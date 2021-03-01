AMD EPYC Genoa işlemcileri AVX3-512 komut setini destekleyebilir

EPYC işlemcileri sunucu pazarında AMD’nin yüzünü güldürmeye devam ederken derin öğrenme uygulamalarında Intel’in sunduğu komutsetleri önemli bir artı konumunda.İlginizi Çekebilir Zen 3 tabanlı Ryzen 4000 ailesi bu yıl sonuna geliyor
AMD, EPYC Genoa'da yeni komutsetleri ekliyor
Zen 4 mimarisiyle gelecek EPYC Genoa yongalarıyla birlikte bu tablo değişebilir. Son iddialara göre EPYC 7xx4 serisi çözümler AVX3-512 ve BFLOAT16 komutsetleriyle desteklenecek.
12 çiplet içerisinde toplamda 96 çekirdek barındıracak üst seviye EPYC Genoa seçenekleri 1 I/O zarı içerisinde 12 kanal DDR5 bellek kontrolcüsünün yanı sıra PCIe 5.0 desteğiyle gelecek.
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Bir önceki sokete nazaran büyüyerek 72x75.4 mm’e ulaşan yeni SP4 soketinde ilerleyen dönemde gidilecek değişiklikler için daha fazla alan bulunacak.
https://videocardz.com/newz/amd-zen4-core-in-epyc-genoa-may-support-avx3-512-instructions Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))
İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...