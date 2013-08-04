Intel, ilk açık kaynak bilgisayarı MinnowBoard'ı satışa sundu





Genelde yazılım platformlarında sıkça duyduğumuz ve geliştirilmesine herkesin katkı sağladığı bir konsepti ifade eden açık kaynak ibaresi, donanım tarafında da geçerli bir ibare. Yongaseti devi Intel, donanım tarafında açık kaynak çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla ilk bilgisayarını satışa sundu.





Intel'in açık kaynak anakart üreticisi CircuitCo Electronics firması ile işbirliği kapsamında geliştirdiği MinnowBoard, x86 uygulamaları geliştirmek isteyen veya kendi bilgisayarını oluşturmak isteyenlere hitap ediyor.





MinnowBoard adına benzer bir şekilde açık olarak geliyor. Herhangi bir kasa içerisinde sunulmayan MinnowBoard, 3 yıl öncesinin 1GHz saat hızında çalışan Atom E640 işlemcisini temel alıyor. Intel GMA 600 grafik birimi, 1GB RAM, UEFI açılış yazılımı, Sata 2 3GB/s desteği, microSD girişi, USB girişi, Ethernet portu, deneysel pin ve anahtarlar şeklinde diğer özellikleri mevcut. Kartın boyutları 10cmx10cm şeklinde.





Anakartın şematikleri ve tasarım dosyaları yayınlanmış durumda ve Creative Commons lisansı altında kopyalanabiliyor. Bu lisans kar amacı gütmeyen her türlü kopyalamaya izin veriyor. Genelde anakartların şematikleri ve tasarım dosyaları ya yayınlanmıyor ya da büyük firmalara gönderiliyor.





MinnowBoard x86 işlemci taşıması açısından da ilk açık kaynak PC. Genelde bu tür açık kaynak bilgisayarlar Raspberry Pi gibi ARM tabanlı işlemcilerle satılıyor.





MinnowBoard ayrıca Intel'in Hyperthreading ve sanallaştırma teknolojilerine de destek veriyor. Cihazda önyüklü gelen Angstrom Linux dağıtımı donanıma dayalı Linux tabanlı sistemlerin oluşturulmasına imkan sağlıyor.





MinnowBoard, piyasadaki diğer ürünlere göre pahalı ve 199$ fiyat etiketine sahip. Ancak ticari uygulamalar yazmak ve test etmek isteyen geliştiricilerin dikkatini çekecek kadar ucuz.

http://www.pcworld.com/article/2045583/intels-first-opensource-pc-on-sale-for-199.html