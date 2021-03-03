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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel hız aşırtma için ek garantisini kaldırdı

    Yıllardır bizimle olan ek garanti programı firmanın duyurusuna göre tedavülden kalktı. Performance Tuning Protection Plan kullanıcılara ücretsiz değişim imkanı sunuyordu.
    03 Mart 2021, 09:31 (5 gün)
    2,9b
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    Intel hız aşırtma için ek garantisini kaldırdı

    Donanım dünyasının Rocket Lake işlemcilerin odaklandığı şu günlerde Intel uzun yıllardır sunduğu ek garanti imkanını kaldırdı.

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    Sandy Bridge ile birlikte hayatımıza giren Performance Tuning Protection Plan işlemciye göre 20-30 dolarlık ücret karşılığında kullanıcılara hız aşırtma sonucu kullanıcalara ücretsiz yeni işlemci sağlanmasına dayanıyordu.

    Programın kötüye kullanımının önüne geçmek adına değişimi 1 defayla sınırlandıran Intel yeni duyurusuyla birlikte PTPP’yi sonlandırdığını açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "AMD EPYC Genoa işlemcileri AVX3-512 komut setini destekleyebilir"

    Bazı perakende satıcıları tarafından ücretsiz sunulan hizmet mavi ekibin açıklamasına göre yalnızca Xeon W-3175X için geçerliliğini koruyacak.



    https://videocardz.com/newz/intel-discontinues-its-performance-tuning-protection-plan
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    W Wilson Fisk 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    oc yapıp kim işlemci yakmış ya?bu olay delid yaparken işlemciyi pert edip garantiden yeni işlemci alanları ilgilendiriyordu daha çok.bilen bilmeyen yapmasın artık delid eline falçatayı alıp.bu işin kitleri var diye biliyorum ama bunlarla uğraşmak yerine düzgün lehim atsa şu güvercin pisliğinden koymasa zaten gerek yok bunlara.işlemci en sağlam parçalardan biridir pek garantilik işiniz olmaz ve bunun amd'si inteli olmaz işlemci adamdır ve adam gibi kullanırsanız en uzun ömürlü parçalardan biridir.
    oc yapıp kim işlemci yakmış ya?bu olay delid yaparken işlemciyi pert edip garantiden yeni işlemci alanları ilgilendiriyordu daha çok.bilen bilmeyen yapmasın art...
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    manohazim 5 gün ( Mesaj Silindi )
    neler neler yapıp bozuldu bu diye götürdüklerini düşünmeden edemiyorum :D
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    W Wilson Fisk 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    oc yapıp kim işlemci yakmış ya?bu olay delid yaparken işlemciyi pert edip garantiden yeni işlemci alanları ilgilendiriyordu daha çok.bilen bilmeyen yapmasın artık delid eline falçatayı alıp.bu işin kitleri var diye biliyorum ama bunlarla uğraşmak yerine düzgün lehim atsa şu güvercin pisliğinden koymasa zaten gerek yok bunlara.işlemci en sağlam parçalardan biridir pek garantilik işiniz olmaz ve bunun amd'si inteli olmaz işlemci adamdır ve adam gibi kullanırsanız en uzun ömürlü parçalardan biridir.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    G gtx295 (RnC ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Wilson Fisk
    benim milattan kalma 775 socket pentium d cpu var idi. cpu nun pin değen tarafı kizarmis idi ama hala calisiyor du. Cidden cpu kolay bozulmuyor. Yapilan yanlis delid/asiri voltaj/yuksek sicaklik ile bozabiliyorsunuz ama zaman gecmesi lazım tabi gerci cpu lar artik korumali genede kolay bozulmuyor
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