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Intel, objelerin içini gösteren başlığını tanıttı

Objelerin arkasını ya da içini görebilmek bilim kurgu filmlerinde kalmış bir gelişme. Ancak Intel ile Daqri ortaklığında geliştirilen yeni bir başlık bunu endüstri için gerçeğe dönüştürüyor.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Intel, objelerin içini gösteren başlığını tanıttı

CES 2016 fuarı kapsamında çok önemli duyurular gerçekleştiren Intel, kısa süre önce bu duyurular arasına X-Ray benzeri çalışma yapısıyla objelerin içini gösterebilen yeni başlık birimini de ekledi.
Sanal gerçeklik firması Daqri ortaklığında geliştirilen başlık, direkt olarak endüstriyel sektöre yönelik bir çözüm oluşturuyor. İşlemci devi Intel tarafından söylendiği kadarıyla borular ya da makinelerin içerisini X-Ray benzeri bir yapıda (Tam çalışma süreci net değil) gözler önüne serebilen başlık, bu sayede mühendislerin ya da diğer işçilerin sorunları tespit edebilmesini kolaylaştırıyor.
Bu objeler için önceden kayıtlanan şema, harita ve tamir planlarını da takan kişinin gözleri önüne getirebilen başlık, gereken tüm gücünü Intel'in 6. jenerasyon Core M7 işlemcisinden alıyor ve CES 2016'ya damga vuran üç boyutlu derinlik algılama yeteneğine sahip Real Sense kamera teknolojisi ile geliyor. Aynı zamanda Daqri'nin takip / görüntü teknolojileri ve 360 derece sensör sistemleriyle donatılan başlık, yine verilen bilgilere göreyse birçok büyük şirket tarafından aktif olarak test ediliyor.
Oyun değiştirici olarak nitelendirilen başlığın 2016'nın ilk çeyreği içerisinde satışa çıkacağı belirtiliyor. Bu açıdan daha detaylı ayrıntıların çok geçmeden ortaya çıkması bekleniyor.

http://www.ibtimes.co.uk/ces-2016-intel-unveils-x-ray-like-smart-glasses-that-can-see-inside-objects-1536491 Yorum Yaz
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Guest-1E8C38219 3 yıl en beğenilen
Bunu zaten malum sitelerde satmıyorlar mıydı?
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kadirirdem 3 yıl
Bu türklerin eline geçmesin olacakları düşünemiyorum bile
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teramit 3 yıl
ürün başlıkta bahsedilen işi yapmıyor arkadaşlar, yanlış anlaşılması için özellikle uğraşılmış embesil haber tekniklerinden biri...
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arel.gr 3 yıl
beyini çevreleyen x-ray veya herhangi radioaktivite mümkünmü ?
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kesbi 3 yıl
ULYSES
X-ray olamaz. Yani umarım değildir. Metal malzemeleri incelemek için kullanılan x-ray de gama ışınları kullanılır. Kemik içi iliğe kadar işleyebildiğinden çok tehlikelidir. Önceden girilmiş üç boyutlu resimleri gösteriyorsa da pek bir espirisi kalmaz. İnşallah düzgün birşeydir de aldırırız fabrikaya.

Bu objeler için önceden kayıtlanan şema, harita ve tamir planlarını da takan kişinin gözleri önüne getirebilen başlık...
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alemburda34 3 yıl
Bu objelere insanda dahilse nerede satliyor :D

Uretime yetisemezler valla.
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ULYSES 3 yıl
X-ray olamaz. Yani umarım değildir. Metal malzemeleri incelemek için kullanılan x-ray de gama ışınları kullanılır. Kemik içi iliğe kadar işleyebildiğinden çok tehlikelidir. Önceden girilmiş üç boyutlu resimleri gösteriyorsa da pek bir espirisi kalmaz. İnşallah düzgün birşeydir de aldırırız fabrikaya.
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le_tatative 3 yıl

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Guest-1E8C38219 3 yıl en beğenilen
Bunu zaten malum sitelerde satmıyorlar mıydı?
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