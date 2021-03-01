AMD EPYC Genoa işlemcileri AVX3-512 komut setini destekleyebilir

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EPYC işlemcileri sunucu pazarında AMD’nin yüzünü güldürmeye devam ederken derin öğrenme uygulamalarında Intel’in sunduğu komutsetleri önemli bir artı konumunda.

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AMD, EPYC Genoa'da yeni komutsetleri ekliyor

Zen 4 mimarisiyle gelecek EPYC Genoa yongalarıyla birlikte bu tablo değişebilir. Son iddialara göre EPYC 7xx4 serisi çözümler AVX3-512 ve BFLOAT16 komutsetleriyle desteklenecek.

12 çiplet içerisinde toplamda 96 çekirdek barındıracak üst seviye EPYC Genoa seçenekleri 1 I/O zarı içerisinde 12 kanal DDR5 bellek kontrolcüsünün yanı sıra PCIe 5.0 desteğiyle gelecek.

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Ayrıca Bkz. "Intel Core i7-11700K kullanıcılara ulaşmaya başladı, İlk hızaşırtma testleri yapıldı"

Bir önceki sokete nazaran büyüyerek 72x75.4 mm’e ulaşan yeni SP4 soketinde ilerleyen dönemde gidilecek değişiklikler için daha fazla alan bulunacak.

https://videocardz.com/newz/amd-zen4-core-in-epyc-genoa-may-support-avx3-512-instructions

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