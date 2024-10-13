Samsung Galaxy A16 4G geliyor: 6 yıl güncelleme alacak

Samsung Galaxy A16 4G geliyor
Sızdırılan görüntülere göre Galaxy A16 4G, yuvarlatılmış köşeler ve düz çerçeve tasarımıyla abisi A16 5G'yi temel alıyor. Telefonun arkasında üç lensi barındıran dikdörtgen bir kamera çıkıntısı ve ön tarafta ekranı bölen bir su damlası çentiği mevcut. Diğer tarafta modelin Siyah, Yeşil, Gri ve Sarı renklerinde satışa çıkacağını görüyoruz.
Teknik detaylara gelirsek, telefona MediaTek Helio G99 işlemcinin eşlik etmesi muhtemel. 6nm teknolojisyle üretilen işlemci, Mali G57 GPU, 2 adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve 6 adet 2.0 GHz Cortex-A55 çekirdeğinden güç alıyor. Bu konfigürasyonda ise 5.000 mAh pil, 4 GB RAM ve 128 GB depolama seçenekleri sunulacak.
Galaxy A16 4G'nin yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi sensörü, Bluetooth 5.3, bir mono hoparlör, IP54 sertifikası ve 217 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...