Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel, Core i3 530 ve 540 işlemcilerinde Turbo Boost desteği sunmuyor

9 yıl
34,2b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel, Core i3 530 ve 540 işlemcilerinde Turbo Boost desteği sunmuyor
Tam Boyutta Gör

Intel 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil işlemcilerin yaygın satışına önümüzdeki hafta başlıyor. Pentium, Core i3 ve Core i5 serileri altında 7 yeni işlemci hazırlayan Intel, modeller arasında belirgin farklar oluşturabilmek için bazı teknolojileri bazı modellerinde kullanmadı. İşte bu teknolojilerden biri de Turbo Boost zira Intel tarafından ilk defa Nehalem mimarisiyle birlikte tanıtılan bu teknoloji sayesinde, uygulama ihtiyacı veya işlemci kaynaklarının durumuna göre tek çekirdek frekansı ciddi şekilde arttırılarak, çoklu izlek desteği sunmayan "MHz" bağımlı uygulamalarda daha yüksek performans sağlanabiliyor.

Piyasada satılmakta olan Nehalem tabanlı işlemcilerin tamamında yer alan bu özellik, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan modellerin bir kısmında olmayacak. Intel'in güncel yol haritasına göre Pentium G6950 ile birlikte Core i3 530 ve Core i3 540 modellerinde Turbo Boost teknolojisine yer verilmiyor. Pentium G6950'den farklı olarak Hyper Threading desteğine sahip olan ve her çekirdek için çift izlek desteği sunan Core i3 serisi yeni nesil işlemciler, sırasıyla 2.93GHz'de ve 3.06GHz'de çalışıyor ayrıca 4MB bellek ile geliyorlar. Isıl güç tasarımları 73 Watt olan işlemcilerin entegre grafik hızları ise 733MHz olarak belirlenmiş.

LGA1156 formunda hazırlanan yeni nesil Core i3 530 ve Core i3 540 işlemcileri, hem P55 hem de H55 çipsetli anakartlarla kullanılabilecekler.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
Merhaba ;
Google'den i3 işlemci hakkında bilgi ararken donanımhaber sayfasını açtım ve en altta bu kısımı gördüm.Daha öncede ekran kartı bilgisi için Sayın Mesut Çevik'in videolarını izlemiştim.Şimdi işin ehli olarak sizlere toplamak istediğim sistemi yazmak istiyorum.Umarım beni kırmaz ve cevap yazarsınız :)
Bilgisayarda yapmak istediğim şeyler;
piyasadaki oyunları sorunsuz oynıyabilmek,solidworks 2008 ve üstü,auto cad diğer grafik programlarını sorunsuz çalıştırmak ve kullanmak,ara sırada video tasarım yapmak istiyorum ama bütçem bu kadar..
Yardımcı olursanız sevinirim..
anakart;
GIGABYTE P55-US3L soket1156 ddr3
işlemci;
INTEL Core i3 530 soket1156 2.93 GHz
ekran kartı;
Zotac Gtx260 Amp! 2
ram(bellek);
Kıngston 2GB ddr3 1333MHz CL9 tek modül
harddisk;
WD 3,5" 500 GB 32MB sata2 7200RPM CAV..
kasa;
Gigabyte Setto 550W MIDT ATX
dvd yazıcı;
LG 22X Double Layer Sata Dvd Yazıcı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ser_ka_n 9 yıl
Video Rehber: Core i3 530 4 GHz'e nasıl çıkarılır?

5 adımlı özel video rehberimizle Core i3 530'u 4 GHz frekansına nasıl çıkarabileceğinizi baştan sona detaylarıyla anlatıyoruz.

egitim.pclabs.com.tr/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theruler 9 yıl
her ne kadar turbo boost özelliğini desteklemese de, zaten çok yüksek saat hızlarında çalışığı için pek de fazla gerekli olacağını düşünmüyorum. Örneğin turbo boost özelliği taşıyan core i5 normalde 2,67 Ghz iken turbo ile 3,2 Ghz ye çıkabiliyor en fazla, bu durumda zaten 3,06 GHz ile çalışan core i3 işlemcide turboboost çok önemli midir? sanmıyorum..
intelin çıkartacağı bu işlemciler ile yeni ve upgrade edilebilir özelliklerde bilgisayar toplamak daha ucuza mal edilebilecek.
core i3 taktığınız anakarta, para biriktirdikten sonra core i7 8xx takabileceksiniz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 9 yıl
bizde İntel yeni yıla girer girmez bir sürü işlemci tanıtacak diye heyecanlanmıştık.
meğerse onların çoğu bizim gibi kullanıcıların ilgi alanının tamamen dışında kalan modellermiş..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
Aslında HiqhWoltage herşeyi yazmış; yani Turbo Boost desteği olan da var olmayan da. Kullanıcı hangisini istiyorsa onu tercih edecek. Gel gör ki bu basit gerçeğe rağmen recep ivedik tarzı yorumlar birazdan sökün eder.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HiqhWoltage 9 yıl
Fiyatı güzel olsun,32nm olsun entegre grafik birimiyle beraber 73W TDP olsun iyi oc olsun. Turbo Boost olmasın.Cok bir kayıp değil. Cok işe yaradığını düşünmüyorum pratikte,testler falan inceledim turbo on/off seklinde. Bazı uygulamalarda yararı olduğu var tabi. Ama maliyeti düşürme amaclı bu birazda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Lian Li PC60FW Mid Tower Kasa video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim