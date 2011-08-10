Intel en hızlı mobil işlemcisi Core i7-2960XM'i 1096$ etiket fiyatıyla sunacak

Intel şimdiye kadar hazırladığı en hızlı mobil işlemciyi kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen Core i7-2960XM isimli yeni işlemci, standart olarak 2.7GHz'de görev yapıyor ve Turbo Boost 2.0 teknolojisiyle çekirdek çalışma frekansını 3.7GHz'e kadar otomatik olarak çıkartabiliyor. Dört çekirdekli tasarıma sahip olan ve ısıl güç tasarımı 55 Watt olarak belirtilen yeni işlemci, 8MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyor.





Extreme Edition serisi altında hazırlanan dolayısıyla hız aşırtma konusunda da iddialı olan yeni işlemcinin ağırlıklı olarak Desktop Replacement segmentinde yer alan yani masaüstü bilgisayarların yerini almak üzere dizayn edilen dizüstü bilgisayarlarda kullanılması bekleniyor. Henüz Intel tarafından resmi olarak doğrulanmasa bile Eylül ayının ikinci haftasında lanse edilmesi beklenen Core i7-2960XM, performansı kadar fiyatıyla da iddialı olacak ve 1096 dolar seviyesinden sunulacak.