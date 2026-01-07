Intel ARC B390 kıyaslama sonuçları paylaşıldı: RTX 4050 gücünde

Arc B390 en yakın rakipleri ile kıyaslandı
Intel'in verilerine göre Core Ultra X9 388H işlemciye entegre Arc B390, ortalama performansta Ryzen AI HX 370'e kıyasla yaklaşık %73 daha hızlı. Bu sonuçlar, 45 farklı oyunda 1080p çözünürlükte, 540p'den ölçekleme uygulanarak elde edildi. Test koşullarında AMD işlemci 53W güç tüketirken, Intel tarafı 45W ile sınırlandırıldı. Yerel 1080p çözünürlükte ise performans farkının %82’ye kadar çıktığı belirtiliyor.
Kaçıranalr için yeni Arc B390 iGPU, Xe3 Arc Battlemage mimarisi üzerine kurulu 12 Xe çekirdeği barındırıyor. AMD cephesinde ise CES'te tanıtılan Ryzen AI 400 serisi dikkat çekse de, bu işlemciler grafik tarafında Ryzen AI 300 serisiyle aynı iGPU'ları kullanıyor. AMD'nin daha iddialı çözümü olan Strix Halo APUs ise PlayStation 5 seviyesine yaklaşan performans vaat etse de, yüksek maliyetleri nedeniyle şu an sınırlı bir kitleye hitap ediyor.
Intel'in sunumunda dikkat çeken bir diğer detay, el konsolu pazarı oldu. Şirket, Microsoft, MSI, Acer, GPD ve OneXPlayer gibi markalarla yeni bir taşınabilir oyun platformu üzerinde çalıştığını doğruladı. Ancak Arc B390'un 15-30W güç aralığında çalışan el konsollarında nasıl bir performans sunacağı henüz netlik kazanmış değil.