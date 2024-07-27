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    Anlık Bildirim

    Intel sorunlu işlemcileri toplatmayacak, satış stratejisi değişmedi

    Uzun zamandır kullanıcıları adeta canından bezdiren Intel işlemcilerindeki voltaj değişim sorunu yakın zamanda çözülecek. Intel ürünlerini toplatmak niyetinde olmadığını belirtti. 
    Intel Tam Boyutta Gör
    Son dönemde Intel cephesinde yaşanan en önemli sorun olarak gösterilen on üçüncü ve on dördüncü nesil işlemcilerdeki çökme problemi halen çözülebilmiş değil. Intel sorunu çözeceğini iddia ederek satış tarafında bir aksiyon almıyor.

    Intel sorunlu işlemcileri satmaya devam edecek

    Intel işlemcilerin yaşadığı sorunlar aslında 2022 sonlarında tek tük diyebileceğimiz raporlarla başlamıştı. 2023 yılında Callisto Protocol ve Hogwarts Legacy gibi oyunlarda rahatsız edici derecede sorunlar ortaya çıkınca kullanıcılar da internette sorunlarını dile getirmeye başladı.

    Daha çok 65W üzeri işlemcilerde görülen sorun için 2024 başlarında voltajın düşürülmesi tavsiye edildi ve pek çok anakart üreticisi güç tüketimini kısan bir profil güncellemesi sundu. Ne var ki bu da performansı etkiledi. Konu önemli yayın platformlarında dile getirilince Intel de harekete geçmek zorunda kaldı.

    Yapılan açıklamada voltaj sorununu çözmek için bir mikro yama yayınlanacağı ve yamanın Ağustos ortasında tüm anakart ortaklarına dağıtılacağı belirtildi. Bunun sorunu tamamen çözüp çözmeyeceği bilinmiyor.

    Intel sorunu yazılım odaklı çözeceğine inandığı için şu anda bir ürün toplatma hamlesinin yapılmayacağını ya da satış kanallarından ürünlerin çekilmeyeceğini belirtiyor. Sorunlu ürünlerin garantilerinin uzatılması ya da müşterilerin iade için nasıl bir ispat süreci izleyeceğine dair ise bir açıklama yapılmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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