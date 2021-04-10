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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel’in üst segment DG2 ekran kartı görüntülendi: RTX 3070-3080 arası performansla geliyor

    Mavi ekibin oyuncular tarafından uzun süredir beklenen kartı görüntülendi. 512 EUlu çözümün performans, güç tüketimi ve beraberinde getireceği teknolojilere ışık tutuldu.
    10 Nisan 2021, 18:30 (3 gün)
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    32
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    2

    Intel’in üst segment DG2 ekran kartı görüntülendi: RTX 3070-3080 arası performansla geliyor
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    Yarı iletken üreticisi Intel uzun bir süredir kendi harici ekran kartı üzerinde çalışıyor. Firmanın somut örnekleri yakında bizlerle olabilir.

    Üst segment DG2 ekran kartı görüntülendi

    Moore’s Law is Dead kanalının paylaştığı görseller Intel’in yaklaşan DG2 ekran kartı ailesinden bir modele ait. 512 EU’ya sahip GPU’yu temel aldığı belirtilen kart bu nedenle DG2 ailesinin en üst seçeneği. 2.2 GHz’e kadar çıkabilen GPU’ya eşlik eden VRAM ünitesi ise 16 GB kapasiteye sahipken GPU ile 256-bit veri yolu üzerinden iletişim kuracak.

    Intel DLSS alternatifi sunacak

    Önemli bir detay, daha önce paylaşılanlarda yer alan 225-250 wattlık TDP’nin aksine kartın 275 watt TDP ile geleceği belirtilmiş. 6+8 pinlik güç konnektörünün üzeinden beslenecek kartın Nvidia’nın DLSS alternatifi bir teknolojiyle gelecek olması oyuncuları heyecanlandırıyor.

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    Intel’in üst segment DG2 ekran kartı görüntülendi: RTX 3070-3080 arası performansla geliyor
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    Intel’in XeSS adını vereceği teknolojisi aynı zamanda ışın izlemeye donanımsal destek sunulacağı şeklinde de yorumlanıyor.

    Üst segment DG2'nin performansı

    En merak edilen başlık olan performansa geldiğimizde ise görünüşe göre Intel RTX 3070-3080 arasını hedefliyor. Bununla birlikte nihai modelin RTX 3080’le eşleşmesi de beklenmiyor.

    Video kodlama başlığındaki başarısına ek olarak ve profesyonel kullanıcılara yönelik etkileyici yeteneklerle gelmesi beklenen kartın sürücü kanadında mutlu edeceği de iddia edilmiş.

    Buna karşın Intel’in hali hazırda üzerinde çalıştığı ve etkileyici olacağı belirtilen yazılımının henüz yeteri kadar stabil olmadığının altı çizilmiş.

    Intel DG2'nin çıkış tarihi ve fiyatı

    Kartın 2022 yılında raflardaki yerini alması beklenirken 256 ve 128 EUlu seçenekler de modeli takip edecek. Son olarak orta segment seçenekler için 200-300 dolar aralığına değinilmekle birlikte üst segment için bir rakam paylaşılmamış.



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    C Clusive 3 gün ( Mesaj Silindi ) redoracle
    İnsanlar parasını vermiş, ister fanları ile serinler ister madencilik yapar.
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    bu da yanlızca 2 anakartta çalışır kesin.....
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    R redoracle (yıldırım coolboy) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Mining için kullanılmasını engellerse intel oyuncular tarafından en çok tercih edilen kartlar olur,malum ortada ekran kartı yok mining yüzünden.
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    mav1li (Selim ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Intelin 3080 dediğine bakmayın. Yapılan hesaplara göre sentetik testlerde 1080ti civarı performans veriyor. Oyunlarda sürücü yüzünden gtx1060 rx580 civarına bile düşebilir. Bazı oyunlarda 1080ti performansı verir.

    3080 ayarı olsa şimdiye kadar 3 kere piyasaya çıkardı.
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Gamer kullanıcılar için bu ekran kartı yokluğunda güzel haber ve 3070 üzeri performans yakalanmış olması Intel için extra bir başarı.
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    BYGURSEL58 (Gürsel KILAVUZ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Her türlü oyuncuya yarar. Rekabet artar cebımıze yansır. İşlemci konusundakı başarısı tartışılmaz. Gpu dada üzmeyecegını düşünüyorum.
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) BYGURSEL58
    son zamanlarda pek başarılı değil işlemci konusunda sanki :D
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 gün ( Mesaj Silindi ) BYGURSEL58
    Hangi başarı?



    Her yeni nesilde üzerine sadece %5-%10 performans artışı koyması mı bir başarı yoksa her nesilde soket değiştirmesi mi? Yada senelerdir insanları 4 çekirdeğe mahkum etmeleri mi? 14nm++++++++++++++++++++'a girmiyorum bile



    GPU'da da üzeceğini düşünüyorum, yaptıkları ekran kartları sadece Intel işlemcilerle çalışacakmış diye söylentiler mevcut.
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    N nyerebasmaz 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ekran kartlarında yaşanan stok sıkıntısı ile beraber, kalitede de rekabet hat safhaya ulaştı. Birçok alanda iyi işlere imza atan İntel, bence bu konuda da bir hayli başarı gösterecektir. Özellikle 275 watt TDP seviyesi çok olumlu ve heyecanlı bir bekleyiş. Bence güzel olacaktır.
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    oyyyşşş , rekabet iyidir
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    C caglar.35 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Harici Ekran kartı tarafında çok yeni olan firma'nın bu seviyelerde performans verebilecek olması inanılmaz. Eminim çok da tercih edenler olacaktır. Son zamanlarda CPU tarafındaki fiyatları oldukça cazip, Ekran kartı tarafında da F/P olarak ses getirecektir :)
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    F fleimkepa 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Piyasada ciddi ekran kartı sıkıntısı varken daha önce kendisini ekran kartı tarafında iyi bir şekilde kanıtlamış intelin bu tarz bir yenilikle gelmesi çok olumlu karşılanır düşüncesindeyim
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    W WalkerCyborgCK 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Performans olarak 3070 üzerinde bir performans verecek olan kart ile özellikle oyuncular tarafından tercih edilme sebebi olacak gibi duruyor. Bir an önce piyasaya girmesi iyi olur çünkü diğer yorumlarda da olduğu gibi ciddi bir ekran kartı sıkıntısı varken özellikle son kullanıcı için güzel olur.
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    AdilOlmayanYıldırım 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Intel i740 gibi bir efsaneyi yeniden yapabilirse 3. Bir gpu üreticisi bize yarar.
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    A Ahmetoyunbros 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İntel bu, ne zaman kullanıcı dostu olduğunu gördünüz ki?

    Bence hiç heveslenmeyin.
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