Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel Core Ultra 200 (K'sız) işlemciler sızdırıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Intel Core Ultra (K-sız) işlemciler için geri sayım başladı. Son olarak perakende platformu PC-Canada, seride yer alacak modelleri listeledi. işte işlemcilerin fiyatı ve beklenen özellikleri...
    Intel Core Ultra 200 (K'sız) işlemciler sızdırıldı: Neler sunuyor Tam Boyutta Gör
    Intel Core Ultra 200 "Arrow Lake-S" K'sız işlemciler perakende platformlarında listelenmeye başladı. Yeni sızıntı, işlemcilerin fiyatlandırması ve teknik özelliklerine dair ipuçları sunuyor. Peki daha düşük TDP ve hız aşırtma kilidine sahip modeller neler sunacak? İşte ilk detaylar...

    Intel Core Ultra 200 (K'sız) işlemciler sızdırıldı

    Kaçıranlar için Intel Core Ultra 200S serisi işlemciler, 125W nominal TDP (Termal Tasarım Gücü) ile birlikte, 24 çekirdeğe kadar uzanan yeni performans ve verimlilik odaklı çekirdek mimarileri, gelişmiş GPU ve ilk masaüstü NPU (Nöral İşlem Birimi) ile karşımıza çıktı. Ayrıca Core Ultra adı altında yepyeni bir adlandırma sistemine de geçiş yapılmış durumda.

    Intel Arrow Lake-S Core Ultra (K-sız) işlemciler ise henüz tanıtılmadı ancak listeleme sayesinde modellerin fiyatı ve özellikleri netleşmeye başladı. Buna göre serinin amiral gemisi Core Ultra 9 285, 24 (8P+16E) çekirdek, 5.6 GHz saat hızı ve 65W TDP ile 617 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Core Ultra 7 265 ve Core Ultra 5 225 belirlenen fiyat aralığı ise sırasıyla 410 dolar ve 268 dolar. PC-Canada’da listelenen modellerin özellikleri ve fiyatlandırması şu şekilde:

    Model Cores (P+E) P-Core (Base/Max Boost) E-Core (Base/Max Boost) Arc Graphics PBP (TDP) Fiyat
    Core Ultra 9 285 24C (8P+16E) 2.5/5.6 GHz 1.9/4.6 GHz 4 Xe-Cores 65W 617.57 USD
    Core Ultra 9 285T 24C (8P+16E) 1.4/5.4 GHz 1.2/4.6 GHz 4 Xe-Cores 35W -
    Core Ultra 7 265 20C (8P+12E) 2.4/5.3 GHz 1.8/4.6 GHz 4 Xe-Cores 65W 410.25 USD
    Core Ultra 7 265F 20C (8P+12E) 2.4/5.3 GHz 1.8/4.6 GHz - 65W 408.79 USD
    Core Ultra 7 265T 20C (8P+12E) 1.5/5.3 GHz 1.2/4.6 GHz 4 Xe-Cores 35W -
    Core Ultra 5 245 14C (6P+8E) 3.4/5.1 GHz 2.9/4.5 GHz 4 Xe-Cores 65W -
    Core Ultra 5 235 10C (6P+4E) 3.3/4.9 GHz 2.7/4.4 GHz 2 Xe-Cores 65W -
    Core Ultra 5 225 10C (6P+4E) 3.3/4.9 GHz 2.7/4.4 GHz 2 Xe-Cores 65W 268.63 USD
    Core Ultra 5 225F 10C (6P+4E) 3.3/4.9 GHz 2.7/4.4 GHz - 65W 251.11 USD
    Core Ultra 3 215 8C (4P+4E) - - - - -
    Core Ultra 3 205 8C (4P+4E) 3.9/4.8 GHz 3.3/4.2 GHz - - -

    Diğer tarafta K'sız işlemcilerin, nispeten uygun fiyatlı anakartlarla piyasaya sürüleceği düşünülüyor. Ancak şu ana kadar PC-Canada üzerinde B860 veya H810 gibi giriş seviyesi çipsetlere dair bir bilgi bulunmuyor. Bu durum, kullanıcıların geçiş sürecinde ya ara çözümlere yönelmesini ya da daha pahalı anakartları tercih etmesini gerektirebilir. 

    Intel Core Ultra 200 (K'sız) işlemcilerin önümüzdeki yılın başlarında planlanan CES 2025'te tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla bu modellerin fiyat-performans dengesi nasıl olacak, bekleyip göreceğiz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 7 saat önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 4 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    petrucci genel kimya pdf kayıt ol para kazan ekmecik mantı yorumları icloud hesabı açamıyorum src sınavı zor mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14
    Apple iPhone 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız