Intel ARC B390 kıyaslama sonuçları paylaşıldı: RTX 4050 gücünde

Tam Boyutta Gör Intel, CES 2026 kapsamında tanıttığı Core Ultra 3 Serisi işlemcilerle birlikte entegre grafik performansında da önemli bir sıçrayış yaptı. Şirketin paylaştığı resmi benchmark sonuçlarına göre, Arc B390 iGPU, AMD'nin şu anki en güçlü düşük güç tüketimli mobil çözümü olan Radeon 890M'e karşı belirgin bir üstünlük sağlıyor.

Arc B390 en yakın rakipleri ile kıyaslandı

Intel'in verilerine göre Core Ultra X9 388H işlemciye entegre Arc B390, ortalama performansta Ryzen AI HX 370'e kıyasla yaklaşık %73 daha hızlı. Bu sonuçlar, 45 farklı oyunda 1080p çözünürlükte, 540p'den ölçekleme uygulanarak elde edildi. Test koşullarında AMD işlemci 53W güç tüketirken, Intel tarafı 45W ile sınırlandırıldı. Yerel 1080p çözünürlükte ise performans farkının %82’ye kadar çıktığı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan sonuçlara göre Assassin’s Creed Shadows ve Black Myth: Wukong gibi zorlayıcı yapımlar 30-40 FPS aralığında oynanabilir bir deneyim sunarken, League of Legends ve Rocket League gibi e-spor odaklı oyunlar 300 FPS seviyelerine yaklaşabiliyor. Bu değerlerin, kare oluşturma teknolojilerine başvurulmadan elde edildiğini söyleyelim.

Tam Boyutta Gör Diğer tarafta Intel, performans artışında XeSS teknolojisinin de önemli bir rol oynadığını ifade ediyor. Şirkete göre XeSS, Radeon 890M'de kullanılan FSR3'e kıyasla daha tutarlı bir görüntü kalitesi sunuyor. Ayrıca Intel, dizüstü bilgisayarlar ve el konsolları için geliştirilen XeSS 3 sürümünün, yapay zekâ destekli çoklu kare üretimini mobil platformlara ilk kez taşıyacağını belirtiyor. Bu yaklaşım, masaüstü RTX 50 serisinde kullanılan DLSS 4'e benzer olacak.

Kaçıranalr için yeni Arc B390 iGPU, Xe3 Arc Battlemage mimarisi üzerine kurulu 12 Xe çekirdeği barındırıyor. AMD cephesinde ise CES'te tanıtılan Ryzen AI 400 serisi dikkat çekse de, bu işlemciler grafik tarafında Ryzen AI 300 serisiyle aynı iGPU'ları kullanıyor. AMD'nin daha iddialı çözümü olan Strix Halo APUs ise PlayStation 5 seviyesine yaklaşan performans vaat etse de, yüksek maliyetleri nedeniyle şu an sınırlı bir kitleye hitap ediyor.

Intel'in sunumunda dikkat çeken bir diğer detay, el konsolu pazarı oldu. Şirket, Microsoft, MSI, Acer, GPD ve OneXPlayer gibi markalarla yeni bir taşınabilir oyun platformu üzerinde çalıştığını doğruladı. Ancak Arc B390'un 15-30W güç aralığında çalışan el konsollarında nasıl bir performans sunacağı henüz netlik kazanmış değil.

