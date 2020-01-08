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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel'in katlanabilir ekrana sahip 17 inçlik tableti Horseshoe Bend tanıtıldı

    Intel , katlanabilir cihaz sektörü için hazırladığı katlanabilir tablet konseptini CES 2020'de tanıttı. Horseshoe Bend adı verilen cihazda 17,3 inç büyüklüğünde OLED ekran var.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Intel'in katlanabilir ekrana sahip 17 inçlik tableti Horseshoe Bend tanıtıldı
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    Katlanabilir cihaz sektörü son dönemde popüler hale geldi. Samsung, Huawei, Motorola ve Lenovo gibi markalar bu sektörde tanıttığı ürünlerle adından söz ettiriyorlar. Son olarak Lenovo CES 2020'de katlanabilir OLED ekranlı ve Intel işlemcili 13 inç ekrana sahip tableti ThinkPad X1 Fold'u duyurdu. Chipset devi Intel ise bu yeni sektöre için ilham sağlamak amacıyla kendi katlanabilir tablet konseptini CES 2020'de tanıtıyor.

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    Intel ürettiği bu prototipe Horseshoe Bend adını verdi ve onunla X1 Fold arasındaki en büyük fark ise 17,3 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip olmasıdır. Büyük ekranı sayesinde Horseshoe Bend, katlanılıp masa üzerinde kullanıldığında geleneksel dizüstü bilgisayar boyutuna çok daha yakın hissettirir. Tableti bir kablosuz klavye ile eşleştirildiğinde tam ekran boyutunu kullanabilmenize olanak sağlayan kickstand da vardır.

    Intel'in katlanabilir ekrana sahip 17 inçlik tableti Horseshoe Bend tanıtıldı
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    Temel tasarım özellikleri ve Horseshoe Bend'in etkileyici boyutunun yanı sıra Intel, bu konuda çok fazla açıklama yapmadı. Intel şu anda sadece daha büyük katlanabilir cihazların mümkün, aynı zamanda işlevsel olabileceğini ve hatta kullanıcılar tarafından istenildiğini göstermek amacıyla bu prototipi sergiliyor.



    https://www.engadget.com/2020/01/07/intel-horseshoe-bend-foldable-17-inch-tablet-pc-hands-on/#/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Mr. Jingles 1 hf. en beğenilen
    Google Translate’ten yazı okuyormuş gibi hissettim.
    Yanıtla +14
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    sahoron 1 hf.
    "ettiriyorlar. ', 'tablet konseptini CES 2020'de tanıtıyor.', '17,3 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip olmasıdır.' 'yakın hissettirir. ', 'kickstand da vardır.', 'prototipi sergiliyor.'

    Robotlar editorluk islerine el atmış :D
    "ettiriyorlar. ', 'tablet konseptini CES 2020'de tanıtıyor.', '17,3 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip olmasıdır.' 'yakın hissettirir. ', 'kickstand da vardır.'...
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    1 Yanıt Yanıtla +13
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    grafman09 1 hf.
    Bakalım bu yeni katlanabilir teknolojiye ne kadar katlanabileceğiz.. :)
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    Mr. Jingles 1 hf. en beğenilen
    Google Translate’ten yazı okuyormuş gibi hissettim.
    Yanıtla +14
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    kayamtky 1 hf.
    Bunca zamandır katlanabilir bir sürü ürün tanıtıldı, ilk defa bu ürünü beğendim. Bir dergi ve çizgi roman okuma tutkunu olarak, bu tabletle okumak keyif ve kolaylık olsa gerek.
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    joven 1 hf.
    Çok iyi düşünülmüş bir konsept bence tutar
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    sahoron 1 hf.
    "ettiriyorlar. ', 'tablet konseptini CES 2020'de tanıtıyor.', '17,3 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip olmasıdır.' 'yakın hissettirir. ', 'kickstand da vardır.', 'prototipi sergiliyor.'

    Robotlar editorluk islerine el atmış :D
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Muguroz 1 hf. sahoron
    maalesef ayni editörün bir cok yazisinda benzer hatali fiil cekimleri var.
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    darkaura 1 hf.
    intel bu isimlendirme isinde gercekden cok kotu. horseshoe bend nedir ya allasen
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