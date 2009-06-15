Intel P57 yonga setini son çeyrekte duyuracak

Tam Boyutta Gör

Lynnfield kod adını taşıyan Core i5 işlemcileriyle birlikte P55 yonga setini de pazara sunacak olan Intel, LGA1156 platformu için üst seviye bir yonga seti daha hazırlıyor. Gelen bilgilere göre firma, yılın son çeyreğinde P57 kod adını taşıyan ve Core i5 işlemciler için temel performans alt yapısını oluşturması beklenen P57 yonga setini de kullanıma sunacak. P55 çipsetinin ek özelliklerle geliştirilmiş versiyonu olarak ta değerlendirilen P57'nin en önemli özelliklerinden birisi olarak P55 ile pin uyumuna sahip olması gösteriliyor.

Computex 2009 fuarında P55 yonga setli anakartlarını gösteren üreticiler için pin uyumu önemli bir haber zira bu sayede mevcut P55 anakart tasarımlarında ciddi değişikliklere gitmeden P57 tabanlı yeni modeller de geliştirilebilecek. Core i7 işlemciler ve X58 yonga setinin "enthusiast" segmentine kaydırılması yönündeki çalışmalara paralel olarak Intel'in yaygın anlamdaki temel performans platformu olacağı söylenen üst seviye Core i5 işlemciler ve P57 ikilisinin bir araya gelmesi ise yılın son aylarını bulacak gibi görünüyor.