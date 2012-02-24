Intel Ivy Bridge işlemci ailesinin entegre grafik performansı detaylanıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ivy Bridge kod adını taşıyan ikinci nesil Core işlemci ailesini Nisan ayında pazara sunmaya hazırlanan Intel cephesinde, 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni işlemcilerin performansıyla ilgili olarak yeni veriler gelmeye devam ediyor. Üretim teknolojisi ve mikroişlemci tasarımındaki gelişmelere ek olarak entegre grafik tarafında DirectX 11 destekli HD 4000 GPU’suna geçil yapılan Ivy Bridge işlemcileri, şu anki Core işlemci aileİsiyle kıyaslandığında grafik performansını kaydadeğer biçimde arttıracak gibi görünüyor. Expreview tarafından yayınlanan test sonuçlarına gore Ivy Bridge jenerasyonunda kullanılan en hızlı grafik birimi olan HD 4000, kullanılan test uygulaması ve oyununa göre Sandy Bridge tabanlı mevcut işlemcilerden %122’ye varan oranda daha hızlı olmayı başarıyor. Bahsi geçen performans farkı 3DMark Vantage’ın Entry Preset testinde elde edilirken, oyun performansına ilişkin detaylar ise şu şekilde;
Tablodan da görülebileceği üzere Expreview sitesinin mühendislik örneği Core i5-3570K (3.4GHz) işlemcisiyle gerçekleştirdiği testlerde oyununa göre %84’ün üzerinde performans farkından bahsediliyor. Ortaya konan sonuçlar itibariyle Ivy Bridge tabanlı işlemcilerdeki HD 4000 entegre grafik birimi Intel’in ikinci nesil Core işlemci ailesindeki entegre grafik birimi HD 3000’e göre ortalamada %50’ye varan oranda daha yüksek performans sergilemeyi başarıyor. HD 4000’in, HD 3000 ile kıyaslandığında %30 daha fazla uygulama ünitesine sahip olduğu düşünülürse artan unite sayısına ek olarak unitelerin çalışma verimliliğinin de geliştirildiği söylenebilir. Intel’in yeni nesil Ivy Bridge işlemcilerini 7 serisi anakartlarla birlikte Nisan ayında duyurması bekleniyor.
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bulunuyor.
Bu microsoft-intel işbirliği sürdüğü sürece bizler daha çooookk kazıklar yeriz.
üstelik oyunun görüntüsü nasıl.. high da mı medyumda mı yoksa ultrada mı.... böyle saçmalık olmaz.. intele verdim
Şahsen takıntım vardır benim, en küçük bir israfdan bile kaçınırım, kullanmayacağım bir şeyi asla almam, alırsam ve kenarda köşede durur kullanmazsam içime sinmez. Bugüne kadar harici ekran kartı kullandım ve bundan sonra da bu böyle olacak. O gpu asla bir işime yaramayacak. Sırf bu yüzden amd nin gpu su iptal edilmiş işlemcilerinden alacağım her ne kadar intel in işlemcilerini beğensem de.
Ama laptoplarda kullanışlı olabilir.
Tabiki aynı kalmiycak ama şöyle bir hesap yapınca bana mantıklı geliyor ( tabi bu dediğim nezaman çıkar veya olurmu olmazmı bilmiyorum ama sadece fikir ) şimdi bir 2500k 450-500 tl civarı bir gtx 570 700-750 tl cıvarı bunu çalıştırmak için 600w power 150 tl e bu koca sistemi sığdırcak kasa lazım oda 150-200 tl olsun yaptı sana 1500-1600 tl civarı peki bizim bu sisteme yakın performans veren işlemcimiz 900 tl olsa 100-150 tl civarı da 400 watt powerı olan bir kasa alsan 1000 tl ye mal etmiş olsan 500-600 tl kar ederdik. ayrıca elektrik faturasına her ay gelecek extra parayıda düşelim kar oranı artar.. kasa içi ısınma sorunları vs. olmazdı daha küçük kasa daha iyi olurdu vs.vs. sonuçta bu dediğim şeyler olurmu olmazmı bilemem ben öylesine bir beyin fırtınası yaptım ama olsa gerçekten güzel olurdu.Bunları yazma amacım kesinlikle arkadaşı eleştirmek değil veya çok bilmişlik filanda değil sadece böyle bir donanıma sahip olmak isterdim :)) böyle birşey olsa getirileri bana göre bunlar olurdu güzel olurdu ama yapmazlar bence...
