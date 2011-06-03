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Intel çekirdek hızını 4GHz'e yükseltebilen Xeon E3-1290 işlemcisini kullanıma sundu

7 yıl
9,1b
1
4
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı Xeon işlemci ailesinin yeni üyesi Xeon E3-1290'ı sessizce pazara sundu. Daha önce ikinci çeyrekte çıkacağı açıklanan ancak net bir tarih verilmeyen işlemci, Intel'in güncel ürün listesindeki yerini alarak resmi olarak kullanıma sunulmuş oldu. Bromolow platformu kapsamında E3-1200 serisi Xeon işlemcilerin en hızlısı olan dört çekirdekli yeni işlemci standart olarak 3.6GHz'de görev yapıyor ancak Turbo özelliği sayesinde tek çekirdek hızını otomatik olarak 4GHz'e yükseltebiliyor.

Sandy Bridge mimarisini temel alan ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan LGA1155 formundaki yeni işlemci, Hyper Threading, VPro, AES ve 256-bit AVX komut seti teknolojilerini bünyesinde barındırıyor. 1333MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan yeni işlemci, 885$ seviyesindeki etiket fiyatı üzerinden satın alınabiliyor.


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V4LKyR 7 yıl
Ama 256-bit AVX desteği var. Hemde 885$ fiyata!
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mertekin 7 yıl
4 çekirdeğide aynı anda 4 ghz olmuyormu yani şimdi?Hemde 885$ fiyata!
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mugurgok 7 yıl
Ram desteği sadece 1333mhz'e kadar mı? Hemde 885$ fiyata !
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