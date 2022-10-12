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    Intel dev işten çıkarmaya hazırlanıyor

    Global ekonomik şartlar nedeniyle önümüzdeki dönemde mevcut kaynakları daha iyi kullanabilme adına Intel, iş gücünün önemli bir bölümünü kesmeyi planlıyor.      
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    Intel Tam Boyutta Gör
    Pandemi döneminde parlak günler geçiren yonga sektörü yavaş yavaş darboğaz içerisine girmeye başladı. Özellikle rekabete yetişemeyen ve oluşan büyük pastadan nispeten daha az pay alan Intel işçi çıkaracak.

    Intel iş gücünü kesiyor

    Intel patronu Pat Gelsinger bir süre önce şirket içerisinde bir yeniden yapılanmanın sinyallerini vermişti. Kaynaklar belki de binlerce kişinin bu yeniden yapılanma kapsamında işini kaybedebileceğini belirtiyor.

    Yeniden yapılanma daha çok son kullanıcı bölümünde olacak. Performansı düşen bölümlerden işçi çıkarılması ve bazı bölümlerin ile kapatılması gündemde. Kaynaklar Intel Optan bölümünün ilk kurban olacağını belirtiyor.

    Son olarak 2016 yılında yeniden yapılanmaya giren Intel yaklaşık 12 bin kişinin işine son vermişti. Hali hazırda firmanın 133700 civarında çalışanı mevcut. Muhtemelen benzer rakamlar ortaya çıkacaktır. Intel’in kısa süre içerisinde yeni programı açıklaması bekleniyor.

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    Emirhan1978 1 hafta önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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