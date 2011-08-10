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Intel en hızlı mobil işlemcisi Core i7-2960XM'i 1096$ etiket fiyatıyla sunacak

7 yıl
16,8b
1
27
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel şimdiye kadar hazırladığı en hızlı mobil işlemciyi kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen Core i7-2960XM isimli yeni işlemci, standart olarak 2.7GHz'de görev yapıyor ve Turbo Boost 2.0 teknolojisiyle çekirdek çalışma frekansını 3.7GHz'e kadar otomatik olarak çıkartabiliyor. Dört çekirdekli tasarıma sahip olan ve ısıl güç tasarımı 55 Watt olarak belirtilen yeni işlemci, 8MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyor. 

Extreme Edition serisi altında hazırlanan dolayısıyla hız aşırtma konusunda da iddialı olan yeni işlemcinin ağırlıklı olarak Desktop Replacement segmentinde yer alan yani masaüstü bilgisayarların yerini almak üzere dizayn edilen dizüstü bilgisayarlarda kullanılması bekleniyor. Henüz Intel tarafından resmi olarak doğrulanmasa bile Eylül ayının ikinci haftasında lanse edilmesi beklenen Core i7-2960XM, performansı kadar fiyatıyla da iddialı olacak ve 1096 dolar seviyesinden sunulacak.

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B A T M A N 7 yıl en beğenilen
ALLAH amd yi başımızdan eksik etmesiz
2 Yanıt Yanıtla +10
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Boracalin 7 yıl
+ KDV midir ? Yoksa KDV dahil fiyatı mıdır bu 1096 USD ???
Bence bu tip exterm işlemcilere hatta 4 çekirdek üzeri tüm işlemcilere , KDV %25 + %20 de ÖTV eklenmesi lazım... (Lüx tüketim sayılmalı)
İşi olan , ihtiyacı olan öder vergisini alır...
Ama öyle yok oyun perf. iyi olsun , yok bench. lere bakıp tatmin olayım diyen paşa paşa ödesin vergisini...
Bu ne be 2000 TL işlemciye verinceye kadar ; o paraya rahat 3-4 tane ofis uygulamalarına yetebilecek pc toplar ihtiyacı olan okula gönderirsiniz... Hem eğitime bir katkınız olur hemde öte tarafta sizin sevaplara O/C yaparlar benden söylemesi... :)
İster kızın , ister söylenin ama bir gerçek daha var elinizi vicdanınıza koyun
Afrikada insanların günlük gıda alabilmeleri için 2-3 usd gibi rakamlara ihtiyacı var ve bunu bulamadıkları için açlıktan ölüyorlar...
Bu durumda zevk için 1096 usd işlemciye bayılmak ne kadar insancıl ? (İşi gereği kullananlar müstesna...)
İş tüketicide yani bizde bitiyor arkadaşlar... Herkese hayırlı iftarlar...
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chief53 7 yıl
ayhand28
Daha Türkiyeye 2630qm nin üst modelleri gelmedi.

gelse ne olcak kaç kişi alır ki o kadar parası olan adam yurtdışındanda alır
1 Yanıt Yanıtla +1
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PROOF# 7 yıl chief53
ahg53

ayhand28

Daha Türkiyeye 2630qm nin üst modelleri gelmedi.


gelse ne olcak kaç kişi alır ki o kadar parası olan adam yurtdışındanda alır


bu modelin Türkiye'ye geleceğini pek sanmıyorum, alan adam dediğin gibi kıyar paraya alır.
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mundt 7 yıl
Sadece işlemcisi 1096$ olan bir dizüstü bilgisayarın kendi fiyatı ne kadar olur tahmin etmek bile istemiyorum
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kenan109 7 yıl
''Allah AMD'yi başımızdan eksik etmesin'' yerine ''Allah rekabeti başımızdan eksik etmesin'' demek daha doğru olur.Extreme seviyesindeki tüm aygıtların fiyatları hep yüksek olur zaten.Kaldı ki benzer performansı veren bir FX (mobile) işlemcisi olsa 3 aşşağı 5 yukarı bu fiyatlarda olacaktır.Kaldı ki bizim gibi son kullanıcıyı çokta etkileyen birşey değil.Bir 2600k yada bir 965BE son kullanıcıya yeterde artar bile askini idda edenede ''atma recep din kardeşiyiz'' diyebilirim :)
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Tokay 7 yıl
ayhand28

Daha Türkiyeye 2630qm nin üst modelleri gelmedi.

monsternotebook.com.tr/...
monsternotebook.com.tr/...

Monster da mevcut üst seviye işlemciler ;)
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eXaeL91 7 yıl
Afrikalı beş kişilik bir aile'nin aylık geliri(aylık yardımlarla) 200TL ego tatmini 1096$.
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kerokeso 7 yıl
*i3-2100
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kerokeso 7 yıl
Ben de aynı işlemciyi kullanıyorum ve neredeyse 13-2100'e denk performansıyla harika mimarisiyle ve günümüz uygulamalarındaki performansı ile göz dolduran bir işlemci olduğunu düşünüyorum ancak 4 çekirdekli bir işlemcinin nasıl olur da 2 çekirdekli bir işlemcinin makyajlanmış hali olduğunu anlayamadım. Hem de 2-3 kat daha fazla transistör ile?
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eczbon 7 yıl
fiyatının alınabilir bir seviyede olması için amd nin böle bir işlemci yapması gerekiyor ki bu nerdeyse imkansız görüp görebileceğiniz 10 laptoptan 8 i intelin işlemcisini kullanıyor amd bu sektörde oldukça geri
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Normandia_06 7 yıl
e8400 3 Ghz 6 mb cache ile birlikte Turbo Boost 2.0 u bırak voltajsız 4 Ghz de kullanıyorum eee o zaman 500 dolara satıyorum
i7 serileri exxxx serisi işlemcilerin makyajlı halidir
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heatblast 7 yıl
beyler amd'yi başımızdan eksik olmasın diyorsunuzda bu model intelin en üst düzey modeli ve hep 1000$ seviyesinden satıldı gene aynı seviyedeb satılıyor. ve rakibi olmayan model bunlar o nedenle F/P olarak bişey beklemeyin
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