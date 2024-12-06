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    Intel'e bir kötü haber daha: Kritik öneme sahip A18 sürecinde verim sadece yüzde 10!

    Intel’in çip üretim bölümü Foundry bir kez daha etkileyici olmaktan uzak. Yeni bir rapora göre Intel’in gelecek planları için çok önemli A18 üretim sürecinde verim sadece yüzde 10 seviyesinde.
    Intel için kötü haber: Kritik A18 sürecinde verim sadece yüzde 10 Tam Boyutta Gör
    Bugünlerde Intel için sadece kötü veya daha kötü haberler var. Firmanın CEO’su Pat Gelsinger şirketten ayrılırken tarihin en kötü döneminden geçen Intel için büyük öneme sahip gelecek üretim teknolojilerinde de işer iyi gitmiyor. Intel’in yarı iletken üretim stratejisini yeniden şekillendirmeyi hedefleyen 18A (1.8 nm) üretim süreci, beklentileri karşılamaktan oldukça uzak görünüyor.

    Intel 18A için felaket iddia

    Güney Koreli medya kuruluşu Chosun’un raporuna göre, 18A sürecinin verim oranı yalnızca yüzde 10 seviyesinde; yani çok kabaca, 100 çip üretilmişse ve bunların yalnızca 10’u hatasız ve kullanılabilir durumda. Çok düşük verim oranı firmanın çip üretim birimi Intel Foundry Services  (IFS) için inanılması zor bir rakamdan olsa da şirketin içinde bulunduğu inanılması güç durum göz önüne alındığında belki de bu, “acı gerçektir”.

    Hatırlanacağı üzere birkaç ay önce Broadcom’un Intel Foundry Services’tenbeklediği performansı alamadığı öne sürülmüştü. Ve şimdi rapor, Broadcom'un Intel'deki siparişlerini iptal ettiğini ve şimdi uygun alternatifler aradığını iddia ediyor. Ayrıca Intel’in CEO’su Pat Gelsinger’ın görevden alınmasının nedenlerinden biri olarak IFS’in zayıf performansı gösteriliyor. Intel Foundry için işlerin yolunda gitmediği giderek netleşirken bu bölümün satılma ihtimali de giderek güçleniyor.

    TSMC ile rekabet iyice zora girdi

    Intel için kötü haber: Kritik A18 sürecinde verim sadece yüzde 10 Tam Boyutta Gör
    Intel, rakibi TSMC karşısında da zorlu bir mücadele veriyor. TSMC’nin 2nm (N2) sürecinin, SRAM yoğunluğu bakımından Intel’in 18A sürecinden daha üstün olduğu belirtiliyor. SRAM yoğunluğu, işlemcilerin verimliliği ve performansı açısından kritik bir metrik olarak kabul ediliyor.

    Tüm bunlar bir araya geldiğinde Intel'in "Arrow Lake" işlemcilerindeki Hesaplama bölümünü ve "Lunar Lake "in SoC bölümünü üretmek için neden Intel 3, hatta Intel 20A yerine TSMC 3 nm'yi tercih ettiği daha da bariz oluyor. Intel, eylül ayındaki 18A iddialarını yalanlamış ve “beklentilerin üzerinde sonuçlar” elde edildiğini açıklamıştı. Hatta firma 20A sürecini iptal edip 18A'ya geçeceğini söylemişti. Firma, resmi olarak 18A sürecini 2025 yılında muhtemelen yeni nesil “Clearwater Forest” sunucu işlemcileriyle piyasaya sürecek.

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