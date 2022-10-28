Intel 14. Nesil Meteor Lake işlemciler üretime başlıyor: Intel’in iddialı yol haritası belli oldu

Tam Boyutta Gör Intel’in finansal anlamdaki zorlu süreci devam ederken gelecek planları da planlandığı gibi ilerlemeye devam ediyor. Şirketin üçüncü çeyrek sonuçlarında da gelir kaybına devam ettiği görülürken bir süre daha bu durumun devam etmesi bekleniyor.

Intel gelirleri azalmaya devam ediyor 22 sa. önce eklendi

Öte yandan Intel CEO'su Pat Gelsinger ise 14. Nesil Meteor Lake işlemciler dahil olmak üzere yeni ürünleri hakkında bir takım yeni bilgileri de paylaşarak hissedarların umutlarını tazeledi. Açıklanan bilgiler firmanın önümüzdeki birkaç yıllık yol haritasını aydınlatıyor.

Intel 14. Nesil Meteor Lake çıkış tarihi

Tam Boyutta Gör Intel CEO'sunun vurguladığı ilk ürün elbette masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen ve büyük bir ileriye adım olarak nitelendirilen 14. Nesil Meteor Lake ailesi. Intel 4 işlem sürecinin üzerinde şekillenecek olan yeni nesil işlemci ailesinin hacimli üretime doğru ilerlediği ve yılın 4. çeyreği içinde ilk üretim adımının atılacağı aktarıldı. 2023 yılında ise Meteor Lake işlemcilerinin üretiminde gaza basılacak. 14. Nesil Intel Core işlemciler 2023 sonunda piyasaya çıkacak.

Tam Boyutta Gör İkinci ana ürün grubu ise sunuculara yönelik olan Granite Rapids Xeon serisi olacak. Bu nesilde Intel 3 işlem sürecine geçiş yapılacak. Bununla birlikte Intel 4 ve Intel 3 olarak belirtilen işlem süreçleri hem watt hem de yoğunluk başına transistör performansında ciddi bir sıçrayış vadeden EUV litografisini kullanacak.

Intel 20A ve 18A işlem süreçleri

Tam Boyutta Gör Intel ayrıca, en son RibbonFET ve PowerVia teknolojisinden yararlanacak olan yeni nesil 20A ve 18A işlem süreçlerindeki ilerlemenin iyi gittiğini belirtiyor. Halihazırda çipler laboratuvarlarda test ediliyor ve gelişim süreçlerine devam ediliyor. Intel, 20A ve 18A süreçleri sayesinde 2025 yılına kadar transistör ve güç performansında tekrardan liderliğe oturmayı hedefliyor.

Özellikle yeni nesil veri merkezleri ve sunucu ürünlerinden bahseden Pat, Emerald Rapids'in 2023'te piyasaya sürülmek üzere yolda olduğunu duyurdu. Aynı platformda Sapphire Rapids yongalarıyla birlikte sunulacak olan Emerald Rapids ile kullanıcılara çeşitli ölçeklenebilir işlemci portföyünden seçim yapmasına olanağı tanınacak. 2024 yılında gelecek ve Intel 3 süreciyle bantlardan geçecek olan Granite Rapids ise üst seviye çözümlere hitap ederken tamamen E-Core tasarımını benimseyen Sierra Forest ailesi, verimliliğe odaklanan müşterilere odaklanacak.

Intel için önümüzdeki yıllar önemli

Tam Boyutta Gör Özetlemek gerekirse, masaüstü ve dizüstünü hedefleyen 14. Nesil Meteor Lake bu yılın sonunda üretime başlayacak ve 2023’te üretimi hızlandırılacak. Sunucu ve veri merkezi tarafında Emerald Rapids ailesi 2023 yılında, Sierra Forest ve Granite Rapids ise 2024 yılında bizlerle olacak. Intel 20A ve 18A test yongaları halihazırda laboratuvarda.

Her şey planlandığı gibi giderse Intel’in eski konumuna geri döndüğünü göreceğiz gibi duruyor. Mali açıdan durum çok da iyi olmasa da 2023’e girerken mavili takımın önümüzdeki yıllar için hazırladığı ürün yelpazesi oldukça iddialı görünüyor.

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Intel’in 14. Nesil dahil yeni işlemci yol haritası belli oldu