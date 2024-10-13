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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A16 4G geliyor: 6 yıl güncelleme alacak

    Samsung Galaxy A16, 6 yıllık Android ve güvenlik güncelleme desteğiyle sızdırıldı. Peki Samsung'un yeni bütçe dostu telefonu neler sunacak? İşte beklenen özellikler
    Samsung Galaxy A16 4G geliyor: 6 yıl güncelleme alacak Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki aylarda merakla beklenen Galaxy S25 ve Galaxy Book serilerini tanıtmaya hazırlanan Samsung, diğer tarafta uygun fiyatlı modeller üzerinde de yoğun mesai harcıyor. Öyle ki Galaxy A16 5G'nin ardından Galaxy A16 4G için geri sayım başladı. Geçen yılki Galaxy A14'ün yerini alacak modelin tasarımı ve özellikleri paylaşıldı. 

    Samsung Galaxy A16 4G geliyor

    Sızdırılan görüntülere göre Galaxy A16 4G, yuvarlatılmış köşeler ve düz çerçeve tasarımıyla abisi A16 5G'yi temel alıyor. Telefonun arkasında üç lensi barındıran dikdörtgen bir kamera çıkıntısı ve ön tarafta ekranı bölen bir su damlası çentiği mevcut. Diğer tarafta modelin Siyah, Yeşil, Gri ve Sarı renklerinde satışa çıkacağını görüyoruz.

    Teknik detaylara gelirsek, telefona MediaTek Helio G99 işlemcinin eşlik etmesi muhtemel. 6nm teknolojisyle üretilen işlemci, Mali G57 GPU, 2 adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve 6 adet 2.0 GHz Cortex-A55 çekirdeğinden güç alıyor. Bu konfigürasyonda ise 5.000 mAh pil, 4 GB RAM ve 128 GB depolama seçenekleri sunulacak.

    Samsung Galaxy A16 4G geliyor: 6 yıl güncelleme alacak Tam Boyutta Gör
    A16 4G'nin ön yüzünde 6.7 inç büyüklüğünde ve 90Hz yenileme hızı sunan AMOLED panel ile karşılaşacağız. Üçlü kamera dizilimine sahip olacağı bilinen modelde 50MP birincil ana kamera, 5MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP makro kamera bulunacak. Öz çekim kamerasında ise 13MP sensöre işaret ediliyor. Sızdırılan bilgilere göre Galaxy A16 4G, kutudan Android 14 işletim sistemiyle çıkacak ve 5G muadili gibi 6 yıllık güncelleme desteğiyle geliyor.

    Galaxy A16 4G'nin yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi sensörü, Bluetooth 5.3, bir mono hoparlör, IP54 sertifikası ve 217 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 1 gün önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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