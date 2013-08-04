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Intel, ilk açık kaynak bilgisayarı MinnowBoard'ı satışa sundu

5 yıl
1,1b
1
15
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel, ilk açık kaynak bilgisayarı MinnowBoard'ı satışa sundu

Genelde yazılım platformlarında sıkça duyduğumuz ve geliştirilmesine herkesin katkı sağladığı bir konsepti ifade eden açık kaynak ibaresi, donanım tarafında da geçerli bir ibare. Yongaseti devi Intel, donanım tarafında açık kaynak çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla ilk bilgisayarını satışa sundu.

Intel'in açık kaynak anakart üreticisi CircuitCo Electronics firması ile işbirliği kapsamında geliştirdiği MinnowBoard, x86 uygulamaları geliştirmek isteyen veya kendi bilgisayarını oluşturmak isteyenlere hitap ediyor. 

MinnowBoard adına benzer bir şekilde açık olarak geliyor. Herhangi bir kasa içerisinde sunulmayan MinnowBoard, 3 yıl öncesinin 1GHz saat hızında çalışan Atom E640 işlemcisini temel alıyor. Intel GMA 600 grafik birimi, 1GB RAM, UEFI açılış yazılımı, Sata 2 3GB/s desteği, microSD girişi, USB girişi, Ethernet portu, deneysel pin ve anahtarlar şeklinde diğer özellikleri mevcut. Kartın boyutları 10cmx10cm şeklinde. 

Anakartın şematikleri ve tasarım dosyaları yayınlanmış durumda ve Creative Commons lisansı altında kopyalanabiliyor. Bu lisans kar amacı gütmeyen her türlü kopyalamaya izin veriyor. Genelde anakartların şematikleri ve tasarım dosyaları ya yayınlanmıyor ya da büyük firmalara gönderiliyor. 

MinnowBoard x86 işlemci taşıması açısından da ilk açık kaynak PC. Genelde bu tür açık kaynak bilgisayarlar Raspberry Pi gibi ARM tabanlı işlemcilerle satılıyor. 

MinnowBoard ayrıca Intel'in Hyperthreading ve sanallaştırma teknolojilerine de destek veriyor. Cihazda önyüklü gelen Angstrom Linux dağıtımı donanıma dayalı Linux tabanlı sistemlerin oluşturulmasına imkan sağlıyor.

MinnowBoard, piyasadaki diğer ürünlere göre pahalı ve 199$ fiyat etiketine sahip. Ancak ticari uygulamalar yazmak ve test etmek isteyen geliştiricilerin dikkatini çekecek kadar ucuz. 

http://www.pcworld.com/article/2045583/intels-first-opensource-pc-on-sale-for-199.html Yorum Yaz
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DraGonS 5 yıl en beğenilen
Fiyata gel. Raspberry pi 35$. Tamam x86 değil, sata portu yok belki ama gömülü sistemler için çok çok iyi.
Ayrıca sadece x86 tabanlı uygulama yazan birisi olsam gidipte 199$ a bildiğin makine toplarım. Bu ne şimdi.
Fiyata gel. Raspberry pi 35$. Tamam x86 değil, sata portu yok belki ama gömülü sistemler için çok çok iyi.Ayrıca sadece x86 tabanlı uygulama yazan birisi o...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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WarSaw 5 yıl
intel fiyat konularında hep dandik işler yapıyor.
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V4LKyR 5 yıl
Raspberry Pi kullanıcısıyım. Efsane bir şey, çok memnunum. Fiyatı da 70 TL.
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fbkaya 5 yıl
arkadaşlar bu cihaz ne işe yarıyor ?
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Nokia Specialist 5 yıl
Çöp, daha ucuz olsun alınabilir olurdu
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hidrojennn 5 yıl
60$ allwinner a10'lu mali 400'lü 1 gm ramli, satalı, 4gb nand flaslı sd kart, ir herşeyi olan cihaz var. 200$ zaten netbook alır koyarsın ekranla, klavye hdd v.s. kullanmadıklarını satarsın. böyle anakarta ne gerek var.
aliexpress.com/...
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onur01651 5 yıl
Yeni casper bilgisayarlar karşımızda




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JorWix 5 yıl onur01651
onur01651

Yeni casper bilgisayarlar karşımızda









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SEO-Uzmanı 5 yıl
asm seviyesinde programlama yapabilen adam zaten
asyalı bir çok chip üretici firmada üst düzey sistem mimarı olmuş durumda bu açıdan
intelin bu işinden bir cacık çıkmaz !
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by__metallica 5 yıl
Fiyat konusunda handikap var ama çöp olduğunu düşünmüyorum. Raspi her ne kadar developer amaçlı olsada benim gibi geceleri download yapmak , media server , print server, ftp server gibi amaçla kullanan kullanıcılarda mevcut :) üstüne windows kurup 7/24 sessizce çalıştırabileceğim 10x10 cm boyutunda ki bir alet benim için çöp değildir. Ama fiyat hayal kırıklığı..
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EddyCue 5 yıl by__metallica
by__metallica
Fiyat konusunda handikap var ama çöp olduğunu düşünmüyorum. Raspi her ne kadar developer amaçlı olsada benim gibi geceleri download yapmak , media server , print server, ftp server gibi amaçla kullanan kullanıcılarda mevcut :) üstüne windows kurup 7/24 sessizce çalıştırabileceğim 10x10 cm boyutunda ki bir alet benim için çöp değildir. Ama fiyat hayal kırıklığı..

raspberry bu amacina uygun calistirabilirsin.

robertsetiadi.net/...
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ecs_elite_group 5 yıl
ben bunu amd nin çıkarmasını hayal ediyordum. intelin yapması beni çok şaşırttı fiyat yüksek ama çok olumlu bir adım. intel çıkardı umarım amd nin çıkarması mümkün olur x86 lisans olayları biraz karışık :(
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neo01470 5 yıl
Çöp
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DraGonS 5 yıl en beğenilen
Fiyata gel. Raspberry pi 35$. Tamam x86 değil, sata portu yok belki ama gömülü sistemler için çok çok iyi.
Ayrıca sadece x86 tabanlı uygulama yazan birisi olsam gidipte 199$ a bildiğin makine toplarım. Bu ne şimdi.
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WarSaw 5 yıl
intel fiyat konularında hep dandik işler yapıyor.
Yanıtla +6
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