Intel’in üst segment DG2 ekran kartı görüntülendi: RTX 3070-3080 arası performansla geliyor

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Yarı iletken üreticisi Intel uzun bir süredir kendi harici ekran kartı üzerinde çalışıyor. Firmanın somut örnekleri yakında bizlerle olabilir.

Üst segment DG2 ekran kartı görüntülendi

Moore’s Law is Dead kanalının paylaştığı görseller Intel’in yaklaşan DG2 ekran kartı ailesinden bir modele ait. 512 EU’ya sahip GPU’yu temel aldığı belirtilen kart bu nedenle DG2 ailesinin en üst seçeneği. 2.2 GHz’e kadar çıkabilen GPU’ya eşlik eden VRAM ünitesi ise 16 GB kapasiteye sahipken GPU ile 256-bit veri yolu üzerinden iletişim kuracak.

Intel DLSS alternatifi sunacak

Önemli bir detay, daha önce paylaşılanlarda yer alan 225-250 wattlık TDP’nin aksine kartın 275 watt TDP ile geleceği belirtilmiş. 6+8 pinlik güç konnektörünün üzeinden beslenecek kartın Nvidia’nın DLSS alternatifi bir teknolojiyle gelecek olması oyuncuları heyecanlandırıyor.

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Intel’in XeSS adını vereceği teknolojisi aynı zamanda ışın izlemeye donanımsal destek sunulacağı şeklinde de yorumlanıyor.

Üst segment DG2'nin performansı

En merak edilen başlık olan performansa geldiğimizde ise görünüşe göre Intel RTX 3070-3080 arasını hedefliyor. Bununla birlikte nihai modelin RTX 3080’le eşleşmesi de beklenmiyor.

Video kodlama başlığındaki başarısına ek olarak ve profesyonel kullanıcılara yönelik etkileyici yeteneklerle gelmesi beklenen kartın sürücü kanadında mutlu edeceği de iddia edilmiş.

Buna karşın Intel’in hali hazırda üzerinde çalıştığı ve etkileyici olacağı belirtilen yazılımının henüz yeteri kadar stabil olmadığının altı çizilmiş.

Intel DG2'nin çıkış tarihi ve fiyatı

Kartın 2022 yılında raflardaki yerini alması beklenirken 256 ve 128 EUlu seçenekler de modeli takip edecek. Son olarak orta segment seçenekler için 200-300 dolar aralığına değinilmekle birlikte üst segment için bir rakam paylaşılmamış.

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