Samsung, yapay zeka destekli görünmez klavye SelfieType'ı tanıtıyor

Tam Boyutta Gör

Samsung, boş bir yüzey üzerinde sanal bir klavye oluşturmanıza yardımcı olan bir yapay zeka yazılımı geliştirdi. Görünmez klavye konsepti yeni olmasa da, Samsung'un kavramsal SelfieType adını verdiği görünmez klavye, doğrudan bir bilim kurgu filminden çıkmış gibi görünüyor. SelfieType, Samsung'un C-Lab programının himayesinde geliştirildi.

İlginizi Çekebilir

Samsung, CES 2020 sunumunda Apple'ın Face ID ve Touch ID ikonlarını kullandı

Ayrıca Bkz. "Realme'nin ilk 5G telefonu, X50 5G güçlü özellikleriyle geliyor"

SelfieType, parmaklarınızın hareketlerini izlemek ve bunları standart Q klavye düzenine aktarmak için akıllı telefon, tablet veya dizüstü bilgisayarın ön kamerasını kullanır. SelfieType yazılımı, herhangi bir ek ekipman gerektirmez ve taşınabilir klavyelere alternatif olabilir.

SelfieType klavyenin aslında ne kadar başarılı olduğu bilinmiyor ancak oldukça umut verici görünüyor. Ticari bir ürün olarak piyasaya sürülürse, telefonunuzda veya tabletinizde yazmak istiyorsanız, fiziksel bir klavye ile dolaşmanız gerekmediği anlamına geliyor. SelfieType'ın Samsung ürünleri haricinde kulanılıp kullanılamayacağı da bilinmezliğini sürdürüyor.

https://www.engadget.com/2020/01/07/samsung-c-lab-selfietype/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.