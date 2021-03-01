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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD EPYC Genoa işlemcileri AVX3-512 komut setini destekleyebilir

    Kırmızı ekip son kullanıcı pazarının yanı sıra sunucu kanadında da Intel’in üzerindeki baskıyı arttırmaya devam ediyor. Firmanın yeni çözümleri önemli bir avantajla geliyor.
    01 Mart 2021, 22:00 (6 gün)
    1,6b
    1
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD EPYC Genoa işlemcileri AVX3-512 komut setini destekleyebilir
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    EPYC işlemcileri sunucu pazarında AMD’nin yüzünü güldürmeye devam ederken derin öğrenme uygulamalarında Intel’in sunduğu komutsetleri önemli bir artı konumunda.

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    Zen 4 mimarisiyle gelecek EPYC Genoa yongalarıyla birlikte bu tablo değişebilir. Son iddialara göre EPYC 7xx4 serisi çözümler AVX3-512 ve BFLOAT16 komutsetleriyle desteklenecek.

    AMD EPYC Genoa işlemcileri AVX3-512 komut setini destekleyebilir

    12 çiplet içerisinde toplamda 96 çekirdek barındıracak üst seviye EPYC Genoa seçenekleri 1 I/O zarı içerisinde 12 kanal DDR5 bellek kontrolcüsünün yanı sıra PCIe 5.0 desteğiyle gelecek.

    AMD EPYC Genoa işlemcileri AVX3-512 komut setini destekleyebilir
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    Ayrıca Bkz. "Intel Core i7-11700K kullanıcılara ulaşmaya başladı, İlk hızaşırtma testleri yapıldı"

    Bir önceki sokete nazaran büyüyerek 72x75.4 mm’e ulaşan yeni SP4 soketinde ilerleyen dönemde gidilecek değişiklikler için daha fazla alan bulunacak.



    https://videocardz.com/newz/amd-zen4-core-in-epyc-genoa-may-support-avx3-512-instructions
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Masaüstü işlemciler pek öyle gelişmedi ama sunucu tarafında korkunç bir değişim söz konusu.
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    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    yıl 2000 ler..intel burnu yerlerde sürünüyor. ancak dergilerde birinci olurdu parasıyla.. AMD pazar hakimiydi sun daha çip çıkmadan çoktan almış olurdu sunucu pazarına.. . kaç anakart üreticisi zarar etti AMD kart ürettiği için.. AMD nin adı vardı ...bizler mi amd işlemcilerine 4 sene sonra kavuşabildik.1-2 sene sonra lakin intel çalışmış çabalamış amd deyi yakalamayı başarmıştı... aynı hızla hiç olmadığı sunucu piyasına girdi.. xeon larla.. intel önce yakaladı... sonra amd çok gerilerde kaldı.
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    kaptan666 (Ridvan ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Daha düne kadar Linux camiasına para yedirip "tü kaka AVX-512" diyorlardı, ne oldu?
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    g.k. 5 gün ( Mesaj Silindi ) kaptan666
    Aynen, Linus iyi sallamıştı buna.
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    6 6s 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İki seri sonraki epyc'lerin tepe modeli, dolayısıyla belki Threadripper'lar 12 ccd mi olacak, yoksa ccd başına 12 core mu olacak bence orası muğlak. 5nm, şuan ki 7nm üretime göre ciddi derecede yoğun. Hata oranı belirli bir seviyede tutulabilirlerse 12 çekirdeği tek ccd'de sunarlar. Her iki türlüde saat hızları daha fazla düşmemeli, örneğin 64 çekirdekli model yerine iki tane 32 core işlemci model fazlaca tercih edilen bir model, işlemciler aynı paraya geliyor, çok daha hızlı ama board parası var.
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    yarimpower (Özkan DURMUŞOĞLU) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Kişisel bilgisayarımda yılarca Xeon işlemci kullandım.Umarım bunu da bir gün kullanmak nasip olur.
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    W Wilson Fisk 6 gün ( Mesaj Silindi ) yarimpower
    EPYC gereksiz olur ama amd ne yaptı ne sunucu ne masaüstü ikisinin arası Threadripper serisi çıkardı iş desen yapıyor oyun desen yapıyor süper bir seri ama oyunlar henüz x6 üzeri desteklemediği için esprisi yok.ilerde destek olursa biraz daha bence Threadripper tam son kullanıcı için bir seri en düşüğünü bile kursan yıllarca kullanırsın ekran kartını değiştirip ama zen3'le beraber masaüstü seri de zaten bu yolda gidiyor bir süre sonra kime işlemci satacak acaba bu adamlar?zen alanlar zen2 aldı zen2 alanlar zen3 aldı am4 deli bir ekosistem ben 4 tane ryzen aldım ama en başta 4 sene önce zen3 alsam hala kullanıyordum.şimdi zen3 alan değiştirmez kolay kolay.am5 zen4'le bakalım aynı ekosistemi yapabilecekler mi?anakart aynı kalınca insan ister istemez işlemciyi değiştiriyor ama her seride yeni anakart yapsaydı bu kadar satamazdı bence.
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