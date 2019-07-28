Kim Nerede? 40 Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Galaxy A7 ve BİM marketlerde Huawei Y5 2018 var 39 Türk Telekom, 2019’un ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı 29 Intel bellek ve veri merkezlerinde kayıpta
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel bellek ve veri merkezlerinde kayıpta

Bilgisayar pazarında gelirlerini arttırmayı başaran Intel ne var ki bir dönem büyük gelirler elde ettiği veri merkezi ve bellek bölümlerinde yıl başından bu yana düşüş yaşıyor.
32 dk.
102
29
1
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yonga pazarının lideri konumunda olan Intel bu yıla düşüşle girdi. Her ne kadar gelir anlamında Samsung’dan liderliği devralsa da geçen yılı aradığını söylemek yanlış olmaz. Firma yavaş yavaş toparlanmaya başladı.

İki önemli bölüm kayıpta

Intel’in yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği toplam gelir 16.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıl bazında yüzde 3 kayıp yaşanırken çeyrek bazda yüzde 1 artış elde edildi. Faaliyet karı ise 4.6 milyar dolar ile yıl bazında yüzde 15 kayıp yaşarken çeyrek bazda yüzde 1 artış elde etti.

Ayrıca Bkz. "Vivo yüzde 100 ekran kasa oranı hedefliyor"

Intel bilgisayar pazarındaki durgunluğa rağmen 8.8 milyar dolar gelir elde etti ve yüzde 1 artış yaşadı. Nesnelerin İnterneti ve Mobileye bölümleri de toplamda 1 milyar dolar gelire çıkmayı başardı.

Bu yıl firmaya en ağır hasarı veri merkezleri verdi. Geçmiş yıllarda firmayı uçuran veri merkezi bölümü yıl bazında yüzde 10 düşüş yaşadı. Bellek bölümü de yüzde 13 düşüş yaşayarak 940 milyon dolar gelir elde edebildi.

Yılın üçüncü çeyreğinden itibaren Intel biraz daha toparlanmayı bekliyor. Veri merkezi ve bellek bölümlerinde kayıpların azaltılması ile 18 milyar dolar civarında bir gelir elde edilecek.

 

https://www.anandtech.com/show/14677/intel-q2-fy-2019-earnings-report-datacenter-drop Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 7 dk.
yakında yapay zeka mimarisiyle şekillendirir.
sipariş gelince üretim yapılır.
sipariş varsa elektrik masrafını karşılar !
tüm çalışanların işine derhal son verilmesi lazım
bunların yüzünden fiyatlar artıyor zaten !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 32 dk. GÖRÜNTÜLENEN Intel bellek ve veri merkezlerinde kayıpta Sonraki Aspartamla ilgili 2013 yılında yapılan araştırmanın gerçekleri gizlediği iddia ediliyor 10 sa. Türk Telekom, 2019’un ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı 11 sa. T-Force dünyanın ilk sıvı soğutmalı SSD’sini duyurdu 12 sa. Deepcool Gammaxx V2 serisi AIO sıvı soğutucularını duyurdu 13 sa. DOOM ve DOOM II, mobil platformlara geldiler 13 sa. Apple Card önümüzdeki ay kullanıma sunuluyor 14 sa. Tesla'nın kurucularından JB Straubel şirketteki yöneticilik görevinden ayrılıyor 15 sa. Konuşma yetisi olmayan insanların konuşmasını sağlayan cihaz : WAGT 15 sa. Yapay zeka tarafından yazılmış metinleri tespit eden yapay zeka geliştirildi 15 sa. 2si1 | TürkTelekom'dan DEV İNDİRİM! 16 sa. Samsung'tan iPad Pro'ya sıkı rakip geliyor: Galaxy Tab S6 17 sa. Huawei, yeni telefon modellerinde Kirin yonga seti kullanımını arttıracak 18 sa. Huawei bir ayda 2 milyondan fazla Nova 5 serisi telefon sattı 19 sa. Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Galaxy A7 ve BİM marketlerde Huawei Y5 2018 var 20 sa. Bilgi yarışması Majotori kısa süreliğine ücretsiz 21 sa. Huawei nova 5i Pro tanıtıldı 1 gün Twitch üzerinden dil eğitimi başlıyor 1 gün Hayabusa'nın asteroite iniş yaptığı anlardan inanılmaz video 1 gün Huawei katlanabilir telefonunun tasarımını güncelledi: İşte Mate X'in son hali 1 gün Samsung Galaxy A80 mercek altında | Fiyatını hak ediyor mu ? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Spider-Man: Far From Home, 1 milyar dolar hasılata ulaşarak re...
DonanımHaber
Fortnite'ın 10. Sezonu Ne Zaman Başlıyor?
Bölüm Sonu Canavarı
Çiyan
DH Forum
Control'ün Yapımı Tamamlandı
Bölüm Sonu Canavarı
Pitbull Yasaklanması İçin Bimer Cimer Yazalım
DH Forum
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim