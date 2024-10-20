Intel Core 200H/U mobil işlemci serisi sızdırıldı
Kaçıranlar için Intel, düşük güçlü ve hafif sistemler için Core Ultra 200H serisi işlemcileri zaten doğruladı ve bu serinin 2024'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni işlemciler, Xe-LPG grafik birimlerini içeren Lion Cove ve Skymont çekirdeklerini birleştiren tamamen yeni bir mimari olan Arrow Lake kod adını taşıyacak. Öte yandan Ultra olmayan yani alt modellerde ise mevcut Raptor Lake işlemcilerin güncellenmiş sürümleri ile karşılaşacağız.
Özellikle Raptor Lake-H serisinin HX modelleri dışında 14. nesil Core-H serisi henüz açıklanmadı. Sızdırılan görüntüler ise, 200H serisinin 13. nesil Core-H serisini temel alacağını doğruluyor. Sızıntılara göre, Intel 7 farklı model hazırlığında. Bu SKU'ların iki tanesi U serisi olup 15W varsayılan TDP değerine sahipken, kalanlar 45W SKU'lar olarak dikkat çekiyor.
Intel Core Ultra 200H işlemcilerin 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor. Ultra olmayan sürümlerin çıkış tarihi ise henüz paylaşılmış değil. Bu bağlamda bekleyiş bir süre daha devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)