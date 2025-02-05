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    Anlık Bildirim

    DLSS rakibi XeSS desteği kazanan oyunlar açıklandı: Liste genişliyor

    Ekran kartı bölümünde XeSS teknolojine olan yatırımlarını sürdüren Intel, XeSS desteği kazanan güncel yeni oyunları duyurdu. Teknoloji artık 150'den fazla yapımda destekleniyor.
    DLSS rakibi XeSS desteği kazanan oyunlar açıklandı Tam Boyutta Gör
    XeSS destekli oyun kütüphanesini genişletmeyi sürdüren Intel, bugün XeSS desteğine kavuşan yeni oyunları ve platform gelişmelerini paylaştı. Halihazırda 2.0 sürümü ile güncellene teknoloji, artık 150'nin üzerinde oyun ve uygulamaya destek sunuyor. 

    Intel XeSS kütüphanesi genişliyor

    Intel, XeSS upscaling teknolojisinin artık 150'den fazla oyun tarafından desteklendiğini duyurdu. Haziran ayında bu sayı 105 civarındaydı, yani son altı ayda desteklenen oyun sayısı %50 oranında arttı. Ancak, Intel’in XeSS 2.0 sürümüne geçişi şu an için oldukça sınırlı. Bilmeyenler için XeSS 2.0, yapay zeka destekli Frame Generation özelliğine sahip ve AMD'nin FSR 3 Frame Generation teknolojisine bağımlı olmadan çalışabiliyor.

    Hatırlamak gerekirse, 2022 yılında piyasaya sürülen XeSS teknolojisi, günümüzde üst seviye donanımlarda bile yaygın olarak kullanılıyor. Son dönemde ise Final Fantasy XVI, Black Myth: Wukong, Spider-Man 2 ve God of War: Ragnarok gibi yeni nesil oyunlar, XeSS 1.0 desteğiyle çıktı. Bunun yanı sıra, Fortnite, Call of Duty: Modern Warfare II ve III, Tekken 8 ve The Finals gibi çok oyunculu yapımlar da XeSS desteği kazandı.

    Tek oyunculu oyunlarda ise Cyberpunk 2077, The Witcher 3 ve Death Stranding: Director's Cut gibi önemli yapımlar XeSS 1.0 ile geriye dönük olarak güncellendi. XeSS 2.0'a gelirsek, teknoloji şu an için bu sürüm yalnızca Marvel Rivals ve F1 2024 tarafından destekleniyor. Gelecekte Assassin's Creed Shadows ve Civilization VII gibi büyük yapımların da XeSS 2.0 teknolojisiyle çıkış yapması bekleniyor.

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