Lenovo dünyanın ilk katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarını tanıttı: ThinkPad X1 Fold

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2020 yılı katlanabilir veya esnek ekranlarla ilgili haberleri daha çok duyacağımız bir yıl olabilir. Bu alanda çalışan şirketlerden biri de Çin merkezli Lenovo diyebiliriz. Zira şirket CES 2020'de dünyanın ilk katlanabilir ekrana sahip dizüstü modelini tanıttı.

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2020 ortalarında raflara çıkacak

Lenovo ThinkPad X1 Fold adlandırılan bu dizüstü bilgisayar, şirketin geçtiğimiz yılın Mayıs ayından bu yana geliştirdiği bir konseptin tamamlanmış hali. Tablet bilgisayar tasarımını, katlanabilir ekranlı bir dizüstü bilgisayar mantığıyla tüketicilere sunan Lenovo'nun ThinkPad X1 Fold modeli, 13.3 inç QXGA OLED ekrana sahip. Cihaz katlandığında, ekranın alt kısmı sanal bir klavye görevi de sağlayabiliyor.

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24 dolar karşılığında satın alınabilecek Bluetooth klavyeyi de destekleyen cihaz, kablosuz şarj özelliğine de sahip. ThinkPad X1 Fold'un ekranının LG tarafından üretildiği belirtilirken, ekran panelinin taban kısmının cam yerine plastikten yapıldığı ve daha fazla esneklik sunduğu ifade ediliyor. Şirkete göre bir dizi dayanıklılık testinden geçen cihazın ne kadar dayanıklı olduğunu ise ancak piyasaya sürüldüğünde görebileceğiz. Intel Core işlemci ve 8 GB RAM ile gelecek olan ThinkPad X1 Fold, Windows 10 Pro işletim sistemini çalıştıracak ve 2.499 dolardan satışa sunulacak.

https://techcrunch.com/2020/01/06/the-thinkpad-x1-fold-is-lenovos-first-foldable-screen-pc/

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