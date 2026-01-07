Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel ARC B390 kıyaslama sonuçları paylaşıldı: RTX 4050 gücünde

    CES 2026 sahnesinde yeni nesil Panther Lake işlemcilerini tanıtan Intel, bu işlemcilerde kullanılacak Arc B390 GPU'nun kıyaslama sonuçlarını paylaştı. Dengeleri değiştirmeyi hedefliyor.

    Intel ARC B390 kıyaslama sonuçları paylaşıldı: RTX 4050 gücünde Tam Boyutta Gör
    Intel, CES 2026 kapsamında tanıttığı Core Ultra 3 Serisi işlemcilerle birlikte entegre grafik performansında da önemli bir sıçrayış yaptı. Şirketin paylaştığı resmi benchmark sonuçlarına göre, Arc B390 iGPU, AMD'nin şu anki en güçlü düşük güç tüketimli mobil çözümü olan Radeon 890M'e karşı belirgin bir üstünlük sağlıyor.

    Arc B390 en yakın rakipleri ile kıyaslandı

    Intel'in verilerine göre Core Ultra X9 388H işlemciye entegre Arc B390, ortalama performansta Ryzen AI HX 370'e kıyasla yaklaşık %73 daha hızlı. Bu sonuçlar, 45 farklı oyunda 1080p çözünürlükte, 540p'den ölçekleme uygulanarak elde edildi. Test koşullarında AMD işlemci 53W güç tüketirken, Intel tarafı 45W ile sınırlandırıldı. Yerel 1080p çözünürlükte ise performans farkının %82’ye kadar çıktığı belirtiliyor.

    Intel ARC B390 kıyaslama sonuçları paylaşıldı: RTX 4050 gücünde Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan sonuçlara göre Assassin’s Creed Shadows ve Black Myth: Wukong gibi zorlayıcı yapımlar 30-40 FPS aralığında oynanabilir bir deneyim sunarken, League of Legends ve Rocket League gibi e-spor odaklı oyunlar 300 FPS seviyelerine yaklaşabiliyor. Bu değerlerin, kare oluşturma teknolojilerine başvurulmadan elde edildiğini söyleyelim.
    Intel ARC B390 kıyaslama sonuçları paylaşıldı: RTX 4050 gücünde Tam Boyutta Gör
    Diğer tarafta Intel, performans artışında XeSS teknolojisinin de önemli bir rol oynadığını ifade ediyor. Şirkete göre XeSS, Radeon 890M'de kullanılan FSR3'e kıyasla daha tutarlı bir görüntü kalitesi sunuyor. Ayrıca Intel, dizüstü bilgisayarlar ve el konsolları için geliştirilen XeSS 3 sürümünün, yapay zekâ destekli çoklu kare üretimini mobil platformlara ilk kez taşıyacağını belirtiyor. Bu yaklaşım, masaüstü RTX 50 serisinde kullanılan DLSS 4'e benzer olacak.

    Kaçıranalr için yeni Arc B390 iGPU, Xe3 Arc Battlemage mimarisi üzerine kurulu 12 Xe çekirdeği barındırıyor. AMD cephesinde ise CES'te tanıtılan Ryzen AI 400 serisi dikkat çekse de, bu işlemciler grafik tarafında Ryzen AI 300 serisiyle aynı iGPU'ları kullanıyor. AMD'nin daha iddialı çözümü olan Strix Halo APUs ise PlayStation 5 seviyesine yaklaşan performans vaat etse de, yüksek maliyetleri nedeniyle şu an sınırlı bir kitleye hitap ediyor.

    Intel'in sunumunda dikkat çeken bir diğer detay, el konsolu pazarı oldu. Şirket, Microsoft, MSI, Acer, GPD ve OneXPlayer gibi markalarla yeni bir taşınabilir oyun platformu üzerinde çalıştığını doğruladı. Ancak Arc B390'un 15-30W güç aralığında çalışan el konsollarında nasıl bir performans sunacağı henüz netlik kazanmış değil.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dünyanın en iyi tava markası zinco 50 mg kapsül kullananlar itiş çekiş programı airties modem arayüz kızın evine ilk tanışmaya gitmek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO Camon 30S
    TECNO Camon 30S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum