Intel ethernet kontrolcüleri geliştiren Fulcrum firmasını satın aldı

Şirket satın almalarına devam eden Intel'in son hamlesi, ethernet çipleri geliştiren Calabasas merkezli fabrikasız yarıiletken firması Fulcrom Microsystems oldu. Sunucu pazarındaki iddiasını arttırmak, Xeon serisi profesyonel işlemcileri, depolama çözümleri ve ağ ürünlerine ek olarak müşterilerine daha fazla seçenek sunmak isteyen Intel, bu planı doğrultusunda Fulcrom firmasını da bünyesine katttı.





Intel'in Data Center Grubu genel müdürü ve başkan yardımcısı Kirk Skaugen konuyla ilgili açıklamasında "Intel öncü sunucu teknoloji firmasından bilgi-işlem, depolama ve ağ blokları sunan kapsamlı bir data center sağlayıcısına dönüşüyor..." dedi. Intel satın almanın finansal büyüklüğüyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı ancak ilgili sürecin son çeyrekten önce tamamlanmasını beklediğini söyledi.