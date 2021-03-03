Intel hız aşırtma için ek garantisini kaldırdı

Donanım dünyasının Rocket Lake işlemcilerin odaklandığı şu günlerde Intel uzun yıllardır sunduğu ek garanti imkanını kaldırdı.İlginizi Çekebilir A520 yongasetli Gigabyte anakart üzerinde hız aşırtılabiliyor
Sandy Bridge ile birlikte hayatımıza giren Performance Tuning Protection Plan işlemciye göre 20-30 dolarlık ücret karşılığında kullanıcılara hız aşırtma sonucu kullanıcalara ücretsiz yeni işlemci sağlanmasına dayanıyordu.
Programın kötüye kullanımının önüne geçmek adına değişimi 1 defayla sınırlandıran Intel yeni duyurusuyla birlikte PTPP’yi sonlandırdığını açıkladı.
Ayrıca Bkz. "AMD EPYC Genoa işlemcileri AVX3-512 komut setini destekleyebilir"
Bazı perakende satıcıları tarafından ücretsiz sunulan hizmet mavi ekibin açıklamasına göre yalnızca Xeon W-3175X için geçerliliğini koruyacak.
https://videocardz.com/newz/intel-discontinues-its-performance-tuning-protection-plan Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))
İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...