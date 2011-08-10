Intel en hızlı mobil işlemcisi Core i7-2960XM'i 1096$ etiket fiyatıyla sunacak

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Extreme Edition serisi altında hazırlanan dolayısıyla hız aşırtma konusunda da iddialı olan yeni işlemcinin ağırlıklı olarak Desktop Replacement segmentinde yer alan yani masaüstü bilgisayarların yerini almak üzere dizayn edilen dizüstü bilgisayarlarda kullanılması bekleniyor. Henüz Intel tarafından resmi olarak doğrulanmasa bile Eylül ayının ikinci haftasında lanse edilmesi beklenen Core i7-2960XM, performansı kadar fiyatıyla da iddialı olacak ve 1096 dolar seviyesinden sunulacak.
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Bence bu tip exterm işlemcilere hatta 4 çekirdek üzeri tüm işlemcilere , KDV %25 + %20 de ÖTV eklenmesi lazım... (Lüx tüketim sayılmalı)
İşi olan , ihtiyacı olan öder vergisini alır...
Ama öyle yok oyun perf. iyi olsun , yok bench. lere bakıp tatmin olayım diyen paşa paşa ödesin vergisini...
Bu ne be 2000 TL işlemciye verinceye kadar ; o paraya rahat 3-4 tane ofis uygulamalarına yetebilecek pc toplar ihtiyacı olan okula gönderirsiniz... Hem eğitime bir katkınız olur hemde öte tarafta sizin sevaplara O/C yaparlar benden söylemesi... :)
İster kızın , ister söylenin ama bir gerçek daha var elinizi vicdanınıza koyun
Afrikada insanların günlük gıda alabilmeleri için 2-3 usd gibi rakamlara ihtiyacı var ve bunu bulamadıkları için açlıktan ölüyorlar...
Bu durumda zevk için 1096 usd işlemciye bayılmak ne kadar insancıl ? (İşi gereği kullananlar müstesna...)
İş tüketicide yani bizde bitiyor arkadaşlar... Herkese hayırlı iftarlar...
gelse ne olcak kaç kişi alır ki o kadar parası olan adam yurtdışındanda alır
bu modelin Türkiye'ye geleceğini pek sanmıyorum, alan adam dediğin gibi kıyar paraya alır.
monsternotebook.com.tr/...
monsternotebook.com.tr/...
Monster da mevcut üst seviye işlemciler ;)
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