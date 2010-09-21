Intel dünyanın en değerli 7. markası

Dünyanın en büyük yarıiletken üreticisi Intel, Interbrand tarafından hazırlanan Dünyanın En Değerli Markaları sıralamasında %4 artış ile Toyota ve Nokia gibi isimleri geride bırakarak 7. sıraya yükselmeyi başardı. 70 milyar dolarlık marka değeri ile Coca Cola'nın liderlik ettiği liste benzer kulvarlarda çalışma yapan isimler dikkate alındığında sadece, 65 milyar doları bulunan marka değeri ile IBM'in, Intel'in önünde yer aldığını görüyoruz. Intel'in marka sıralamasındaki yükselişinde yaptığı yatırımlar, üretim teknolojilerine yönelik güncellemeleri ve masaüstü ile sunucu sistemlere ek olarak akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara kadar pek çok farklı alanda sergilediği efor ve ortaya koyduğu yeni çiplerin etkili olduğu belirtiliyor.
Teknoloji firmalarının ağırlığını hissettirdiği dünyanın en değerli 10 markası arasında, IBM ve Intel ile birlikte Microsoft, Google, Nokia ve HP de yer alıyor.
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Emülasyon yapıyordu onu biliyorum ama soru X86 üreten firmalar idi diye yazdım. Emülasyon da olsa işlemci x86 çalıştırıyordu. Bu yüzden kardeşim.
Ama çok sağol gerçekten güzel bir noktaya değindin.
Yani nVidia da çıkıp Via yı satın alabilir ama emülasyonla yapamaz mı? Veya başka bir firma. Atıyorum X diyelim.
Olay ticari olduğu için kimse Intel'le çarpışmak istemiyor sanırım.
Bence de normal bir durum
IBM 2. sırada 65 Milyar USD
Intel 7. sırada 32 Milyar USD
Yani Intel , IBM in yarısı etmiyor...
Virgüller sorun biraz. E forumda okumadan yazan da çok. Dediğiniz gibi dikkat etmek lazım.
İntel in önünde sadece İBM varmış bu listede. Ama aynı kulvarlarda olanlara bakıldığında. Yani normalde ilk sırada CocaCola var. Ama bilgisayar dünyası olarak bakarsak 1. Sırada IBM. İkinci sırada ise İntel var. Aradaki fark ise uçurum tabi.
Not. Bir daha Coca Cola içmeyeceğim.
aynı zamanda 64 bit te üretiyorlar
edit:
2'den fazlalar hacım ...