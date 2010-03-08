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Intel: Kullanıcıların büyük bir kısmı yüksek grafik performansına ihtiyaç duymuyor

9 yıl
11,5b
1
43
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel: Kullanıcıların büyük bir kısmı yüksek grafik performansına ihtiyaç duymuyor
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Intel'in tepe yöneticilerinden kıdemli başkan yardımcısı David Perlmutter, verdiği yeni bir demecinde dikkat çekici bazı açıklamalarda bulundu. Kullanıcıların grafikle ilgili düşüncelerinin 3D oyun savaşı ve daha fazla gerçekçilik üzerine olduğunu belirten David Perlmutter, bu gerçeği göz ardı etmediklerini ancak bu segmentin kullanıcıların çok küçük bir kısmını etkilediğini, müşterilerin büyük bir çoğunluğunun medya özellikleri [yüksek tanımlı video oynatma, Flash 10.1 hızlandırma gibi] istediğini dile getirdi.

David Perlmutter'in bir diğer dikkat çekici açıklaması ise AMD'nin ATi ile birlikte bu yıldan farklı olarak son birkaç senedir Intel'den daha iyi entegre grafik çözümleri sunduğunu dile getirmesi oldu. Larrabee kod adlı harici ekran kartı projesini şimdilik ileri bir tarihe öteleyen Intel, 32nm Core ix işlemcileriyle birlikte, HD Graphics isimli entegre grafik birimini anons ederek performans çıtasını arttırdığını ve AMD&Nvidia çözümlerini hedef alacağının altını çizmişti.


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CoreXXX 9 yıl
tamam intel bizde seninle aynı fikirdeyiz ama bir gpu donanımsal video hızlandırmazsa ne işe yarar. söyleyin bana pc sinde video seyretmeyen biri varmıdır.
tamam oyun oynamasın. yüksek grafiği olmasın ama video hızlandırsın abicim.
yap açıklamaları daya gma gpu yu:D
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lvlono 9 yıl
Ne yapmak gerekiyormuş demekki? Onboard ekran kartlı İntel anakart satın almamak gerekiyormuş demekki ki fazladan para ödenmesin:)
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S.BLaSTeR 9 yıl
o zman oyun için ayrı normal kullanıcılar için ayrı mühendisler için ayrı işlemci yapcaklar kim hangisine gereksinim duyuyorsa ondan alcak
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stradosphere 9 yıl
@Erasmus78
Madem yerden göğe kadar haklıysa sen otur onboard ekran kartınla güle güle yaşa.
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Erasmus78 9 yıl
Ne komik yorumlar var. Kedi uzanamadığı ciğere mundar dermiş te, beceremediği için öyle konuşuyormuş da vs. vs.
Hiç bir şey bilmiyorsanız gidin Grafik chipi pazarına bir bakın bakalım, ne göreceksiniz?
Adam yerden göğe kadar haklı!
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showstopper41 9 yıl
Hacı tamam çoğu kullanıcı grafik gücüne ihtiyaç duymuyorda 945 çipseti de çok kötü yaw. Ofis bilgisyarlarında oyun hiç gerekli değil o nedenle 945 idare ediyor.
Fakat yeğen/kuzen tarzı ufaklıklar NFS Most wanted oynamak isteyebiliyorlar bazen.
.
@EXcom_Zkko hocam çok iyi yakalamışsın.
+1.
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Denubis 9 yıl
iyi de kardeşim senin gpu'larının bir çoğu daha bu dediklerini bile yapamıyor ki!!!
"müşterilerin büyük bir çoğunluğunun medya özellikleri [yüksek tanımlı video oynatma, Flash 10.1 hızlandırma gibi]"
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Tolgá 9 yıl
aslında biraz haklılar ama gpularının nvidia ve ati onboardları gibi olması lazım birde sürücü yazabilmesi gerekiyor...birde şu flash bir çıkmadı gitti 1. çeyrek çıkcak dediler
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DH Misafiri 9 yıl
şimdi bilgisayarlar ofislerde kullanılyor(israf ediliyor-o sistemi ben eve bi alsam iş gelmem)
ama ofiste bilgisayar kullananların çok az bir kısmı evindeki bilgisayarında oyun oynanmıyor.
hemen hepsinde bilgisayar var
bunun yanı sıra pek çok kullanıcı oyun oynamak için oynanması için bilgisayar alıyor
yani kullanıcılar gerçekten yüksek kalite grafik performansı istiyorlar
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snakessss 9 yıl
ihtiyaç duyan da var duymayan da bence amd ati çok iyi bir çıkış yaptı son 2 senede
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kuruwa 9 yıl
adamlar kendilerinimi kadıracaklar bizlerimi tamam rutin işlerde gerek yok ama oyun diyince elleri mahkum yapamıyorlarsa sallamasınlar
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BARKU 9 yıl
esasen birçok kullanıcı gpu ya ihtiyaç duymuyor. Nvidia-ati hemen kapatılmalı sadce on-board grafik kullanılmalı

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Evren 9 yıl
Bu iş arz-talep meselesidir.Piyasa istiyorsa ki istiyor her zaman için yüksek performans segmenti olacak.Eee intel yapamıyorsa diyecek bişi yok.Ciğer kedi misali :)
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fss1403 9 yıl
Oma kalırsa o kadar güçlü işlemcilere de gerek yok.
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stradosphere 9 yıl
Intel karar vereceğine iş yeri sahipleri karar verse daha mantıklı olur,yok nasıl olsa grafik performansına gerek duymazsın hacı deyip,kökten bırakıyorsa intel grafik olayında bir adım ileriye gidemez.
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