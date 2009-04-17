Intel, Nehalem tabanlı 1 milyon işlemci sattı

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Intel'in ilk defa geçtiğimiz sene Kasım ayında duyurduğu Nehalem tabanlı yeni nesil işlemcileri 1 milyon adet satmayı başardı. Firmanın tepe yöneticisi Paul Otelli, birkaç gün önce yatırımcılar ve analistlerle yaptığı görüşmede, Nehalem tabanlı Xeon 5500 serisi ile bir araya geldiğinde Nehalem mimarisini temel alan işlemci çözümlerinin 1 milyon barajına ulaştığını belirtti.

Hem masaüstü hem de sunucu tarafında en hızlı işlemci çözümlerine sahip olduğu belirtilen Intel'in, mevcut ekonomik iklimin yarattığı daralmaya bağlı olarak satışların düşüş gösterdiği dönemde, toplam geçiş maliyetleri oldukça yüksek olan zira anakart ve üç kanal bellek kullanımı gibi yatırımları da beraberinde getiren Nehalem tabanlı işlemci çözümleriyle 1 milyon rakamına ulaşması önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor. Öte yandan firmanın Lynnfield kod adını taşıyan daha ekonomik masaüstü Nehalem işlemcilerini ve dizüstü bilgisayar platformunu duyurmasıyla satışlarını daha da arttırması bekleniyor.