Intel Core i5-14600 test edildi: İşte erken sonuçlar

Aktarılan bilgilere göre Intel Core i5-14600, selefi i5-13600'e benzer bir konfigürasyonda karşımıza çıkacak. Test edilen işlemcide, 6 adet performans ve 8 adet verimlilik olmak üzere toplam 14 çekirdek ve 20 iş parçacığı bulunuyor. Paylaşılan ekran görüntülerinde ise 5,2GHz hızlara ulaşıldığını görüyoruz. Bu bağlamda selefinden yalnızca 200MHz daha yüksek saat hızı ile karşımıza çıkacak.
Intel 14.Nesil K-sız işlemcilerin çıkış tarihi halen doğrulanmadı. Ancak CPU devi, 14 Aralık tarihli yeni bir etkinliğe hazırlanıyor. Bu etkinlikte Meteor Lake işlemciler ve K olmayan Raptor Lake Refresh işlemciler ile karşılaşabiliriz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.