On üçüncü nesil Intel masaüstü işlemciler tanıtıldı

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Intel’in Alder Lake ile başlayan çıkışı Raptor Lake ile devam ediyor. Çekirdek sayılarında artışa giden firma performans tarafında önemli gelişmeler yakaladı. Ön bellek kapasitelerini de arttıran Intel Raptor Lake ilk olarak hız aşırtmacılara geliyor.

Intel Raptor Lake işlemciler neler?

Intel Raptor Lake işlemciler Alder Lake mimarisine göre tek çekirdekte yüzde 8-15 arasında performans artışı, çok çekirdekte ise yüzde 30-40 performans artışı getiriyor. Intel verimlilik çekirdeklerini önemli ölçüde arttırarak toplam sayıyı en yüksek seviyesine getirdi. Yine ilk kez bir x86 işlemcisi 5.8GHz sınırına çıkmış oluyor.

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Ön bellek tarafında da toplamda 72MB kapasiteye çıkarak AMD’nin Ryzen 3D işlemcilerine rakip oluyor. Her zaman olduğu gibi Intel 3 farklı masaüstü işlemcisi ve grafik birimi olmayan F sürümlerini tanıttı. 125W taban enerji tüketimi olan işlemciler 253W seviyesine kadar zorlanabiliyor. 20 CPU PCIe hattı 16 PCIe 5.0 + 4 PCIe 4.0 şeklinde ayrılırken DDR5 5600 ve DDR4 3200 destekleri de mevcut. Fiyatlar her 1000 sipariş için yani son kullanıcı tarafında daha yüksek rakamlar görebiliriz.

Intel Core i9-13900K işlemcisi 8 performans ve 16 verimlilik çekirdeği ile geliyor. Ön bellek kapasitesi 72MB. Turbo ile 5.8GHz hızlarına ulaşabiliyor. Intel Core i9-13700K işlemcisi 8+8 çekirdek iken Intel Core i9-13600K işlemcisi de 6+8 çekirdek. Yeni Intel 700 çipsetleri yanında Intel 600 çipsetleri ile de uyumlu. İşlemciler ve çipsetlerin Ekim ayında piyasada olacağı belirtildi.

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Intel Raptor Lake işlemciler neler sunuyor?