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Tam Boyutta Gör Önümüzdeki aylarda merakla beklenen Galaxy S25 ve Galaxy Book serilerini tanıtmaya hazırlanan Samsung, diğer tarafta uygun fiyatlı modeller üzerinde de yoğun mesai harcıyor. Öyle ki Galaxy A16 5G'nin ardından Galaxy A16 4G için geri sayım başladı. Geçen yılki Galaxy A14'ün yerini alacak modelin tasarımı ve özellikleri paylaşıldı.

Samsung Galaxy A16 4G geliyor

Sızdırılan görüntülere göre Galaxy A16 4G, yuvarlatılmış köşeler ve düz çerçeve tasarımıyla abisi A16 5G'yi temel alıyor. Telefonun arkasında üç lensi barındıran dikdörtgen bir kamera çıkıntısı ve ön tarafta ekranı bölen bir su damlası çentiği mevcut. Diğer tarafta modelin Siyah, Yeşil, Gri ve Sarı renklerinde satışa çıkacağını görüyoruz.

Teknik detaylara gelirsek, telefona MediaTek Helio G99 işlemcinin eşlik etmesi muhtemel. 6nm teknolojisyle üretilen işlemci, Mali G57 GPU, 2 adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve 6 adet 2.0 GHz Cortex-A55 çekirdeğinden güç alıyor. Bu konfigürasyonda ise 5.000 mAh pil, 4 GB RAM ve 128 GB depolama seçenekleri sunulacak.

Tam Boyutta Gör A16 4G'nin ön yüzünde 6.7 inç büyüklüğünde ve 90Hz yenileme hızı sunan AMOLED panel ile karşılaşacağız. Üçlü kamera dizilimine sahip olacağı bilinen modelde 50MP birincil ana kamera, 5MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP makro kamera bulunacak. Öz çekim kamerasında ise 13MP sensöre işaret ediliyor. Sızdırılan bilgilere göre Galaxy A16 4G, kutudan Android 14 işletim sistemiyle çıkacak ve 5G muadili gibi 6 yıllık güncelleme desteğiyle geliyor.

Samsung Galaxy A16 5G tanıtıldı: İşte özellikleri 5 gün önce eklendi

Galaxy A16 4G'nin yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi sensörü, Bluetooth 5.3, bir mono hoparlör, IP54 sertifikası ve 217 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor.

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Samsung Galaxy A16 4G geliyor: 6 yıl güncelleme alacak