Intel Ivy Bridge işlemci ailesinin entegre grafik performansı detaylanıyor

Ivy Bridge kod adını taşıyan ikinci nesil Core işlemci ailesini Nisan ayında pazara sunmaya hazırlanan Intel cephesinde, 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni işlemcilerin performansıyla ilgili olarak yeni veriler gelmeye devam ediyor. Üretim teknolojisi ve mikroişlemci tasarımındaki gelişmelere ek olarak entegre grafik tarafında DirectX 11 destekli HD 4000 GPU’suna geçil yapılan Ivy Bridge işlemcileri, şu anki Core işlemci aileİsiyle kıyaslandığında grafik performansını kaydadeğer biçimde arttıracak gibi görünüyor. Expreview tarafından yayınlanan test sonuçlarına gore Ivy Bridge jenerasyonunda kullanılan en hızlı grafik birimi olan HD 4000, kullanılan test uygulaması ve oyununa göre Sandy Bridge tabanlı mevcut işlemcilerden %122’ye varan oranda daha hızlı olmayı başarıyor. Bahsi geçen performans farkı 3DMark Vantage’ın Entry Preset testinde elde edilirken, oyun performansına ilişkin detaylar ise şu şekilde;

Tablodan da görülebileceği üzere Expreview sitesinin mühendislik örneği Core i5-3570K (3.4GHz) işlemcisiyle gerçekleştirdiği testlerde oyununa göre %84’ün üzerinde performans farkından bahsediliyor. Ortaya konan sonuçlar itibariyle Ivy Bridge tabanlı işlemcilerdeki HD 4000 entegre grafik birimi Intel’in ikinci nesil Core işlemci ailesindeki entegre grafik birimi HD 3000’e göre ortalamada %50’ye varan oranda daha yüksek performans sergilemeyi başarıyor. HD 4000’in, HD 3000 ile kıyaslandığında %30 daha fazla uygulama ünitesine sahip olduğu düşünülürse artan unite sayısına ek olarak unitelerin çalışma verimliliğinin de geliştirildiği söylenebilir. Intel’in yeni nesil Ivy Bridge işlemcilerini 7 serisi anakartlarla birlikte Nisan ayında duyurması bekleniyor.