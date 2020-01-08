Intel'in katlanabilir ekrana sahip 17 inçlik tableti Horseshoe Bend tanıtıldı

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Katlanabilir cihaz sektörü son dönemde popüler hale geldi. Samsung, Huawei, Motorola ve Lenovo gibi markalar bu sektörde tanıttığı ürünlerle adından söz ettiriyorlar. Son olarak Lenovo CES 2020'de katlanabilir OLED ekranlı ve Intel işlemcili 13 inç ekrana sahip tableti ThinkPad X1 Fold'u duyurdu. Chipset devi Intel ise bu yeni sektöre için ilham sağlamak amacıyla kendi katlanabilir tablet konseptini CES 2020'de tanıtıyor.

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Intel ürettiği bu prototipe Horseshoe Bend adını verdi ve onunla X1 Fold arasındaki en büyük fark ise 17,3 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip olmasıdır. Büyük ekranı sayesinde Horseshoe Bend, katlanılıp masa üzerinde kullanıldığında geleneksel dizüstü bilgisayar boyutuna çok daha yakın hissettirir. Tableti bir kablosuz klavye ile eşleştirildiğinde tam ekran boyutunu kullanabilmenize olanak sağlayan kickstand da vardır.

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Temel tasarım özellikleri ve Horseshoe Bend'in etkileyici boyutunun yanı sıra Intel, bu konuda çok fazla açıklama yapmadı. Intel şu anda sadece daha büyük katlanabilir cihazların mümkün, aynı zamanda işlevsel olabileceğini ve hatta kullanıcılar tarafından istenildiğini göstermek amacıyla bu prototipi sergiliyor.

https://www.engadget.com/2020/01/07/intel-horseshoe-bend-foldable-17-inch-tablet-pc-hands-on/#/

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