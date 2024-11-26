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    Intel Core Ultra 5 225F sızdırıldı: 14400F'nin yerini alıyor

    Intel Core i5-14400F'nin halefi olacak Arrow Lake-S Core Ultra 5 225F modelinin kıyaslama sonuçları ortaya çıktı. Peki orta seviye CPU beraberinde neler getiriyor? İşte sonuçlar...
    Intel Core Ultra 5 225F sızdırıldı: 14400F'nin yerini alıyor Tam Boyutta Gör
    Intel, bildiğiniz gibi Core Ultra 200S işlemcileri ve bu işlemciler için hazırlanan yeni 800 serisi anakartları tanıttı. Hız aşırtma desteği bulunmayan ve K'sız modellerin ise, çok yakında tanıtılması bekleniyor. Şimdi geri sayım sürerken, Intel Core i5-14400F'nin halefi olacak Intel Core Ultra 4 225F modelinin kıyaslama sonuçları ortaya çıktı.

    Intel Core Ultra 5 225F sızdırıldı

    Kaçıranlar için Intel Core Ultra 200S serisi işlemciler, 125W nominal TDP (Termal Tasarım Gücü) ile birlikte, 24 çekirdeğe kadar uzanan yeni performans ve verimlilik odaklı çekirdek mimarileri, gelişmiş GPU ve ilk masaüstü NPU (Nöral İşlem Birimi) ile karşımıza çıktı. Ayrıca Core Ultra adı altında yepyeni bir adlandırma sistemine de geçiş yapılmış durumda.

    Intel Core Ultra 5 225F sızdırıldı: 14400F'nin yerini alıyor Tam Boyutta Gör
    Ayrıca çekirdek yapılanması 14. seriyle aynı fakat HyperThreadding özelliği artık yok. Bu nedenle performans çekirdeklerinin her biri, tıpkı enerji çekirdekleri gibi tek başına bir iş parçacığı görevi görüyor. Geekbench'ten alınan sızıntı ise, Intel Core Ultra 5 225 ve 225F'nin, 6 performans (Lion Cove) ve 4 (Skymont) çekirdeği olmak üzere toplam 10 çekirdekli yapıda tanıtılacağını doğruluyor. Diğer tarafta 3.3GHz temel ve 4,9GHz boost hızına sahip. 

    Kıyaslama listesinde ise, yeni işlemcinin tek çekirdek testinden 2.653, çoklu çekirdek testinde ise 13.028 puan aldığını görüyoruz. Bu da sırasıyla 2.394 ve 11.166 puan alan i5-14400'den tam olarak %10,8 ve %16,7 oranında daha yüksek. Ayrıca i5-13600 (14 çekirdek) ile karşılaştırıldığında 225F tek ve çok iş parçacıklı testlerde %5 öne geçmeyi başarıyor. 

    Intel Core Ultra 200 (K'sız) işlemcilerin önümüzdeki yılın başlarında planlanan CES 2025'te tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla bu modellerin fiyat-performans dengesi nasıl olacak, bekleyip göreceğiz.

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    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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