Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Ekim ayında Intel, 14.Nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerini duyurmuş ve ailedeki K serisi modellere açıklık getirmişti. Ancak hız aşırtma desteğine sahip olmayan, orta ve giriş seviyesi çözümler için bekleyiş halen sürüyor. Son olarak bu modeller arasından Intel Core i5-14600, lansmandan önce CPU-Z ve Cinenbench platformunda görüntülendi.

Intel Core i5-14600 lansmandan önce test edildi

Aktarılan bilgilere göre Intel Core i5-14600, selefi i5-13600'e benzer bir konfigürasyonda karşımıza çıkacak. Test edilen işlemcide, 6 adet performans ve 8 adet verimlilik olmak üzere toplam 14 çekirdek ve 20 iş parçacığı bulunuyor. Paylaşılan ekran görüntülerinde ise 5,2GHz hızlara ulaşıldığını görüyoruz. Bu bağlamda selefinden yalnızca 200MHz daha yüksek saat hızı ile karşımıza çıkacak.

Tam Boyutta Gör Sonuçlara gelirsek, Maksimum Turbo Gücü (MTP) ve PL2 modunda test edilen Core i5-14600, tek ve çok çekirdekli testlerde 1.992 ve 22.768 puan elde etti. CPU-Z'dan alınan skorlar ise 837.7 ve 9.395 seviyesinde. Bu sonuçların i5-14600K'dan sırasıyla yüzde 1,2 (CPU-Z) ila 5 (Cinebench) ve yüzde 3,9 ila 7 oranında daha düşük olduğunu belirtelim. Kısaca K sürümüne oldukça yakın bir performans söz konusu.

Intel Core Ultra 7 155H test edildi: Sonuçlar hayal kırıklığı 1 gün önce eklendi

Intel 14.Nesil K-sız işlemcilerin çıkış tarihi halen doğrulanmadı. Ancak CPU devi, 14 Aralık tarihli yeni bir etkinliğe hazırlanıyor. Bu etkinlikte Meteor Lake işlemciler ve K olmayan Raptor Lake Refresh işlemciler ile karşılaşabiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel Core i5-14600 test edildi: İşte erken sonuçlar