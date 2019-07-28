Intel bellek ve veri merkezlerinde kayıpta

Yonga pazarının lideri konumunda olan Intel bu yıla düşüşle girdi. Her ne kadar gelir anlamında Samsung’dan liderliği devralsa da geçen yılı aradığını söylemek yanlış olmaz. Firma yavaş yavaş toparlanmaya başladı.

İki önemli bölüm kayıpta

Intel’in yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği toplam gelir 16.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıl bazında yüzde 3 kayıp yaşanırken çeyrek bazda yüzde 1 artış elde edildi. Faaliyet karı ise 4.6 milyar dolar ile yıl bazında yüzde 15 kayıp yaşarken çeyrek bazda yüzde 1 artış elde etti.

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Intel bilgisayar pazarındaki durgunluğa rağmen 8.8 milyar dolar gelir elde etti ve yüzde 1 artış yaşadı. Nesnelerin İnterneti ve Mobileye bölümleri de toplamda 1 milyar dolar gelire çıkmayı başardı.

Bu yıl firmaya en ağır hasarı veri merkezleri verdi. Geçmiş yıllarda firmayı uçuran veri merkezi bölümü yıl bazında yüzde 10 düşüş yaşadı. Bellek bölümü de yüzde 13 düşüş yaşayarak 940 milyon dolar gelir elde edebildi.

Yılın üçüncü çeyreğinden itibaren Intel biraz daha toparlanmayı bekliyor. Veri merkezi ve bellek bölümlerinde kayıpların azaltılması ile 18 milyar dolar civarında bir gelir elde edilecek.