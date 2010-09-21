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Intel dünyanın en değerli 7. markası

8 yıl
11,3b
1
26
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük yarıiletken üreticisi Intel, Interbrand tarafından hazırlanan Dünyanın En Değerli Markaları sıralamasında %4 artış ile Toyota ve Nokia gibi isimleri geride bırakarak 7. sıraya yükselmeyi başardı. 70 milyar dolarlık marka değeri ile Coca Cola'nın liderlik ettiği liste benzer kulvarlarda çalışma yapan isimler dikkate alındığında sadece, 65 milyar doları bulunan marka değeri ile IBM'in, Intel'in önünde yer aldığını görüyoruz. Intel'in marka sıralamasındaki yükselişinde yaptığı yatırımlar, üretim teknolojilerine yönelik güncellemeleri ve masaüstü ile sunucu sistemlere ek olarak akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara kadar pek çok farklı alanda sergilediği efor ve ortaya koyduğu yeni çiplerin etkili olduğu belirtiliyor.

Teknoloji firmalarının ağırlığını hissettirdiği dünyanın en değerli 10 markası arasında, IBM ve Intel ile birlikte Microsoft, Google, Nokia ve HP de yer alıyor.


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sotoxs 8 yıl
çok basit bir fikir atılmıştı ortaya patron dahil kimse önemsemedi. uzaktan duymuş bir hanımefendi, arkadaşlar dağılınca geldi yanımıza çok parlak bir fikir hemen uygulayalım dedi. aynı gün tüm bağlantıları yaptı ertesi gün hazırdı herşey ve o gün ciro 2 katı oldu. patrona sordum kim bu diye? sadece tek aklımıza gelenlerden, başka kim olabilirki? yurtdışına attığım maillere ertesi gün cevap geldi, buradaki firmalardan sadece 1 tanesi yazdı. o firma şu an ürettiği ürünle 1 numara. değer insandır fikirlerdir, anlayana dek ya taklit yaparsınız yada fason. onlar 3 kazanır siz 1 bile değil. hayal gücü bilgiden daha önemlidir (einstein)
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El Mukteda 8 yıl
o listeden yahudileri çıkarınca geriye kalan 2-3 japon firması başarılı neden derseniz; para kazanmak yahudiler için başarı sayılmaz.
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vidoko 8 yıl
cococola :)) açıkcası almayan yok heralde...
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addtobrain 8 yıl
intelin işlemci fiyatları biraz garip. aralarında çok az fark olan işlemciler bile 200-400 milyon arası fark ediyor. garip.
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gerbay 8 yıl
x86 için sadece ve sadece Intel - AMD - VIA var, IBM zaten yok. Rahmetli Transmeta da emülasyon yapıyordu zaten. Native x86 yok onda..
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OverClocK1ng 8 yıl
gerbay

x86 için sadece ve sadece Intel - AMD - VIA var, IBM zaten yok. Rahmetli Transmeta da emülasyon yapıyordu zaten. Native x86 yok onda..

Emülasyon yapıyordu onu biliyorum ama soru X86 üreten firmalar idi diye yazdım. Emülasyon da olsa işlemci x86 çalıştırıyordu. Bu yüzden kardeşim.

Ama çok sağol gerçekten güzel bir noktaya değindin.

Yani nVidia da çıkıp Via yı satın alabilir ama emülasyonla yapamaz mı? Veya başka bir firma. Atıyorum X diyelim.

Olay ticari olduğu için kimse Intel'le çarpışmak istemiyor sanırım.
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Hobar 8 yıl
Arkasında yahudi zihniyeti var. normal bence
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RoyalForce 8 yıl
cola nın marka değeri olarak 1. sırada olduğu listeyi kaale almıyorum.
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AERN 8 yıl

Hobar

Arkasında yahudi zihniyeti var. normal bence



Bence de normal bir durum
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OverClocK1ng 8 yıl
Öyle bir yazılmış ki haber. Sanki Intel 7. sırada. IBM de 65 Milyar Dolar'ı bulan marka değeri ile Intel'in 1 sıra üstündeymiş gibi anlaşılıyor. Yani ben haberi okumamış birisi olsam 6. sırada IBM var da, Intel onun bir alt sırasında şeklinde anlardım.
IBM 2. sırada 65 Milyar USD
Intel 7. sırada 32 Milyar USD
Yani Intel , IBM in yarısı etmiyor...
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DigitalWorld 8 yıl

OverClocKing

Öyle bir yazılmış ki haber. Sanki Intel 7. sırada. IBM de 65 Milyar Dolar'ı bulan marka değeri ile Intel'in 1 sıra üstündeymiş gibi anlaşılıyor. Yani ben haberi okumamış birisi olsam 6. sırada IBM var da, Intel onun bir alt sırasında şeklinde anlardım.

IBM 2. sırada 65 Milyar USD

Intel 7. sırada 32 Milyar USD

Yani Intel , IBM in yarısı etmiyor...



Virgüller sorun biraz. E forumda okumadan yazan da çok. Dediğiniz gibi dikkat etmek lazım.

İntel in önünde sadece İBM varmış bu listede. Ama aynı kulvarlarda olanlara bakıldığında. Yani normalde ilk sırada CocaCola var. Ama bilgisayar dünyası olarak bakarsak 1. Sırada IBM. İkinci sırada ise İntel var. Aradaki fark ise uçurum tabi.



Not. Bir daha Coca Cola içmeyeceğim.
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Batuist 8 yıl
x86 işlemcisi üreten topu topu iki firma var.. ikiside bıraksa üretmeyi eminim listede birinci sıraya koyarlardı.. (gerçek değerini anlamak için :)
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CrySystem 8 yıl
Batuist

x86 işlemcisi üreten topu topu iki firma var.. ikiside bıraksa üretmeyi eminim listede birinci sıraya koyarlardı.. (gerçek değerini anlamak için :)

aynı zamanda 64 bit te üretiyorlar


edit:

2'den fazlalar hacım ...
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2kol3bacak 8 yıl
(Türkiş yorum) Adamlar para basiyür biz de i7 ye geçmek için bıçak altına yatmayı düşünüyoruz ne güzelmiş dünyanın düzeni be
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