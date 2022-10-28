Intel 14. Nesil Meteor Lake işlemciler üretime başlıyor: Intel’in iddialı yol haritası belli oldu

- Intel 14. Nesil Meteor Lake çıkış tarihi
- Intel 20A ve 18A işlem süreçleri
- Intel için önümüzdeki yıllar önemli
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Öte yandan Intel CEO'su Pat Gelsinger ise 14. Nesil Meteor Lake işlemciler dahil olmak üzere yeni ürünleri hakkında bir takım yeni bilgileri de paylaşarak hissedarların umutlarını tazeledi. Açıklanan bilgiler firmanın önümüzdeki birkaç yıllık yol haritasını aydınlatıyor.
Intel 14. Nesil Meteor Lake çıkış tarihi
Intel 20A ve 18A işlem süreçleri
Özellikle yeni nesil veri merkezleri ve sunucu ürünlerinden bahseden Pat, Emerald Rapids'in 2023'te piyasaya sürülmek üzere yolda olduğunu duyurdu. Aynı platformda Sapphire Rapids yongalarıyla birlikte sunulacak olan Emerald Rapids ile kullanıcılara çeşitli ölçeklenebilir işlemci portföyünden seçim yapmasına olanağı tanınacak. 2024 yılında gelecek ve Intel 3 süreciyle bantlardan geçecek olan Granite Rapids ise üst seviye çözümlere hitap ederken tamamen E-Core tasarımını benimseyen Sierra Forest ailesi, verimliliğe odaklanan müşterilere odaklanacak.
Intel için önümüzdeki yıllar önemli
Her şey planlandığı gibi giderse Intel’in eski konumuna geri döndüğünü göreceğiz gibi duruyor. Mali açıdan durum çok da iyi olmasa da 2023’e girerken mavili takımın önümüzdeki yıllar için hazırladığı ürün yelpazesi oldukça iddialı görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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