Intel Core Ultra 200 (K'sız) işlemciler sızdırıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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Tam Boyutta Gör Intel Core Ultra 200 "Arrow Lake-S" K'sız işlemciler perakende platformlarında listelenmeye başladı. Yeni sızıntı, işlemcilerin fiyatlandırması ve teknik özelliklerine dair ipuçları sunuyor. Peki daha düşük TDP ve hız aşırtma kilidine sahip modeller neler sunacak? İşte ilk detaylar...

Intel Core Ultra 200 (K'sız) işlemciler sızdırıldı

Kaçıranlar için Intel Core Ultra 200S serisi işlemciler, 125W nominal TDP (Termal Tasarım Gücü) ile birlikte, 24 çekirdeğe kadar uzanan yeni performans ve verimlilik odaklı çekirdek mimarileri, gelişmiş GPU ve ilk masaüstü NPU (Nöral İşlem Birimi) ile karşımıza çıktı. Ayrıca Core Ultra adı altında yepyeni bir adlandırma sistemine de geçiş yapılmış durumda.

Intel Arrow Lake-S Core Ultra (K-sız) işlemciler ise henüz tanıtılmadı ancak listeleme sayesinde modellerin fiyatı ve özellikleri netleşmeye başladı. Buna göre serinin amiral gemisi Core Ultra 9 285, 24 (8P+16E) çekirdek, 5.6 GHz saat hızı ve 65W TDP ile 617 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Core Ultra 7 265 ve Core Ultra 5 225 belirlenen fiyat aralığı ise sırasıyla 410 dolar ve 268 dolar. PC-Canada’da listelenen modellerin özellikleri ve fiyatlandırması şu şekilde:

Model Cores (P+E) P-Core (Base/Max Boost) E-Core (Base/Max Boost) Arc Graphics PBP (TDP) Fiyat Core Ultra 9 285 24C (8P+16E) 2.5/5.6 GHz 1.9/4.6 GHz 4 Xe-Cores 65W 617.57 USD Core Ultra 9 285T 24C (8P+16E) 1.4/5.4 GHz 1.2/4.6 GHz 4 Xe-Cores 35W - Core Ultra 7 265 20C (8P+12E) 2.4/5.3 GHz 1.8/4.6 GHz 4 Xe-Cores 65W 410.25 USD Core Ultra 7 265F 20C (8P+12E) 2.4/5.3 GHz 1.8/4.6 GHz - 65W 408.79 USD Core Ultra 7 265T 20C (8P+12E) 1.5/5.3 GHz 1.2/4.6 GHz 4 Xe-Cores 35W - Core Ultra 5 245 14C (6P+8E) 3.4/5.1 GHz 2.9/4.5 GHz 4 Xe-Cores 65W - Core Ultra 5 235 10C (6P+4E) 3.3/4.9 GHz 2.7/4.4 GHz 2 Xe-Cores 65W - Core Ultra 5 225 10C (6P+4E) 3.3/4.9 GHz 2.7/4.4 GHz 2 Xe-Cores 65W 268.63 USD Core Ultra 5 225F 10C (6P+4E) 3.3/4.9 GHz 2.7/4.4 GHz - 65W 251.11 USD Core Ultra 3 215 8C (4P+4E) - - - - - Core Ultra 3 205 8C (4P+4E) 3.9/4.8 GHz 3.3/4.2 GHz - - -

Diğer tarafta K'sız işlemcilerin, nispeten uygun fiyatlı anakartlarla piyasaya sürüleceği düşünülüyor. Ancak şu ana kadar PC-Canada üzerinde B860 veya H810 gibi giriş seviyesi çipsetlere dair bir bilgi bulunmuyor. Bu durum, kullanıcıların geçiş sürecinde ya ara çözümlere yönelmesini ya da daha pahalı anakartları tercih etmesini gerektirebilir.

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Intel Core Ultra 200 (K'sız) işlemcilerin önümüzdeki yılın başlarında planlanan CES 2025'te tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla bu modellerin fiyat-performans dengesi nasıl olacak, bekleyip göreceğiz.

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Intel Core Ultra 200 (K'sız) işlemciler sızdırıldı: Neler sunuyor