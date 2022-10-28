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    Intel yeniden yapılanmaya 10 milyar dolar harcayacak

    Bu yıl global ekonomik krizin etkilerini en ağır hisseden firmalardan birisi olan Intel, gelirler düştüğü için kaynakları doğru kullanabilmek adına yeniden yapılanmaya gidiyor.
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    Intel Tam Boyutta Gör
    Dokuzuncu nesil işlemci mimarisi ile önceki sıkıntılardan sıyrılıp bugün Raptor Lake mimarisine kadar gelen Intel’in karşısına ne yazık ki özellikle döküm tarafında kaptırılan pasta ve global ekonomik kriz çıktı. Firma tam toparlanamadan yine bir yeniden yapılanmaya giriyor.

    Gelirler düşüyor

    Yılın üçüncü çeyrek raporuna göre Intel, 15.34 milyar dolar gelir elde etti ve yıl bazında yüzde 15 düşüş yaşadı. Artan maliyetler nedeniyle net kâr 1 milyar olurken önceki çeyrekten neredeyse 7 kat geriledi.

    PC grubu bu dönemde 8.12 milyar dolar gelir elde ederken yüzde 17 gerileme yaşadı. PC satışlarının yüzde 20 düşmesi haliyle aynen Intel’e yansıdı. Veri Merkezi grubu 4.21 milyar dolar ile yüzde 27 düşerken Ağ grubu da 2.27 milyar dolar ile yüzde 14 büyümeyi başardı.

    Pat Gelsinger’in daha önce de dile getirdiği üzere Intel büyük bir yeniden yapılanmaya gidiyor. Gelecek yıl kaynakların daha verimli kullanımı adına 3 milyar dolar harcanacak. Sonraki 2 yılda da 8 milyar dolar civarında daha harcanması planlanıyor. Özellikle 10 bin civarında çalışanın işine son verileceği için tazminat gibi maliyetler önemli nir yer tutacak.

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