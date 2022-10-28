Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel 14. Nesil Meteor Lake işlemciler üretime başlıyor: Intel’in iddialı yol haritası belli oldu

    Intel CEO'su Pat Gelsinger, şirketin üçüncü çeyrek sonuçlarının yanında işlemci ve veri merkezi alanındaki yol haritasını da açıkladı. 14. Nesil Meteor Lake işlemciler yakında üretime geçiyor.
    1
    Intel’in 14. Nesil dahil yeni işlemci yol haritası belli oldu Tam Boyutta Gör
    Intel’in finansal anlamdaki zorlu süreci devam ederken gelecek planları da planlandığı gibi ilerlemeye devam ediyor. Şirketin üçüncü çeyrek sonuçlarında da gelir kaybına devam ettiği görülürken bir süre daha bu durumun devam etmesi bekleniyor.

    Öte yandan Intel CEO'su Pat Gelsinger ise 14. Nesil Meteor Lake işlemciler dahil olmak üzere yeni ürünleri hakkında bir takım yeni bilgileri de paylaşarak hissedarların umutlarını tazeledi. Açıklanan bilgiler firmanın önümüzdeki birkaç yıllık yol haritasını aydınlatıyor.

    Intel 14. Nesil Meteor Lake çıkış tarihi

    Intel’in 14. Nesil dahil yeni işlemci yol haritası belli oldu Tam Boyutta Gör
    Intel CEO'sunun vurguladığı ilk ürün elbette masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen ve büyük bir ileriye adım olarak nitelendirilen 14. Nesil Meteor Lake ailesi. Intel 4 işlem sürecinin üzerinde şekillenecek olan yeni nesil işlemci ailesinin hacimli üretime doğru ilerlediği ve yılın 4. çeyreği içinde ilk üretim adımının atılacağı aktarıldı. 2023 yılında ise Meteor Lake işlemcilerinin üretiminde gaza basılacak. 14. Nesil Intel Core işlemciler 2023 sonunda piyasaya çıkacak.
    Intel’in 14. Nesil dahil yeni işlemci yol haritası belli oldu Tam Boyutta Gör
    İkinci ana ürün grubu ise sunuculara yönelik olan Granite Rapids Xeon serisi olacak. Bu nesilde Intel 3 işlem sürecine geçiş yapılacak. Bununla birlikte Intel 4 ve Intel 3 olarak belirtilen işlem süreçleri hem watt hem de yoğunluk başına transistör performansında ciddi bir sıçrayış vadeden EUV litografisini kullanacak.

    Intel 20A ve 18A işlem süreçleri

    Intel’in 14. Nesil dahil yeni işlemci yol haritası belli oldu Tam Boyutta Gör
    Intel ayrıca, en son RibbonFET ve PowerVia teknolojisinden yararlanacak olan yeni nesil 20A ve 18A işlem süreçlerindeki ilerlemenin iyi gittiğini belirtiyor. Halihazırda çipler laboratuvarlarda test ediliyor ve gelişim süreçlerine devam ediliyor. Intel, 20A ve 18A süreçleri sayesinde 2025 yılına kadar transistör ve güç performansında tekrardan liderliğe oturmayı hedefliyor.

    Özellikle yeni nesil veri merkezleri ve sunucu ürünlerinden bahseden Pat, Emerald Rapids'in 2023'te piyasaya sürülmek üzere yolda olduğunu duyurdu. Aynı platformda Sapphire Rapids yongalarıyla birlikte sunulacak olan Emerald Rapids ile kullanıcılara çeşitli ölçeklenebilir işlemci portföyünden seçim yapmasına olanağı tanınacak. 2024 yılında gelecek ve Intel 3 süreciyle bantlardan geçecek olan Granite Rapids ise üst seviye çözümlere hitap ederken tamamen E-Core tasarımını benimseyen Sierra Forest ailesi, verimliliğe odaklanan müşterilere odaklanacak.

    Intel için önümüzdeki yıllar önemli

    Intel’in 14. Nesil dahil yeni işlemci yol haritası belli oldu Tam Boyutta Gör
    Özetlemek gerekirse, masaüstü ve dizüstünü hedefleyen 14. Nesil Meteor Lake bu yılın sonunda üretime başlayacak ve 2023’te üretimi hızlandırılacak. Sunucu ve veri merkezi tarafında Emerald Rapids ailesi 2023 yılında, Sierra Forest ve Granite Rapids ise 2024 yılında bizlerle olacak. Intel 20A ve 18A test yongaları halihazırda laboratuvarda.

    Her şey planlandığı gibi giderse Intel’in eski konumuna geri döndüğünü göreceğiz gibi duruyor. Mali açıdan durum çok da iyi olmasa da 2023’e girerken mavili takımın önümüzdeki yıllar için hazırladığı ürün yelpazesi oldukça iddialı görünüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapgan ilk kez vitrine çıkıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Travelmate TMP414-51
    Acer Travelmate TMP414-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız