Intel çift çekirdekli Atom D510 işlemcisinin üretimine Eylül sonunda başlıyor

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Yarıiletken devi Intel, netbook pazarını domine ettiği Atom işlemci ailesinde güncellemeye gidiyor. Yılın son çeyreği ile birlikte ikinci jenerasyon Atom işlemcilerini pazara sunmayı planlayan firma, Pine Trail kod adlı yeni nesil Atom platformunda kullanılacak işlemcilerin hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Pineview kod adıyla geliştirilen yeni nesil Atom işlemci ailesinin hacimli üretim için bantlara gidecek ilk temsilcisi D510 modeli olacak. Çift çekirdekli tasarıma sahip olan Atom D510 işlemcisinin entegre bellek kontrolcüsü ve entegre grafik gibi özellikleriyle dikkat çekmesi ve bu kategoride ilk olması bekleniyor.

Intel'in iş ortaklarını bilgilendirmesine göre çift çekirdekli Atom D510 işlemcisinin hacimli üretimine Eylül sonu gibi başlanacak ve resmi lansman son çeyrekte yapılacak.