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Intel, Nehalem tabanlı 1 milyon işlemci sattı

10 yıl
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32
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, Nehalem tabanlı 1 milyon işlemci sattı
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Intel'in ilk defa geçtiğimiz sene Kasım ayında duyurduğu Nehalem tabanlı yeni nesil işlemcileri 1 milyon adet satmayı başardı. Firmanın tepe yöneticisi Paul Otelli, birkaç gün önce yatırımcılar ve analistlerle yaptığı görüşmede, Nehalem tabanlı Xeon 5500 serisi ile bir araya geldiğinde Nehalem mimarisini temel alan işlemci çözümlerinin 1 milyon barajına ulaştığını belirtti.

Hem masaüstü hem de sunucu tarafında en hızlı işlemci çözümlerine sahip olduğu belirtilen Intel'in, mevcut ekonomik iklimin yarattığı daralmaya bağlı olarak satışların düşüş gösterdiği dönemde, toplam geçiş maliyetleri oldukça yüksek olan zira anakart ve üç kanal bellek kullanımı gibi yatırımları da beraberinde getiren Nehalem tabanlı işlemci çözümleriyle 1 milyon rakamına ulaşması önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor. Öte yandan firmanın Lynnfield kod adını taşıyan daha ekonomik masaüstü Nehalem işlemcilerini ve dizüstü bilgisayar platformunu duyurmasıyla satışlarını daha da arttırması bekleniyor.


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yc#1 10 yıl
Üst seviye işlemcilerin satış adedi azdır ancak fiyatları daha yüksek olduğu için getirdikleri kar da azımsanamaz.
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XivA 10 yıl
PII 720 BE tek başına geçer bu sayıyı :)
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Necessa®i 10 yıl
öff öff ne piyasa be
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RapscallioN 10 yıl
evet rakam büyük gibi gözüksede düşük sayılabilecek bir rakam,ama böle olmasını bence onlarda beklerdi çünkü nehalem işlemci satmak +anakart ve ram demek olduğu için ve üstüne birde kriz olduğu için bir başarı olarak gösterilebilir...ülkelerdeki ekonomi ne zaman tekrar büyümeye başlar işte o zaman zaten bu rakam katlanır katlanır gider...
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SMTRSLN 10 yıl
elimizde hammaddeyi işlemeden ihrac edip milyon dolarlar zara ediyoruz, dışardan olmadık şeyleri kendimizde olan maddeleri bilde ithal ediyoruz , arge bizim neyimize önce kaynakları doğru kullanalım bence
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Knisath 10 yıl
1 milyon az bir rakam.Tekil olarak düşünüldüğünde çok gözükse de bir şirket için(Intel için) bence kötü sonuç.
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sadtneverdie 10 yıl
prof kullanıcılar derhal nehaleme geçemeye başladı bu rakamlar normal. 4 kişiye ben tavsiye edip aldırdım. kriz olmasa bu rakam ikiye katlardı.
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Wilson Fisk 10 yıl
1 milyonu duyunca abartmissiniz biraz.abd'nin nufusu 250 milyon.2007'de 264 milyon marka pc satilmis toplamalar haric.1 milyon cok mu yani oranladiginizda?2007 yilinda 3 milyar ARM islemcisi satilmis buyrun buradan yakin profmus...
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sertacaygun 10 yıl
Krize rağmen iyi rakam...
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max975 10 yıl
evet arkadaşlar esas iş zaten ar-ge maliyetlerinde bitiyor. çok basit bir iş değil gerçekten maliyeti o yapıyor..ama ülkemizin üretim sektörlerinde ar-ge maliyeti yok olduğu için pek bu konuları pek dikkate almıyoruz...
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fatihcanery 10 yıl
bu rakamlara çıkacağını hiç tahmin etmezdim,birde kriz var derler :) ekmegi yok yemeye,, hesabı oluyor :)
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ParaBende 10 yıl
benim tahminim bir i965 in bile 50 $ maliyeti yoktur belki onlara nasıl üretilir bilmiyorum ama :)
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl

Orjinalden alıntı: SY34

benim tahminim bir i965 in bile 50 $ maliyeti yoktur belki onlara nasıl üretilir bilmiyorum ama :)


O yönden bakıldığı zaman daha da aşağıda olabilir.

Adamlar AR-GE'ye harcıyorlar zaten dünyanın milyon dolarını.
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-VesselaM- 10 yıl
1000000 x i7(920-940-965ee) + ddr3 3 kanal bellek + x58 anakart = sadece 5 aylık satıs rakamları ve karlar
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