Intel sorunlu işlemcileri toplatmayacak, satış stratejisi değişmedi

Intel sorunlu işlemcileri satmaya devam edecek
Intel işlemcilerin yaşadığı sorunlar aslında 2022 sonlarında tek tük diyebileceğimiz raporlarla başlamıştı. 2023 yılında Callisto Protocol ve Hogwarts Legacy gibi oyunlarda rahatsız edici derecede sorunlar ortaya çıkınca kullanıcılar da internette sorunlarını dile getirmeye başladı.
Daha çok 65W üzeri işlemcilerde görülen sorun için 2024 başlarında voltajın düşürülmesi tavsiye edildi ve pek çok anakart üreticisi güç tüketimini kısan bir profil güncellemesi sundu. Ne var ki bu da performansı etkiledi. Konu önemli yayın platformlarında dile getirilince Intel de harekete geçmek zorunda kaldı.
Yapılan açıklamada voltaj sorununu çözmek için bir mikro yama yayınlanacağı ve yamanın Ağustos ortasında tüm anakart ortaklarına dağıtılacağı belirtildi. Bunun sorunu tamamen çözüp çözmeyeceği bilinmiyor.
Intel sorunu yazılım odaklı çözeceğine inandığı için şu anda bir ürün toplatma hamlesinin yapılmayacağını ya da satış kanallarından ürünlerin çekilmeyeceğini belirtiyor. Sorunlu ürünlerin garantilerinin uzatılması ya da müşterilerin iade için nasıl bir ispat süreci izleyeceğine dair ise bir açıklama yapılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.