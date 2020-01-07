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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lenovo dünyanın ilk katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarını tanıttı: ThinkPad X1 Fold

    Teknoloji şirketi Lenovo, CES 2020 etkinliğinde dünyanın ilk katlanabilir ekrana sahip dizüstü bilgisayar modelini tanıttı. ThinkPad X1 Fold adlı cihaz fuarın en dikkat çeken ürünlerinden oldu.
    2 hf.
    2,7b
    1
    11
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Lenovo dünyanın ilk katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarını tanıttı: ThinkPad X1 Fold
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    2020 yılı katlanabilir veya esnek ekranlarla ilgili haberleri daha çok duyacağımız bir yıl olabilir. Bu alanda çalışan şirketlerden biri de Çin merkezli Lenovo diyebiliriz. Zira şirket CES 2020'de dünyanın ilk katlanabilir ekrana sahip dizüstü modelini tanıttı.

    Ayrıca Bkz. "Samsung'un devasa televizyon modeli The Wall TV serisine yeni modeller eklendi"

    2020 ortalarında raflara çıkacak

    Lenovo ThinkPad X1 Fold adlandırılan bu dizüstü bilgisayar, şirketin geçtiğimiz yılın Mayıs ayından bu yana geliştirdiği bir konseptin tamamlanmış hali. Tablet bilgisayar tasarımını, katlanabilir ekranlı bir dizüstü bilgisayar mantığıyla tüketicilere sunan Lenovo'nun ThinkPad X1 Fold modeli, 13.3 inç QXGA OLED ekrana sahip. Cihaz katlandığında, ekranın alt kısmı sanal bir klavye görevi de sağlayabiliyor.

    Lenovo dünyanın ilk katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarını tanıttı: ThinkPad X1 Fold
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    24 dolar karşılığında satın alınabilecek Bluetooth klavyeyi de destekleyen cihaz, kablosuz şarj özelliğine de sahip. ThinkPad X1 Fold'un ekranının LG tarafından üretildiği belirtilirken, ekran panelinin taban kısmının cam yerine plastikten yapıldığı ve daha fazla esneklik sunduğu ifade ediliyor. Şirkete göre bir dizi dayanıklılık testinden geçen cihazın ne kadar dayanıklı olduğunu ise ancak piyasaya sürüldüğünde görebileceğiz. Intel Core işlemci ve 8 GB RAM ile gelecek olan ThinkPad X1 Fold, Windows 10 Pro işletim sistemini çalıştıracak ve 2.499 dolardan satışa sunulacak.



    https://techcrunch.com/2020/01/06/the-thinkpad-x1-fold-is-lenovos-first-foldable-screen-pc/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    porsche911gt2 2 hf.
    katlanabilir ekranlı dizüstü değil, katlanabilir ekranlı tablettir bu. dahili fiziki klavyesi ve touchpadi yoksa tablettir. kavramları karıştırmayalım.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    esmerbuyucu 2 hf. porsche911gt2
    Form olarak hem bir tablet hem de bir laptop. Kavramların evrildiği ve arada kayda değer bir fark kalmadığı açık. İstiridye şekilde açılıp kapanabiliyor, DİZ üstüne konulup kullanılabiyorsa dizüstüdür.



    Ha Macbook bir dizüstüdür, iPad bir tablettir. Burada arada hem form hem işlemci hem işletim sistemi olarak farklar var.


    notebookreview.com/...

    Klavyenin de illa mekanik, fiziksel bir parça olması gerekmez. Bu da onu dizüstü yapan bir kıstas değil.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    musty578 2 hf.
    2500 dolar 15 milyar
    1 Yanıt Yanıtla
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    Osiris34 2 hf. musty578
    devlet: o ney gardaş yarısını bana ver
    1 Yanıt Yanıtla
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    smart1978 2 hf.

    Daha buyugu daha iyisi iste :

    Intel'in Horseshoe Bend PC




    Katlanmis halde 12.5" lik tabletler ile bir olmakta. Bildiginiz masaustu islemcisi masaustu isletim sistemi



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Night_Blade 2 hf.
    İşte olması gereken bir ürün
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2691 kez okundu.
    4 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    lenovo, lenovo ThinkPad X1 Fold ve
    5 etiket daha ces2020 katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayar Taşınabilir Bilgisayarlar Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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