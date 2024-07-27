Intel sorunlu işlemcileri toplatmayacak, satış stratejisi değişmedi

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Tam Boyutta Gör Son dönemde Intel cephesinde yaşanan en önemli sorun olarak gösterilen on üçüncü ve on dördüncü nesil işlemcilerdeki çökme problemi halen çözülebilmiş değil. Intel sorunu çözeceğini iddia ederek satış tarafında bir aksiyon almıyor.

Intel sorunlu işlemcileri satmaya devam edecek

Intel işlemcilerin yaşadığı sorunlar aslında 2022 sonlarında tek tük diyebileceğimiz raporlarla başlamıştı. 2023 yılında Callisto Protocol ve Hogwarts Legacy gibi oyunlarda rahatsız edici derecede sorunlar ortaya çıkınca kullanıcılar da internette sorunlarını dile getirmeye başladı.

Intel mobil işlemcilerde küçük çaplı sorunlar 6 gün önce eklendi

Daha çok 65W üzeri işlemcilerde görülen sorun için 2024 başlarında voltajın düşürülmesi tavsiye edildi ve pek çok anakart üreticisi güç tüketimini kısan bir profil güncellemesi sundu. Ne var ki bu da performansı etkiledi. Konu önemli yayın platformlarında dile getirilince Intel de harekete geçmek zorunda kaldı.

Yapılan açıklamada voltaj sorununu çözmek için bir mikro yama yayınlanacağı ve yamanın Ağustos ortasında tüm anakart ortaklarına dağıtılacağı belirtildi. Bunun sorunu tamamen çözüp çözmeyeceği bilinmiyor.

Intel sorunu yazılım odaklı çözeceğine inandığı için şu anda bir ürün toplatma hamlesinin yapılmayacağını ya da satış kanallarından ürünlerin çekilmeyeceğini belirtiyor. Sorunlu ürünlerin garantilerinin uzatılması ya da müşterilerin iade için nasıl bir ispat süreci izleyeceğine dair ise bir açıklama yapılmadı.

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