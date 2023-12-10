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    Intel Core i5-14600 test edildi: İşte erken sonuçlar

    Intel'in yeni orta seviye işlemcisi Core i5-14600, çıkışından önce CPU-Z ve Cinebench platformunda test görüntülendi. Yeni CPU, K serisine yakın performans sunacak. İşte detaylar...
    Intel Core i5-14600 test edildi: İşte erken sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Ekim ayında Intel, 14.Nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerini duyurmuş ve ailedeki K serisi modellere açıklık getirmişti. Ancak hız aşırtma desteğine sahip olmayan, orta ve giriş seviyesi çözümler için bekleyiş halen sürüyor. Son olarak bu modeller arasından Intel Core i5-14600, lansmandan önce CPU-Z ve Cinenbench platformunda görüntülendi.

    Intel Core i5-14600 lansmandan önce test edildi

    Aktarılan bilgilere göre Intel Core i5-14600, selefi i5-13600'e benzer bir konfigürasyonda karşımıza çıkacak. Test edilen işlemcide, 6 adet performans ve 8 adet verimlilik olmak üzere toplam 14 çekirdek ve 20 iş parçacığı bulunuyor. Paylaşılan ekran görüntülerinde ise 5,2GHz hızlara ulaşıldığını görüyoruz. Bu bağlamda selefinden yalnızca 200MHz daha yüksek saat hızı ile karşımıza çıkacak.

    Intel Core i5-14600 test edildi: İşte erken sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Sonuçlara gelirsek, Maksimum Turbo Gücü (MTP) ve PL2 modunda test edilen Core i5-14600, tek ve çok çekirdekli testlerde 1.992 ve 22.768 puan elde etti. CPU-Z'dan alınan skorlar ise 837.7 ve 9.395 seviyesinde. Bu sonuçların i5-14600K'dan sırasıyla yüzde 1,2 (CPU-Z) ila 5 (Cinebench) ve yüzde 3,9 ila 7 oranında daha düşük olduğunu belirtelim. Kısaca K sürümüne oldukça yakın bir performans söz konusu.

    Intel 14.Nesil K-sız işlemcilerin çıkış tarihi halen doğrulanmadı. Ancak CPU devi, 14 Aralık tarihli yeni bir etkinliğe hazırlanıyor. Bu etkinlikte Meteor Lake işlemciler ve K olmayan Raptor Lake Refresh işlemciler ile karşılaşabiliriz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

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