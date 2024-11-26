Intel Core Ultra 5 225F sızdırıldı: 14400F'nin yerini alıyor

Intel Core Ultra 5 225F sızdırıldı
Kaçıranlar için Intel Core Ultra 200S serisi işlemciler, 125W nominal TDP (Termal Tasarım Gücü) ile birlikte, 24 çekirdeğe kadar uzanan yeni performans ve verimlilik odaklı çekirdek mimarileri, gelişmiş GPU ve ilk masaüstü NPU (Nöral İşlem Birimi) ile karşımıza çıktı. Ayrıca Core Ultra adı altında yepyeni bir adlandırma sistemine de geçiş yapılmış durumda.
Kıyaslama listesinde ise, yeni işlemcinin tek çekirdek testinden 2.653, çoklu çekirdek testinde ise 13.028 puan aldığını görüyoruz. Bu da sırasıyla 2.394 ve 11.166 puan alan i5-14400'den tam olarak %10,8 ve %16,7 oranında daha yüksek. Ayrıca i5-13600 (14 çekirdek) ile karşılaştırıldığında 225F tek ve çok iş parçacıklı testlerde %5 öne geçmeyi başarıyor.
Intel Core Ultra 200 (K'sız) işlemcilerin önümüzdeki yılın başlarında planlanan CES 2025'te tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla bu modellerin fiyat-performans dengesi nasıl olacak, bekleyip göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.