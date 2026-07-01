Yapay zekâ çipleri PC pazarını vurdu: Satışlar çakıldı

Son iki yılın en büyük gerilemesi
Rapora göre gerilemenin arkasında birden fazla neden bulunuyor. Yapay zekâ sunucularına yönelik artan bellek talebi nedeniyle DRAM ve NAND üretiminin önemli bölümü bu alana kaydırılırken, bilgisayar üreticileri de yükselen bileşen maliyetleriyle karşı karşıya kaldı. Artan maliyetler özellikle giriş seviyesi bilgisayarları olumsuz etkiledi.
Kurumsal tarafta ise tablo tüketici pazarına göre daha olumlu. Bireysel bilgisayar talebi yıllık bazda yüzde 9,5 azalırken, şirketlere yönelik bilgisayar sevkiyatları yalnızca yüzde 5 geriledi. Bunun başlıca nedeni Windows 11'e geçiş sürecinin devam etmesi ve kurumların olası yeni fiyat artışları öncesinde stok oluşturması olarak gösteriliyor.
Fiyat artışının tek nedeni bileşen maliyetleri değil. Yapay zekâ özelliklerine sahip yeni nesil bilgisayarların pazardaki payı da hızla yükseliyor. İlk çeyrekte sevk edilen bilgisayarların yüzde 44'ünü yapay zekâ destekli modeller oluşturdu. Özellikle büyük şirketlerin daha pahalı AI PC modellerine yönelmesi ortalama satış fiyatlarını yukarı taşıyor.
Artık en büyük marka HP değil
Üreticiler arasında da önemli değişimler yaşandı. HP, yüzde 21,6'lık sevkiyat düşüşüyle en büyük gerilemeyi yaşayan marka oldu ve ABD pazarındaki liderliğini kaybetti. Buna karşılık Dell Technologies, yüzde 25 pazar payına ulaşarak ilk sıraya yerleşti. Şirket, genel pazar küçülmesine rağmen sevkiyatlarını yüzde 1,1 artırmayı başardı.
Lenovo da yüzde 1,2 büyüyerek pazar payını yüzde 20'ye çıkardı. Apple ise sevkiyatlarını yalnızca yüzde 1,6 düşürmesine rağmen yüzde 16,9 pazar payını korudu. Özellikle kurumsal tarafta MacBook kullanımının artması, Apple'ın performansını destekleyen faktörlerden biri olarak öne çıktı. Omdia'ya göre bellek arzındaki sıkıntıların ve yapay zekâ odaklı bileşen talebinin sürmesi halinde, bilgisayar fiyatları üzerindeki baskı 2027 yılına kadar devam edebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş