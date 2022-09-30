Intel Core i9-13900KS ve Ryzen 9 7950X karşı karşıya! İşte erken sonuçlar

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Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Intel Innovation 2022 etkinliğinde 13. Nesil Raptor Lake masaüstü işlemcileri, Arc A770 ekran kartını ve yeni teknolojilerini tanıtan Intel, gelecekte piyasaya sürülecek amiral gemisi Core i9-13900KS modeli ile büyük bir heyecan yarattı. Şimdi de Çin’den gelen sızıntılar, yeni işlemcinin performansına dair ilk bilgileri gün yüzüne çıkardı.

Intel i9-13900KS, Ryzen 9 7950X ile karşı karşıya!

Önümüzdeki yıl sınırlı sayıda piyasaya sürülmesi beklenen Core i9-13900KS, ana model i9-13900K'ya benzer şekilde 8 adet yüksek performans Raptor Cove çekirdeğine, 16 adet Gracemont verimlilik çekirdeğine ve 32 iş parçacığına ev sahipliği yapıyor. Ancak 6,0 GHz'lik saat hızı artışı ile selefinden ayrılan model, ayrıca desteklenen anakartlarda 350W'lık bir turbo modu sunacak.

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CPU-Z platformunda test edilen Core i9-13900KS'nin sistem yapılandırmasını henüz bilmiyoruz. Bununla birlikte platformda 928 tek çekirdek, 18.453 çoklu çekirdek skoruna ulaşmayı başaran işlemci, 13.Nesil Raptor Lake işlemcilerin yanı sıra AMD'nin yeni amiral gemisi Ryzen 9 7950X'in de bir hayli önüne geçmeyi başarıyor.

AMD Ryzen 9 7950X ve Raptor Lake CPU-Z skorları - Tek Çekirdek Çoklu Çekirdek Intel Core i9-13900KS 8+16C 32T 982.5 18453.4 Intel Core i9-13900K 8+16C 32T 893 16877 Intel Core i9-12900K 8+8C 24T 819 11424 AMD Ryzen 9 7950X 16C 32T 787 15663

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Öte yandan CPU-Z karşılaştırmalarında elde edilen skorların, gerçek performansı yansıtmayan sentetik bir karşılaştırma ölçütü olduğunu unutmamak gerek. Zira yeni işlemcinin turbo mod ile test edilip edilmediği de bilinmeyen detaylar arasında yer alıyor. Önümüzdeki dönemde Intel i9-13900KS hakkında daha fazla detayın paylaşılacağını söyleyebiliriz.

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