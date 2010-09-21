Intel dünyanın en değerli 7. markası

Dünyanın en büyük yarıiletken üreticisi Intel, Interbrand tarafından hazırlanan Dünyanın En Değerli Markaları sıralamasında %4 artış ile Toyota ve Nokia gibi isimleri geride bırakarak 7. sıraya yükselmeyi başardı. 70 milyar dolarlık marka değeri ile Coca Cola'nın liderlik ettiği liste benzer kulvarlarda çalışma yapan isimler dikkate alındığında sadece, 65 milyar doları bulunan marka değeri ile IBM'in, Intel'in önünde yer aldığını görüyoruz. Intel'in marka sıralamasındaki yükselişinde yaptığı yatırımlar, üretim teknolojilerine yönelik güncellemeleri ve masaüstü ile sunucu sistemlere ek olarak akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara kadar pek çok farklı alanda sergilediği efor ve ortaya koyduğu yeni çiplerin etkili olduğu belirtiliyor.

Teknoloji firmalarının ağırlığını hissettirdiği dünyanın en değerli 10 markası arasında, IBM ve Intel ile birlikte Microsoft, Google, Nokia ve HP de yer alıyor.