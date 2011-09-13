Intel Ivy Bridge işlemcileriyle entegre grafik performansını %60 arttıracak

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci ailesiyle entegre grafik performansında daha önce hiç olmadığı kadar rekabetçi olan Intel, 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı 2012 model Core işlemcilerinde grafik performansını daha da arttırmayı planlıyor.
Bilindiği üzere Sandy Bridge mimarisiyle birlikte Intel ilk defa entegre grafik birimini de içeren doğal zar tasarımına geçiş yapmış ve işlemci modeline göre GT1 ve GT2 isimli iki ayrı GPU konfigürasyonu sunmuştu. 12 işlem birimine sahip olan GT2 GPU'su, Sandy Bridge tabanlı tüm mobil (Core i serisi) işlemcilerde standart olarak sunulurken ayrıca "K" serisi masaüstü işlemcilerde de yer almış, 6 işlem birimine sahip olan GT1 GPU'su ise diğer modellerde kullanılmıştı.
Intel HD Graphics 2000 ve HD Graphics 3000 olarak isimlendirilen Sandy Bridge grafik işlem ünitelerinin yerini Ivy Bridge jenerasyonuyla birlikte çok daha güçlü çözümler alacak. Ivy Bridge'deki GT2 grafik birimi 16 işlem birimine sahip olacak ve 3DMark Vantage'ın performans testinde %60, 3DMark 2006'da ise %30 civarında daha yüksek performans sunacak.
Sahip olacağı işlem biriminin sayısı hakkında henüz net bir bilginin olmadığı (8 olabileceği söyleniyor) Ivy Bridge GT1 grafik biriminde ise performans farkı muhtemelen %10-20 seviyesinde seyredecek. Ivy Bridge GT2 grafik biriminin 3DMark Vantage'da yaratması muhtemel %60'lık fark dikkate alındığında Intel'in entegre grafik performansı olarak AMD'nin bu alandaki en hızlı çözümü olan Fusion-A8 işlemci ailesini yakalayacağı yönünde bir takım tahminler de yapılmıyor değil.
Artan grafik performansına ek olarak Ivy Bridge grafik tasarımıyla önemli teknolojilere destek te gelecek. DirectX 11 ve OpenGL 3.2 API'larına destek sunacak olan yeni grafik birimleri ayrıca OpenCL 1.1 desteğini de içerecek ve Intel, "GPGPU; Genel Amaçlı GPU Kullanımı" konusunda vites yükselterek, AMD ve Nvidia ile rekabette daha aktif olmayı hedefleyecek.
Intel'in, Ivy Bridge jenerasyonuyla sunacağı bir diğer önemli güncelleme ise Quick Sync teknolojisine yönelik olacak. Bilindiği üzere Sandy Bridge mimarisindeki en dikkat çekici yeniliklerden biri Quick Sync teknoloji olmuştu. Video dosyalarının hızlı bir şekilde dönüştürülmesine olanak tanıyan teknolojinin Ivy Bridge jenerasyonunda iki kat hızlandırıldığı ifade edilirken, aynı zamanda görüntü kalitesinin de yükseltildiği bildiriliyor.
Intel'in güncel yol haritasına göre Ivy Bridge işlemci ailesi 2012 Mart-Nisan döneminde çıkacak.
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aynen.
nasıl oluyorda daha fazla transistör felan içerirken maliyet düşüyor
sandy bridge 6 çekirdek extreme lere kafa tutuyorsa bu da olmayacak şey değil arkadaş.
Tasarımı değiştirmeksizin yeni bir üretim teknolojisine geçtiğimizde çekirdeğin kapladığı zar alanı küçülür ve üretim maliyeti düşer. İşlemci daha az elektrik harcayıp daha az ısınmakla birlikte daha yüksek saat hızlarına çıkabilir. Lakin üreticiler yeni nesil üretim teknolojilerin avantajlarını kullanıp işlemcilerine daha fazla çekirdek ve önbellek ekliyor. Bu da son kullanıcıya yeni teknojiyle aynı fiyat seviyesinde daha fazla başarım olarak geri dönüyor.
Sandy Bridge'e kadar öyleydi ama Sandy Bridge'de hakikaten işin rengi değişti. Core i5-2410 işlemcinin dahili GPU'suyla Batman Arkham Asylum tam detayda, Crysis düşük detayda akıcı şekilde oynanıyor. (1366*768 0xAA) Dahili grafik çözümü için çok iyi bir sonuç.
Bu cpu lar içindeki GPU lar tam olarak kullanabiliyormuyuz demek istediğim tam bir sürücü eksikliği varmı. Amd ve intel için bunu tam olarak kullanan işlemci varmı. Açıkcası bunu kağıt üzerinde yazmak yerine bu verilen teknolojiyi tam olarak kullanabiliyormuyuz.
Birde bu CPU üzerindeki GPU anakart üzerindeki GPU lar ile sekronize çalışabiliyormu.
İvy lerin çıkacağı zaman bu teknoloji tam olarak kullanbilecekmiyiz. Amd intel arasında gidip geliyorum ve acelem de yok.
Forumlarda bilgi öğrenmek de çok zor açıkcası herkez ürünlerin fan ı olmuş ve ürün kötü olsa bile körü körüne savunuyorlar buda benim açımdan hiç iyi olmuyor kime inancağımızı bilmiyoruz.
Z68 çipsetiyle gelen Virtu teknolojisi bunu sağlıyor.
Tabii ki adam oyun oynamak istediğinde o gpu'yu kullanmayacak. Öyle ya da böyle laptoplardaki optimus tarzında bir yaklasımla düşük performansta düşük yüksek performansta yüksek gpu'ya geçilen bi sistem ya vardır ya da üzerinde çalışılıyordur.
Ama masaustu işlemcilerine koymak zorunda değiller İşlemcinin%15ını kaplıyr çekirdekleri buyutup işlemcide perfromnasartışı sağlayabilirler.
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