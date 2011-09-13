Intel Ivy Bridge işlemcileriyle entegre grafik performansını %60 arttıracak

Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci ailesiyle entegre grafik performansında daha önce hiç olmadığı kadar rekabetçi olan Intel, 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı 2012 model Core işlemcilerinde grafik performansını daha da arttırmayı planlıyor.

Bilindiği üzere Sandy Bridge mimarisiyle birlikte Intel ilk defa entegre grafik birimini de içeren doğal zar tasarımına geçiş yapmış ve işlemci modeline göre GT1 ve GT2 isimli iki ayrı GPU konfigürasyonu sunmuştu. 12 işlem birimine sahip olan GT2 GPU'su, Sandy Bridge tabanlı tüm mobil (Core i serisi) işlemcilerde standart olarak sunulurken ayrıca "K" serisi masaüstü işlemcilerde de yer almış, 6 işlem birimine sahip olan GT1 GPU'su ise diğer modellerde kullanılmıştı.

Intel HD Graphics 2000 ve HD Graphics 3000 olarak isimlendirilen Sandy Bridge grafik işlem ünitelerinin yerini Ivy Bridge jenerasyonuyla birlikte çok daha güçlü çözümler alacak. Ivy Bridge'deki GT2 grafik birimi 16 işlem birimine sahip olacak ve 3DMark Vantage'ın performans testinde %60, 3DMark 2006'da ise %30 civarında daha yüksek performans sunacak.

Sahip olacağı işlem biriminin sayısı hakkında henüz net bir bilginin olmadığı (8 olabileceği söyleniyor) Ivy Bridge GT1 grafik biriminde ise performans farkı muhtemelen %10-20 seviyesinde seyredecek. Ivy Bridge GT2 grafik biriminin 3DMark Vantage'da yaratması muhtemel %60'lık fark dikkate alındığında Intel'in entegre grafik performansı olarak AMD'nin bu alandaki en hızlı çözümü olan Fusion-A8 işlemci ailesini yakalayacağı yönünde bir takım tahminler de yapılmıyor değil.

Artan grafik performansına ek olarak Ivy Bridge grafik tasarımıyla önemli teknolojilere destek te gelecek. DirectX 11 ve OpenGL 3.2 API'larına destek sunacak olan yeni grafik birimleri ayrıca OpenCL 1.1 desteğini de içerecek ve Intel, "GPGPU; Genel Amaçlı GPU Kullanımı" konusunda vites yükselterek, AMD ve Nvidia ile rekabette daha aktif olmayı hedefleyecek.

Intel'in, Ivy Bridge jenerasyonuyla sunacağı bir diğer önemli güncelleme ise Quick Sync teknolojisine yönelik olacak. Bilindiği üzere Sandy Bridge mimarisindeki en dikkat çekici yeniliklerden biri Quick Sync teknoloji olmuştu. Video dosyalarının hızlı bir şekilde dönüştürülmesine olanak tanıyan teknolojinin Ivy Bridge jenerasyonunda iki kat hızlandırıldığı ifade edilirken, aynı zamanda görüntü kalitesinin de yükseltildiği bildiriliyor.

Intel'in güncel yol haritasına göre Ivy Bridge işlemci ailesi 2012 Mart-Nisan döneminde çıkacak.