Intel Kaby Lake-G işlemcilere grafik sürücü desteği sonlandırıldı

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2016 ortalarında gündeme bomba gibi düşen ve Intel ile AMD’yi aynı yonga üzerinde birleştiren Kaby Lake-G serisi işlemcilerin sonu geldi. Yılın başında üretimi durdurulan işlemcilerin grafik sürücüsü desteği de sonlandırıldı.

Başlamadan bitti

2017 yılı sonlarında Intel’in entegre AMD Vega grafik birimi barındıran Kaby Lake-G işlemcisini piyasaya sürmesi sektörde büyük bir heyecana neden olmuştu. Grafik konusunda oldukça eleştirilen Intel işlemcilerin sonraki dönemde önemli bir avantaja sahip olacağı yorumları yapılmıştı.

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Ne var ki işler tahmin edildiği gibi gitmedi. AMD grafik birimli Intel işlemcilerin piyasayı domine edeceği düşünülüyordu ancak Intel bu sayıyı arttırmadı. Aksine Raja Khoduri dahil AMD’den pek çok efsane isim Intel tarafına geçti ve firma kendi bağımsız grafik birimi için düğmeye bastı.

Aslında Intel’in kendi bağımsız grafik birimine hazırlık yapmak amacıyla AMD ile bir ortaklığa giriştiği o dönem gündeme gelmişti. Harici grafik birimi ve işlemci yongasının daha verimli bir şekilde iletişime girdiği EMIB teknolojisinin de sonraki dönemde Intel grafik birimine hazırlık olarak yorumlanmıştı.

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31 Ocak 2020 tarihi itibariyle Intel üretimi durdurduğunu açıklamıştı. Temmuz itibariyle de son sevkiyatlar gerçekleşecek. Halen işlemcileri kullananlar için bir kötü haber de AMD’den geldi.

Windows 10 version 2004 güncellemesinde kullanıcılar Kaby Lake-G için bir grafik sürücüsünün olmadığını fark etmiş. Buna sebep olarak desteklenmeyen donanım uyarısı gösterilmiş. Bu bakımdan sürücü desteğinin kesildiği düşünülmüş.

Konuyu destekleyen diğer bir gelişme ise Intel’in de bunu kabul etmesi. Firma AMD ile temasa geçerek Intel NUC 8 Extreme serisine sürücü güncellemesi sağlanması için çalıştığını belirtmiş. Yani artık Kaby Lake-G serisi tamamen öldü denebilir.

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