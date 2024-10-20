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    Anlık Bildirim

    Intel Core 200H/U mobil işlemci serisi sızdırıldı

    Intel Core Ultra (K-sız) işlemciler için geri sayım başladı. Son olarak Ultra olmayan, Intel Core 200H/U mobil işlemci serisi sızdırıldı. İşte beklenen modeller...
    Intel Core 200H/U mobil işlemci serisi sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Intel, bildiğiniz gibi merakla bkelenen Arrow Lake-S masaüstü işlemciler duyurmuş ve 24 Ekim'de piyasaya sürüleceğini açıklamıştı. Ancak daha düşük TDP’ye sahip mobil ve masaüstü işlemcilerin gelecek yıla kadar mevcut olması beklenmiyor. Bu doğrultuda geri sayım sürerken, Intel Core 200H/U mobil işlemci serisi netleşmeye başladı.

    Intel Core 200H/U mobil işlemci serisi sızdırıldı

    Kaçıranlar için Intel, düşük güçlü ve hafif sistemler için Core Ultra 200H serisi işlemcileri zaten doğruladı ve bu serinin 2024'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni işlemciler, Xe-LPG grafik birimlerini içeren Lion Cove ve Skymont çekirdeklerini birleştiren tamamen yeni bir mimari olan Arrow Lake kod adını taşıyacak. Öte yandan Ultra olmayan yani alt modellerde ise mevcut Raptor Lake işlemcilerin güncellenmiş sürümleri ile karşılaşacağız.

    Özellikle Raptor Lake-H serisinin HX modelleri dışında 14. nesil Core-H serisi henüz açıklanmadı. Sızdırılan görüntüler ise, 200H serisinin 13. nesil Core-H serisini temel alacağını doğruluyor. Sızıntılara göre, Intel 7 farklı model hazırlığında. Bu SKU'ların iki tanesi U serisi olup 15W varsayılan TDP değerine sahipken, kalanlar 45W SKU'lar olarak dikkat çekiyor.

    Intel Core 200H/U mobil işlemci serisi sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Tabloya göre serinin amiral gemisi konumundaki Core 270H, 14 çekirdek ve 20 iş parçacığı (6 P çekirdeği + 8 E çekirdeği) ile geliyor. Bu her ne kadar selefine benzer olsa da, mevcut 13. nesil Core-H serisine kıyasla 400 MHz daha yüksek 5.8 GHz boost frekansı sunuyor. Dolayısıyla yeni seride küçük çaplı frekans artışları olacak. 

    Intel Core Ultra 200H işlemcilerin 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor. Ultra olmayan sürümlerin çıkış tarihi ise henüz paylaşılmış değil. Bu bağlamda bekleyiş bir süre daha devam edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 1 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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