Vala arkadasim cok dar acidan bakmisin olaya biz bu foruma takiliyoruz ama disarda baska ulkelerde milyonlarca insan onboard cozumlere bakar ozellikle sirketler, bi seferde yuzlerce binlerce islemci alan sirketler var bu sayede kendilerine cokta lazim olmayan ama zorunlu olan ekran karti masrafindan da kurtulmus oluyorlar bu islemcilerdeki oyun performanlarinin pek bi onemi yok ama kistas acisindan iyi bi gosterge oluyor, sirketler islemcinin su andaki performansini yakalayacak ekran karti almasalar nerden baksan makina basina en az 60 dolar kar eder kaldiki bu islemcilerle calisan ucuz anakartlar var ram ise zaten ucuz .. bu islemciler sayesinde kucuk ve serin kasalar toplanir cunku anakarttaki fazladan cipset yoktur anakart kuculmustur ve ekran kartida yoktur .. neden gelistirdigine gelirsek tabiki programlarin ve internetin arayuzleri artik eskisi gibi degil daha guclu ekran karti gerektirecek durumlar oluyor artik ozellikle internette, eger islemci fiyatlarina bakarsaniz eski islemcilerle hemen hemen ayni grafikte gittigini gorursunuz yani islemcilerde gpu var ama eski fiyattan satiliyor gibi buna karsilik bu performanta onboard anakart olsaydi anakartlar daha pahaliya gidecekti ( bana sorarsan keske gpu olmasaydi da islemci ucuz olsaydi ama olayda burda satis rakamlarina ve kimin neyi daha cok ihtiyaci var buna bakiyo )
Intelin yeni islemcilerindeki grafik performansi oldukca gelisti ama maalesef grafik performansi acisindan AMD nin 7000 serisini gecemeyecek
Kardeş bende şuan i5 2500k var ekran kartı alcak param yok ama fifa 12 yi 1080p olarak aa 2x te sorunsuz oynuyorum bir sürede beni idare edecek. pc şuan hem çok hızlı hemde bluray filmden tut bir sürü oyuna kadar herşeyi dahili grafik yongası ile açıyor..üzerine alınma sen başka konudan bahs etmişsin birşey ekliycem ben bu intelin dahili gpusuna laf atanları anlamıyorum ben şuan kullanıyorum beni baya da memnun ediyor atıyorum bi hd 5770 filan alıp para vereceğime aynı işi işlemcideki gpu ile yapıyorum bence bu dahili fpu işi çok akıllıca ve güzel birşey daha ilerde gelişirse ve harici ekran kartına ihtiyac duymadan her oyunu full ayarda oynatabilcek seviyelere gelirse( gerek intel gereksede amd tarafında ancak amd yapmaz o kadar güçlü çünkü ekran kartıda üretiyor ) çok çok iyi irşey biz kullanıcılar için.Düşünsene oyunları full çözünürlük oynamak için ödediğimiz paraları şuan en iyi fiyat performans kartı gtx 570 fiyatı 700-800 tl insanlar alamıyor işte ama atıyorum gtx 570 ayarında bir dahili grafik yongası düşünsene bence tadından yenmezdi umarım ilerde bunları görcez ki gelişim bu yönde ilerliyor inşallah gün gelir ekran kartına ihtiyaç duymayız...
Islemci fiyatlari ayni mi kalacak?:)