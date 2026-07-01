Yapay zekâ çipleri PC pazarını vurdu: Satışlar çakıldı

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Tam Boyutta Gör Pazar araştırma şirketi Omdia tarafından yayımlanan son rapora göre ABD'de masaüstü ve dizüstü bilgisayar sevkiyatları 2026'nın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 15,8 milyon adede geriledi. Böylece pazar, 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en büyük yıllık düşüşünü kaydetti.

Son iki yılın en büyük gerilemesi

Rapora göre gerilemenin arkasında birden fazla neden bulunuyor. Yapay zekâ sunucularına yönelik artan bellek talebi nedeniyle DRAM ve NAND üretiminin önemli bölümü bu alana kaydırılırken, bilgisayar üreticileri de yükselen bileşen maliyetleriyle karşı karşıya kaldı. Artan maliyetler özellikle giriş seviyesi bilgisayarları olumsuz etkiledi.

Tam Boyutta Gör Fiyatı 500 doların altında olan bilgisayarların sevkiyatları ilk çeyrekte yüzde 18,7 düştü. Üreticilerin kâr marjlarının azalması nedeniyle düşük fiyatlı modellerin pazardaki payının giderek küçüldüğü belirtiliyor. Omdia, bellek arzındaki sıkışıklığın yıl boyunca devam edeceğini ve ABD PC pazarının 2026 genelinde yüzde 14,4 küçüleceğini öngörüyor.

Kurumsal tarafta ise tablo tüketici pazarına göre daha olumlu. Bireysel bilgisayar talebi yıllık bazda yüzde 9,5 azalırken, şirketlere yönelik bilgisayar sevkiyatları yalnızca yüzde 5 geriledi. Bunun başlıca nedeni Windows 11'e geçiş sürecinin devam etmesi ve kurumların olası yeni fiyat artışları öncesinde stok oluşturması olarak gösteriliyor.

Tam Boyutta Gör Araştırmacılar, tüketici tarafında yükselen fiyatların satın alma kararlarını ertelediğini, ekonomik belirsizliklerin de talebi baskıladığını ifade ediyor. Rapora göre ortalama bilgisayar satış fiyatı ilk çeyrekte yüzde 4 arttı. Ancak bu artışın ikinci çeyrekte yüzde 12 seviyesine ulaşması ve yılın geri kalanında da çift haneli büyümesini sürdürmesi bekleniyor.

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Fiyat artışının tek nedeni bileşen maliyetleri değil. Yapay zekâ özelliklerine sahip yeni nesil bilgisayarların pazardaki payı da hızla yükseliyor. İlk çeyrekte sevk edilen bilgisayarların yüzde 44'ünü yapay zekâ destekli modeller oluşturdu. Özellikle büyük şirketlerin daha pahalı AI PC modellerine yönelmesi ortalama satış fiyatlarını yukarı taşıyor.

Artık en büyük marka HP değil

Üreticiler arasında da önemli değişimler yaşandı. HP, yüzde 21,6'lık sevkiyat düşüşüyle en büyük gerilemeyi yaşayan marka oldu ve ABD pazarındaki liderliğini kaybetti. Buna karşılık Dell Technologies, yüzde 25 pazar payına ulaşarak ilk sıraya yerleşti. Şirket, genel pazar küçülmesine rağmen sevkiyatlarını yüzde 1,1 artırmayı başardı.

Lenovo da yüzde 1,2 büyüyerek pazar payını yüzde 20'ye çıkardı. Apple ise sevkiyatlarını yalnızca yüzde 1,6 düşürmesine rağmen yüzde 16,9 pazar payını korudu. Özellikle kurumsal tarafta MacBook kullanımının artması, Apple'ın performansını destekleyen faktörlerden biri olarak öne çıktı. Omdia'ya göre bellek arzındaki sıkıntıların ve yapay zekâ odaklı bileşen talebinin sürmesi halinde, bilgisayar fiyatları üzerindeki baskı 2027 yılına kadar devam edebilir.

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