazı işlemcilerini akıllı telefonlarda da kullanacak ancak bu alandaki asıl hamlesini Medfield kod adını taşıyan telefonlara özel yeni platformuyla gerçekleştirecek. Fakat gelen son bilgilere göre Intel, Atom işlemcili akıllı telefon planlarını 2011 sonuna ötelemiş gibi görünüyor. Intel tepe yöneticisi Paul Otellini, Barclays konferansında yaptığı açıklamasında, Intel tabanlı akıllı telefonların yeni yılın ikinci yarısından önce gelmeyeceğini açıkladı. Daha önceki planı doğrultusunda Atom Z600 işlemcili akıllı telefonları 2011 başında pazara sürmeyi planlayan Intel, görünüşe bakılırsa 2011'in önemli bir kısmında akıllı telefon pazarına girişle ilgili radikal bir girişimde bulunmayacak.

Akıllı telefon sınıfındaki gerçek işlemcilerin Medfield serisi altında sunulacağını belirten Paul Otellini, üzerinde çalışılan bazı hatalar olduğunu dolayısıyla Medfield işlemcilerinin önümüzdeki yılın önemli bir kısmında hazır olmayacağını belirtti. Akılı telefona pazarına aktif girişini 2011 sonuna bırakan Intel, tablet bilgisayar pazarında ise agresif bir büyüme planlıyor. 2011'in ilk yarısında 35 farklı şirketin Oak Trail platformunu kullanacağı belirtilirken, isimler henüz açıklanmadı ancak gelen bilgilere göre Asus, Dell ve MSI gibi dünya devi üreticilerin de Oak Trail tabanlı çözümler sunması bekleniyor. Paul Otellini açıklamasının devamında Oak Trail platformunun işletim sistemi tarafında esnek bir kullanım yapısı sunacağını, Windows 7 ve MeeGo ile birlikte Android 3.0 işletim sistemine de destek sunulacağını söyledi.

http://www.electronista.com/articles/10/12/08/intel.says.smartphone.atom.not.ready.until.2011/