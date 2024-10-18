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    Anlık Bildirim

    Intel, Nvidia ile girdiği yapay zeka yarışında havlu attı

    Intel, Nvidia ile girdiği yapay zeka yarışını bırakıp yeni Gaudi 3 yapay zeka ürünleriyle maliyet-etkin çözümler sunmanın peşinde. Dolayısıyla Intel, üst seviyede rekabeti bırakıyor.
    Intel, Nvidia ile girdiği yapay zeka yarışında havlu attı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Intel, yapay zeka piyasasında Nvidia ile doğrudan rekabet etmeme stratejisini benimseyerek farklı bir yola giriyor. Şirket, Gaudi 3 hızlandırıcı çipleriyle yüksek talep gören büyük yapay zeka modellerinin eğitim pazarına girmeyecek. Bunun yerine, daha küçük ve spesifik modellerin eğitimi ve çalıştırılması için daha uygun maliyetli yapay zeka çözümlerine odaklanarak, açık kaynaklı seçeneklerle işletmelere destek olmayı hedefliyor.

    Intel’in hedefi maliyet etkinliği

    Intel, Gaudi 3’ün fiyat-performans avantajına dikkat çekerek, Nvidia’nın H100 GPU’suna göre bazı senaryolarda daha hızlı ve ekonomik olduğunu savunuyor. Özellikle Llama 2 ve Llama 3 gibi farklı boyutlardaki modellerin çıkarım görevlerinde Gaudi 3’ün öne çıktığını belirtiyor. Ayrıca şirket, Gaudi 3’ün, küçük token çıktıları için büyük dil modelleri (LLM) çıkarımında H100 kadar enerji verimli olduğunu ve büyük token çıktılarında daha da iyi performans gösterdiğini iddia ediyor.

    Intel, Nvidia ile girdiği yapay zeka yarışında havlu attı Tam Boyutta Gör
    Intel’e göre Gaudi 3, H100 ile karşılaştırıldığında dolar başına yüzde 80 daha iyi performans değeri sağlıyor. Bahsettiğimiz gibi Llama 2’de kıyaslama yapıldığında dolar başına performans farkı 2 katına çıkıyor. Bunlar etkileyici değerler.

    Ancak, Gaudi 3’ün genel olarak 16-bit ve 8-bit formatlarındaki kayan nokta işlemlerinde H100’e yetişemediği de kabul ediliyor. Intel’in açıklamalarına göre, Gaudi 3, bfloat16 ve 8-bit kayan nokta hassasiyetinde 1.835 TFLOPS seviyesine ulaşırken, H100 bu değerleri BF16 için 1.979 TFLOPS ve FP8 için 3.958 TFLOPS ile aşıyor.

    Intel neden rekabet etmeyecek?

    Intel’in bu stratejisinin mantıklı da bir açıklaması bulunuyor. Intel'in AI donanımlarından sorumlu ofis başkanı Anil Nanduri, performans yerine maliyetin öne çıktığı bir dünyaya doğru kaymanın başladığını belirtiyor. Nanduri, büyük bir model yerine daha küçük, görev odaklı modellerin tercih edileceğini savunarak, Gaudi 3 çiplerinin bu alanda uygun çözümler sunduğunu dile getiriyor. Nanduri’ye göre, birçok işletme için devasa bir modelin her şeyi bilmesinden ziyade, daha küçük ve daha az performans gerektiren modeller tercih edilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    sultanneb 22 saat önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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