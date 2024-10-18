Intel, Nvidia ile girdiği yapay zeka yarışında havlu attı

Intel’in hedefi maliyet etkinliği
Intel, Gaudi 3’ün fiyat-performans avantajına dikkat çekerek, Nvidia’nın H100 GPU’suna göre bazı senaryolarda daha hızlı ve ekonomik olduğunu savunuyor. Özellikle Llama 2 ve Llama 3 gibi farklı boyutlardaki modellerin çıkarım görevlerinde Gaudi 3’ün öne çıktığını belirtiyor. Ayrıca şirket, Gaudi 3’ün, küçük token çıktıları için büyük dil modelleri (LLM) çıkarımında H100 kadar enerji verimli olduğunu ve büyük token çıktılarında daha da iyi performans gösterdiğini iddia ediyor.
Ancak, Gaudi 3’ün genel olarak 16-bit ve 8-bit formatlarındaki kayan nokta işlemlerinde H100’e yetişemediği de kabul ediliyor. Intel’in açıklamalarına göre, Gaudi 3, bfloat16 ve 8-bit kayan nokta hassasiyetinde 1.835 TFLOPS seviyesine ulaşırken, H100 bu değerleri BF16 için 1.979 TFLOPS ve FP8 için 3.958 TFLOPS ile aşıyor.
Intel neden rekabet etmeyecek?
Intel’in bu stratejisinin mantıklı da bir açıklaması bulunuyor. Intel'in AI donanımlarından sorumlu ofis başkanı Anil Nanduri, performans yerine maliyetin öne çıktığı bir dünyaya doğru kaymanın başladığını belirtiyor. Nanduri, büyük bir model yerine daha küçük, görev odaklı modellerin tercih edileceğini savunarak, Gaudi 3 çiplerinin bu alanda uygun çözümler sunduğunu dile getiriyor. Nanduri’ye göre, birçok işletme için devasa bir modelin her şeyi bilmesinden ziyade, daha küçük ve daha az performans gerektiren modeller tercih edilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...