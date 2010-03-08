Intel: Kullanıcıların büyük bir kısmı yüksek grafik performansına ihtiyaç duymuyor

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Intel'in tepe yöneticilerinden kıdemli başkan yardımcısı David Perlmutter, verdiği yeni bir demecinde dikkat çekici bazı açıklamalarda bulundu. Kullanıcıların grafikle ilgili düşüncelerinin 3D oyun savaşı ve daha fazla gerçekçilik üzerine olduğunu belirten David Perlmutter, bu gerçeği göz ardı etmediklerini ancak bu segmentin kullanıcıların çok küçük bir kısmını etkilediğini, müşterilerin büyük bir çoğunluğunun medya özellikleri [yüksek tanımlı video oynatma, Flash 10.1 hızlandırma gibi] istediğini dile getirdi.

David Perlmutter'in bir diğer dikkat çekici açıklaması ise AMD'nin ATi ile birlikte bu yıldan farklı olarak son birkaç senedir Intel'den daha iyi entegre grafik çözümleri sunduğunu dile getirmesi oldu. Larrabee kod adlı harici ekran kartı projesini şimdilik ileri bir tarihe öteleyen Intel, 32nm Core ix işlemcileriyle birlikte, HD Graphics isimli entegre grafik birimini anons ederek performans çıtasını arttırdığını ve AMD&Nvidia çözümlerini hedef alacağının altını çizmişti.