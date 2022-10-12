Intel dev işten çıkarmaya hazırlanıyor

Intel iş gücünü kesiyor
Intel patronu Pat Gelsinger bir süre önce şirket içerisinde bir yeniden yapılanmanın sinyallerini vermişti. Kaynaklar belki de binlerce kişinin bu yeniden yapılanma kapsamında işini kaybedebileceğini belirtiyor.
Yeniden yapılanma daha çok son kullanıcı bölümünde olacak. Performansı düşen bölümlerden işçi çıkarılması ve bazı bölümlerin ile kapatılması gündemde. Kaynaklar Intel Optan bölümünün ilk kurban olacağını belirtiyor.
Son olarak 2016 yılında yeniden yapılanmaya giren Intel yaklaşık 12 bin kişinin işine son vermişti. Hali hazırda firmanın 133700 civarında çalışanı mevcut. Muhtemelen benzer rakamlar ortaya çıkacaktır. Intel’in kısa süre içerisinde yeni programı açıklaması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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