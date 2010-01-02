Intel, Core i3 530 ve 540 işlemcilerinde Turbo Boost desteği sunmuyor

Intel 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil işlemcilerin yaygın satışına önümüzdeki hafta başlıyor. Pentium, Core i3 ve Core i5 serileri altında 7 yeni işlemci hazırlayan Intel, modeller arasında belirgin farklar oluşturabilmek için bazı teknolojileri bazı modellerinde kullanmadı. İşte bu teknolojilerden biri de Turbo Boost zira Intel tarafından ilk defa Nehalem mimarisiyle birlikte tanıtılan bu teknoloji sayesinde, uygulama ihtiyacı veya işlemci kaynaklarının durumuna göre tek çekirdek frekansı ciddi şekilde arttırılarak, çoklu izlek desteği sunmayan "MHz" bağımlı uygulamalarda daha yüksek performans sağlanabiliyor.
Piyasada satılmakta olan Nehalem tabanlı işlemcilerin tamamında yer alan bu özellik, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan modellerin bir kısmında olmayacak. Intel'in güncel yol haritasına göre Pentium G6950 ile birlikte Core i3 530 ve Core i3 540 modellerinde Turbo Boost teknolojisine yer verilmiyor. Pentium G6950'den farklı olarak Hyper Threading desteğine sahip olan ve her çekirdek için çift izlek desteği sunan Core i3 serisi yeni nesil işlemciler, sırasıyla 2.93GHz'de ve 3.06GHz'de çalışıyor ayrıca 4MB bellek ile geliyorlar. Isıl güç tasarımları 73 Watt olan işlemcilerin entegre grafik hızları ise 733MHz olarak belirlenmiş.
LGA1156 formunda hazırlanan yeni nesil Core i3 530 ve Core i3 540 işlemcileri, hem P55 hem de H55 çipsetli anakartlarla kullanılabilecekler.
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Google'den i3 işlemci hakkında bilgi ararken donanımhaber sayfasını açtım ve en altta bu kısımı gördüm.Daha öncede ekran kartı bilgisi için Sayın Mesut Çevik'in videolarını izlemiştim.Şimdi işin ehli olarak sizlere toplamak istediğim sistemi yazmak istiyorum.Umarım beni kırmaz ve cevap yazarsınız :)
Bilgisayarda yapmak istediğim şeyler;
piyasadaki oyunları sorunsuz oynıyabilmek,solidworks 2008 ve üstü,auto cad diğer grafik programlarını sorunsuz çalıştırmak ve kullanmak,ara sırada video tasarım yapmak istiyorum ama bütçem bu kadar..
Yardımcı olursanız sevinirim..
anakart;
GIGABYTE P55-US3L soket1156 ddr3
işlemci;
INTEL Core i3 530 soket1156 2.93 GHz
ekran kartı;
Zotac Gtx260 Amp! 2
ram(bellek);
Kıngston 2GB ddr3 1333MHz CL9 tek modül
harddisk;
WD 3,5" 500 GB 32MB sata2 7200RPM CAV..
kasa;
Gigabyte Setto 550W MIDT ATX
dvd yazıcı;
LG 22X Double Layer Sata Dvd Yazıcı
5 adımlı özel video rehberimizle Core i3 530'u 4 GHz frekansına nasıl çıkarabileceğinizi baştan sona detaylarıyla anlatıyoruz.
egitim.pclabs.com.tr/...
intelin çıkartacağı bu işlemciler ile yeni ve upgrade edilebilir özelliklerde bilgisayar toplamak daha ucuza mal edilebilecek.
core i3 taktığınız anakarta, para biriktirdikten sonra core i7 8xx takabileceksiniz...
meğerse onların çoğu bizim gibi kullanıcıların ilgi alanının tamamen dışında kalan modellermiş..