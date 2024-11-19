Intel Core Ultra 200 (K'sız) işlemciler sızdırıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Intel Core Ultra 200 (K'sız) işlemciler sızdırıldı
Kaçıranlar için Intel Core Ultra 200S serisi işlemciler, 125W nominal TDP (Termal Tasarım Gücü) ile birlikte, 24 çekirdeğe kadar uzanan yeni performans ve verimlilik odaklı çekirdek mimarileri, gelişmiş GPU ve ilk masaüstü NPU (Nöral İşlem Birimi) ile karşımıza çıktı. Ayrıca Core Ultra adı altında yepyeni bir adlandırma sistemine de geçiş yapılmış durumda.
Intel Arrow Lake-S Core Ultra (K-sız) işlemciler ise henüz tanıtılmadı ancak listeleme sayesinde modellerin fiyatı ve özellikleri netleşmeye başladı. Buna göre serinin amiral gemisi Core Ultra 9 285, 24 (8P+16E) çekirdek, 5.6 GHz saat hızı ve 65W TDP ile 617 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Core Ultra 7 265 ve Core Ultra 5 225 belirlenen fiyat aralığı ise sırasıyla 410 dolar ve 268 dolar. PC-Canada’da listelenen modellerin özellikleri ve fiyatlandırması şu şekilde:
|Model
|Cores (P+E)
|P-Core (Base/Max Boost)
|E-Core (Base/Max Boost)
|Arc Graphics
|PBP (TDP)
|Fiyat
|Core Ultra 9 285
|24C (8P+16E)
|2.5/5.6 GHz
|1.9/4.6 GHz
|4 Xe-Cores
|65W
|617.57 USD
|Core Ultra 9 285T
|24C (8P+16E)
|1.4/5.4 GHz
|1.2/4.6 GHz
|4 Xe-Cores
|35W
|-
|Core Ultra 7 265
|20C (8P+12E)
|2.4/5.3 GHz
|1.8/4.6 GHz
|4 Xe-Cores
|65W
|410.25 USD
|Core Ultra 7 265F
|20C (8P+12E)
|2.4/5.3 GHz
|1.8/4.6 GHz
|-
|65W
|408.79 USD
|Core Ultra 7 265T
|20C (8P+12E)
|1.5/5.3 GHz
|1.2/4.6 GHz
|4 Xe-Cores
|35W
|-
|Core Ultra 5 245
|14C (6P+8E)
|3.4/5.1 GHz
|2.9/4.5 GHz
|4 Xe-Cores
|65W
|-
|Core Ultra 5 235
|10C (6P+4E)
|3.3/4.9 GHz
|2.7/4.4 GHz
|2 Xe-Cores
|65W
|-
|Core Ultra 5 225
|10C (6P+4E)
|3.3/4.9 GHz
|2.7/4.4 GHz
|2 Xe-Cores
|65W
|268.63 USD
|Core Ultra 5 225F
|10C (6P+4E)
|3.3/4.9 GHz
|2.7/4.4 GHz
|-
|65W
|251.11 USD
|Core Ultra 3 215
|8C (4P+4E)
|-
|-
|-
|-
|-
|Core Ultra 3 205
|8C (4P+4E)
|3.9/4.8 GHz
|3.3/4.2 GHz
|-
|-
|-
Diğer tarafta K'sız işlemcilerin, nispeten uygun fiyatlı anakartlarla piyasaya sürüleceği düşünülüyor. Ancak şu ana kadar PC-Canada üzerinde B860 veya H810 gibi giriş seviyesi çipsetlere dair bir bilgi bulunmuyor. Bu durum, kullanıcıların geçiş sürecinde ya ara çözümlere yönelmesini ya da daha pahalı anakartları tercih etmesini gerektirebilir.
Intel Core Ultra 200 (K'sız) işlemcilerin önümüzdeki yılın başlarında planlanan CES 2025'te tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla bu modellerin fiyat-performans dengesi nasıl olacak, bekleyip göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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harbiden sıktı bu video
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..