Intel, Core i3 530 ve 540 işlemcilerinde Turbo Boost desteği sunmuyor

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Intel 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil işlemcilerin yaygın satışına önümüzdeki hafta başlıyor. Pentium, Core i3 ve Core i5 serileri altında 7 yeni işlemci hazırlayan Intel, modeller arasında belirgin farklar oluşturabilmek için bazı teknolojileri bazı modellerinde kullanmadı. İşte bu teknolojilerden biri de Turbo Boost zira Intel tarafından ilk defa Nehalem mimarisiyle birlikte tanıtılan bu teknoloji sayesinde, uygulama ihtiyacı veya işlemci kaynaklarının durumuna göre tek çekirdek frekansı ciddi şekilde arttırılarak, çoklu izlek desteği sunmayan "MHz" bağımlı uygulamalarda daha yüksek performans sağlanabiliyor.

Piyasada satılmakta olan Nehalem tabanlı işlemcilerin tamamında yer alan bu özellik, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan modellerin bir kısmında olmayacak. Intel'in güncel yol haritasına göre Pentium G6950 ile birlikte Core i3 530 ve Core i3 540 modellerinde Turbo Boost teknolojisine yer verilmiyor. Pentium G6950'den farklı olarak Hyper Threading desteğine sahip olan ve her çekirdek için çift izlek desteği sunan Core i3 serisi yeni nesil işlemciler, sırasıyla 2.93GHz'de ve 3.06GHz'de çalışıyor ayrıca 4MB bellek ile geliyorlar. Isıl güç tasarımları 73 Watt olan işlemcilerin entegre grafik hızları ise 733MHz olarak belirlenmiş.

LGA1156 formunda hazırlanan yeni nesil Core i3 530 ve Core i3 540 işlemcileri, hem P55 hem de H55 çipsetli anakartlarla kullanılabilecekler.