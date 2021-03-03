Intel hız aşırtma için ek garantisini kaldırdı

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Elon Musk, Teksas'ta kendi şehrini inşa etmek istiyor

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PS Store'da ayın ilk indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler

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Meizu 18 ve 18 Pro resmen tanıtıldı: İşte tüm detayları

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Sony, ev eşyalarını ve meyveleri PlayStation kontrolcüsüne dönüştürebilen bir teknolojinin patentini aldı

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Gürültülü blower fanlı RTX 3090’lar sessiz sedasız ortadan kayboldu

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BluTV'nin yerli komedi dizisi Acans'tan fragman yayınlandı, yayın tarihi açıklandı

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Xiaomi'den iki yeni elektrikli scooter geliyor

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Uncharted ve Last of Us geliştiricisi birkaç farklı projeleri olduğunu söyledi

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Çinli koronavirüs aşısının Türkiye'deki etkinlik oranı açıklandı

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Ryzen Threadripper Pro işlemciler nihayet piyasada

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Makyajlı BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye fiyatı ve özellikleri

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Başvurular başladı: 2023'te Ay'a gidecek olan Japon milyarder 8 gönüllü arıyor

5 gün

AssisTT bir kez daha dünyanın en iyi çağrı merkezi oldu

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M1 işlemcili MacBook'lar madencilerin yeni gözdesi olabilir mi?

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Samsung bu yıl üç yeni Exynos yonga seti piyasaya sürecek

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Intel Rocket Lake işlemcilerinin satış tarihini doğruladı

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Intel 2.2 milyar dolar tazminata çarptırıldı

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Intel 144 katmanlı QLC Flashlı 670p NVMe SSD’lerini duyurdu

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TSMC 3 nm üretimine bu yıl başlayabilir

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Binance Türkiye'nin mobil uygulaması yayınlandı

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GÖRÜNTÜLENEN Intel hız aşırtma için ek garantisini kaldırdı

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Dikey formatta oynanan FPS oyunu WASTELAND! iOS için yayınlandı

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Twitter, COVID-19 aşıları hakkında yanlış bilgiler içeren tweetleri etiketleyecek

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BAFTA ödüllerine PlayStation oyunları damgasını vurdu: İşte adaylar

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Perseverance uzay aracında 23 yıllık işlemci yer alıyor

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Youtube'dan TikTok'a rakip geliyor: Shorts

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Meizu, Flyme 9 arayüzünü tanıttı ve destekleyen cihazları açıkladı

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LG'den hijyen ve temizlik odaklı teknoloji - LG True Steam!

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Netflix’in Dota animesi Dota: Dragon's Blood'dan yeni resmi fragman paylaşıldı

5 gün

Snapdragon 888'li LG V70 ThinQ süresiz olarak ertelendi

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İlk uzay otelinin inşasına 2025 yılında başlanacak

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Artık PlayStation Store'dan film/dizi satın alımı ve kiralama hizmeti sunulmayacak

5 gün

Netflix, rekor ücrete Liam Neeson'ın son filminin yayın hakkını satın aldı

5 gün

Volvo, yeni elektriklisi C40 Recharge'ı tanıttı: İşte tasarımı ve özellikleri

5 gün

Nubia Red Magic 6 modeli de 18GB RAM sunacak ancak sanal olarak

5 gün

Saniyede 254 trilyon basamak üreten sayı üreteci geliştirildi

5 gün

Huawei AppGallery 530 milyon aktif kullanıcıya ulaştı

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Çin ikinci el yonga üretim ekipmanlarını adeta yağmaladı

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ASUS ROG Phone 5 tam 18GB RAM sunabilir

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Redmi, yeni dizüstü bilgisayarının sağlamlığını, üzerinden araba geçirerek gösterdi

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