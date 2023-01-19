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    Samsung Galaxy S23 serisi Avrupa fiyatları sızdırıldı

    Samsung, 1 Şuabat'ta Galaxy S23 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra'nın görselleri ve teknik özelliklerinden sonra Avrupa fiyatları sızdırıldı.
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    samsung galaxy s23 avrupa fiyatları Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S23 fiyatı ne kadar olacak? merakla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde S23 serisi Avustralya fiyatları sızdırılmış, 100 dolar ve hatta bazı modellerde daha fazla fiyat artışı olduğu görülmüştü. Şimdi Galaxy S23 modellerinin Fransa fiyatları ortaya çıktı. Galaxy S22 serisine göre önemli fiyat artışları söz konusu.

    Samsung Galaxy S23 Avrupa fiyatları ne kadar olacak?

    Düz Galaxy S23 modelinin 959 Euro başlangıç fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor. Galaxy S23 Plus modelinin 1219 Euro fiyat etiketiyle, muhtemelen gecenin yıldızı olacak Galaxy S23 Ultra’nın 1419 Euro fiyatla satılması bekleniyor. Bellek ve depolama alanına göre Samsung Galaxy S23 fiyatları şu şekilde:

    Galaxy S23 beklenen fiyatı

    • Samsung Galaxy S23 128GB fiyatı: 959 Euro
    • Samsung Galaxy S23 256GB fiyatı: 1019 Euro

    Galaxy S23 Plus beklenen fiyatı

    • Samsung Galaxy S23 Plus 256GB fiyatı: 1219 Euro
    • Samsung Galaxy S23 Plus 512GB fiyatı: 1339 Euro

    Galaxy S23 Ultra beklenen fiyatı

    • Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB fiyatı: 1419 Euro
    • Samsung Galaxy S23 Ultra 512GB fiyatı: 1599 Euro
    • Samsung Galaxy S23 Ultra 1TB fiyatı: 1839 Euro

    Amerika için Samsung S23 fiyatları henüz belli değil. Avrupa’daki vergiler bölgedeki akıllı telefon fiyatlarını genel olarak Amerika pazarından çok daha yüksek yapıyor. 1TB depolama alanlı S23 Ultra modeli üzerinden konuşacak olursak, Amerika’da 2000 dolara satılması pek muhtemel değil.

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