Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel Core i9-13900KS ve Ryzen 9 7950X karşı karşıya! İşte erken sonuçlar

    Intel Innovation 2022'de tanıtılan Intel Core i9-13900K, CPU-Z platformunda göründü. Yeni amiral gemisi işlemci, AMD Ryzen 9 7950X ve Raptor Lake işlemciler karşısında neler sunuyor? İşte detaylar
    1

    Intel i9-13900KS ve Ryzen 9 7950X karşı karşıya: İşte sonuçlar
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Intel Innovation 2022 etkinliğinde 13. Nesil Raptor Lake masaüstü işlemcileriArc A770 ekran kartını ve yeni teknolojilerini tanıtan Intel, gelecekte piyasaya sürülecek amiral gemisi Core i9-13900KS modeli ile büyük bir heyecan yarattı. Şimdi de Çin’den gelen sızıntılar, yeni işlemcinin performansına dair ilk bilgileri gün yüzüne çıkardı.

    Intel i9-13900KS, Ryzen 9 7950X ile karşı karşıya!

    Önümüzdeki yıl sınırlı sayıda piyasaya sürülmesi beklenen Core i9-13900KS, ana model i9-13900K'ya benzer şekilde 8 adet yüksek performans Raptor Cove çekirdeğine, 16 adet Gracemont verimlilik çekirdeğine ve 32 iş parçacığına ev sahipliği yapıyor. Ancak 6,0 GHz'lik saat hızı artışı ile selefinden ayrılan model, ayrıca desteklenen anakartlarda 350W'lık bir turbo modu sunacak. 

    Intel i9-13900KS ve Ryzen 9 7950X karşı karşıya: İşte sonuçlar
    Tam Boyutta Gör

    CPU-Z platformunda test edilen Core i9-13900KS'nin sistem yapılandırmasını henüz bilmiyoruz. Bununla birlikte platformda 928 tek çekirdek, 18.453 çoklu çekirdek skoruna ulaşmayı başaran işlemci, 13.Nesil Raptor Lake işlemcilerin yanı sıra AMD'nin yeni amiral gemisi Ryzen 9 7950X'in de bir hayli önüne geçmeyi başarıyor.  

    AMD Ryzen 9 7950X ve Raptor Lake CPU-Z skorları
    - Tek Çekirdek Çoklu Çekirdek
    Intel Core i9-13900KS 8+16C 32T 982.5 18453.4
    Intel Core i9-13900K 8+16C 32T 893 16877
    Intel Core i9-12900K 8+8C 24T 819 11424
    AMD Ryzen 9 7950X 16C 32T 787 15663

    Öte yandan CPU-Z karşılaştırmalarında elde edilen skorların, gerçek performansı yansıtmayan sentetik bir karşılaştırma ölçütü olduğunu unutmamak gerek. Zira yeni işlemcinin turbo mod ile test edilip edilmediği de bilinmeyen detaylar arasında yer alıyor. Önümüzdeki dönemde Intel i9-13900KS hakkında daha fazla detayın paylaşılacağını söyleyebiliriz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ejder Yalçın'dan İngiltere'de gövde gösterisi

    Profil resmi
    anzubesti 1 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

    Profil resmi
    Sarı Mucit 2 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 3 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 3 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

    Profil resmi
    homebird 5 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

    Profil resmi
    gecekorrr 5 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    DeviLJoN +210 White Water +169 danlabilic +149 sissil +136 _Dominic_Toretto_ +129 myhotyro +124 LathamKoenig +107 Kyuzo940 +103 LGatakan +98 AnadoluEfes +81
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    53 Kişi Okuyor (6 Üye, 47 Misafir) 21 Masaüstü 32 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    810 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Intel Core i9-13900KS, AMD Ryzen 9 7950X ve
    2 etiket daha Teknoloji Haberleri Donanım Bileşenleri
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili111,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı321b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız