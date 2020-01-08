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    Samsung, yapay zeka destekli görünmez klavye SelfieType'ı tanıtıyor

    Samsung SelfieType, parmak hareketinizi izleyerek sanal bir klavye oluşturmak için telefon, dizüstü bilgisayar veya tablet kameranızı kullanacak yeni bir yazılımdır.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, yapay zeka destekli görünmez klavye SelfieType'ı tanıtıyor
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    Samsung, boş bir yüzey üzerinde sanal bir klavye oluşturmanıza yardımcı olan bir yapay zeka yazılımı geliştirdi. Görünmez klavye konsepti yeni olmasa da, Samsung'un kavramsal SelfieType adını verdiği görünmez klavye, doğrudan bir bilim kurgu filminden çıkmış gibi görünüyor. SelfieType, Samsung'un C-Lab programının himayesinde geliştirildi.

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    SelfieType, parmaklarınızın hareketlerini izlemek ve bunları standart Q klavye düzenine aktarmak için akıllı telefon, tablet veya dizüstü bilgisayarın ön kamerasını kullanır. SelfieType yazılımı, herhangi bir ek ekipman gerektirmez ve taşınabilir klavyelere alternatif olabilir.

    SelfieType klavyenin aslında ne kadar başarılı olduğu bilinmiyor ancak oldukça umut verici görünüyor. Ticari bir ürün olarak piyasaya sürülürse, telefonunuzda veya tabletinizde yazmak istiyorsanız, fiziksel bir klavye ile dolaşmanız gerekmediği anlamına geliyor. SelfieType'ın Samsung ürünleri haricinde kulanılıp kullanılamayacağı da bilinmezliğini sürdürüyor.



    https://www.engadget.com/2020/01/07/samsung-c-lab-selfietype/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Galatas4ray 2 hf.
    Hangi tuşa bastıgımızı nasıl anlıyacaz?
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    Krone 2 hf.
    Beğendim ama kafamda soru işaretleri oluşturmadı değil. Doğru tuşa basmak sorun olacak mı bakalım
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    Ussuz 2 hf.
    Verimli çalışırsa efsane bir şey olur. Son yılların en büyük teknolojisi olur benim nazarımda
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    pro-üye 2 hf.
    klavyeyi tek parmak kullanan babam şok.
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