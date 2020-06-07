MSI Immerse GH30 V2 oyuncu kulaklığı duyuruldu

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Son haftalarda birbiri ardına tanıtılan oyuncu kulaklıkları trendine MSI da katıldı. Geçen yılın beğenilen MSI Immerse GH30 oyuncu kulaklığı biraz tasarım rötuşuna uğrayarak yeniden satışa çıkıyor.

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MSI Immerse GH30 V2 özellikleri ve fiyatı

MSI Immerse GH30 V2 kulaklık modeli 40mm neodim sürücüler ile geliyor ve üst seviye ses kalitesini hedefliyor. 96 desibel gürültü seviyesini yakalayan kulaklık 32 Ohm impedans değerine sahip.

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20Hz-20kHz frekans tepkisi sunan kulaklığın mikrofonu farklı yönlere hareket edebiliyor. Mikrofonun -36 desibel hassasiyet, 2.2 k Ohm impedans ve 10Hz-10kHz frekans tepkisi değerleri mevcut.

Kablonun uzunluğu 1.5m iken 4 boğumlu kulaklık girişi yer alıyor. PC için de 2 uçlu bir jak sunulmuş. Orijinal modelden farkı ise dış kısımda kırmızı renkli bir Lucky motifinin eklenmiş olması. Fiyatı yine 50$ olarak tutulmuş.

https://www.techpowerup.com/268094/msi-announces-immerse-gh30-v2-gaming-headset

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