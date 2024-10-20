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Tam Boyutta Gör Intel, bildiğiniz gibi merakla bkelenen Arrow Lake-S masaüstü işlemciler duyurmuş ve 24 Ekim'de piyasaya sürüleceğini açıklamıştı. Ancak daha düşük TDP’ye sahip mobil ve masaüstü işlemcilerin gelecek yıla kadar mevcut olması beklenmiyor. Bu doğrultuda geri sayım sürerken, Intel Core 200H/U mobil işlemci serisi netleşmeye başladı.

Intel Core 200H/U mobil işlemci serisi sızdırıldı

Kaçıranlar için Intel, düşük güçlü ve hafif sistemler için Core Ultra 200H serisi işlemcileri zaten doğruladı ve bu serinin 2024'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni işlemciler, Xe-LPG grafik birimlerini içeren Lion Cove ve Skymont çekirdeklerini birleştiren tamamen yeni bir mimari olan Arrow Lake kod adını taşıyacak. Öte yandan Ultra olmayan yani alt modellerde ise mevcut Raptor Lake işlemcilerin güncellenmiş sürümleri ile karşılaşacağız.

Özellikle Raptor Lake-H serisinin HX modelleri dışında 14. nesil Core-H serisi henüz açıklanmadı. Sızdırılan görüntüler ise, 200H serisinin 13. nesil Core-H serisini temel alacağını doğruluyor. Sızıntılara göre, Intel 7 farklı model hazırlığında. Bu SKU'ların iki tanesi U serisi olup 15W varsayılan TDP değerine sahipken, kalanlar 45W SKU'lar olarak dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Tabloya göre serinin amiral gemisi konumundaki Core 270H, 14 çekirdek ve 20 iş parçacığı (6 P çekirdeği + 8 E çekirdeği) ile geliyor. Bu her ne kadar selefine benzer olsa da, mevcut 13. nesil Core-H serisine kıyasla 400 MHz daha yüksek 5.8 GHz boost frekansı sunuyor. Dolayısıyla yeni seride küçük çaplı frekans artışları olacak.

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Intel Core Ultra 200H işlemcilerin 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor. Ultra olmayan sürümlerin çıkış tarihi ise henüz paylaşılmış değil. Bu bağlamda bekleyiş bir süre daha devam edecek.

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Intel Core 200H/U mobil işlemci serisi sızdırıldı