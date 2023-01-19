Samsung Galaxy S23 serisi Avrupa fiyatları sızdırıldı

- Samsung Galaxy S23 Avrupa fiyatları ne kadar olacak?
- Galaxy S23 beklenen fiyatı
- Galaxy S23 Plus beklenen fiyatı
- Galaxy S23 Ultra beklenen fiyatı
- Yorumlar
Samsung Galaxy S23 Avrupa fiyatları ne kadar olacak?
Düz Galaxy S23 modelinin 959 Euro başlangıç fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor. Galaxy S23 Plus modelinin 1219 Euro fiyat etiketiyle, muhtemelen gecenin yıldızı olacak Galaxy S23 Ultra’nın 1419 Euro fiyatla satılması bekleniyor. Bellek ve depolama alanına göre Samsung Galaxy S23 fiyatları şu şekilde:
Galaxy S23 beklenen fiyatı
- Samsung Galaxy S23 128GB fiyatı: 959 Euro
- Samsung Galaxy S23 256GB fiyatı: 1019 Euro
Galaxy S23 Plus beklenen fiyatı
- Samsung Galaxy S23 Plus 256GB fiyatı: 1219 Euro
- Samsung Galaxy S23 Plus 512GB fiyatı: 1339 Euro
Galaxy S23 Ultra beklenen fiyatı
- Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB fiyatı: 1419 Euro
- Samsung Galaxy S23 Ultra 512GB fiyatı: 1599 Euro
- Samsung Galaxy S23 Ultra 1TB fiyatı: 1839 Euro
Amerika için Samsung S23 fiyatları henüz belli değil. Avrupa’daki vergiler bölgedeki akıllı telefon fiyatlarını genel olarak Amerika pazarından çok daha yüksek yapıyor. 1TB depolama alanlı S23 Ultra modeli üzerinden konuşacak olursak, Amerika’da 2000 dolara satılması pek muhtemel değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: