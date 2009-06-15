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Intel P57 yonga setini son çeyrekte duyuracak

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel P57 yonga setini son çeyrekte duyuracak
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Lynnfield kod adını taşıyan Core i5 işlemcileriyle birlikte P55 yonga setini de pazara sunacak olan Intel, LGA1156 platformu için üst seviye bir yonga seti daha hazırlıyor. Gelen bilgilere göre firma, yılın son çeyreğinde P57 kod adını taşıyan ve Core i5 işlemciler için temel performans alt yapısını oluşturması beklenen P57 yonga setini de kullanıma sunacak. P55 çipsetinin ek özelliklerle geliştirilmiş versiyonu olarak ta değerlendirilen P57'nin en önemli özelliklerinden birisi olarak P55 ile pin uyumuna sahip olması gösteriliyor.

Computex 2009 fuarında P55 yonga setli anakartlarını gösteren üreticiler için pin uyumu önemli bir haber zira bu sayede mevcut P55 anakart tasarımlarında ciddi değişikliklere gitmeden P57 tabanlı yeni modeller de geliştirilebilecek. Core i7 işlemciler ve X58 yonga setinin "enthusiast" segmentine kaydırılması yönündeki çalışmalara paralel olarak Intel'in yaygın anlamdaki temel performans platformu olacağı söylenen üst seviye Core i5 işlemciler ve P57 ikilisinin bir araya gelmesi ise yılın son aylarını bulacak gibi görünüyor.


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dennjS 9 yıl
hayret P57'de pin değişmemiş :D
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Light_Velocity 9 yıl
1200 pin gibi birşey yapsaydın bari Intel.Yapsaydın daha çok sömürürdün milleti olmadı şimdi
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sertacaygun 9 yıl
Pin farklı, çipler farklı... Kullanıcının kafasını karıştırmaktan başka birşey olacağını sanmıyorum.
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mavizaman 9 yıl
Alt segmentin ucuzlaması açısından iyi olur lga1156ların çıkması.
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matchless44 9 yıl
dün guru3d nin sitesinden görmüştüm p55 den fazla bir farkı olmayacağını düşünüyorum gereksiz bir fazlalık bence
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Chris Brown 9 yıl
Lynnfield ler hoş gelsin sefa gelsin başımın üstünde yerleri var , onlar gelsin P45 ler ucuzlasın
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ayzer 9 yıl
p35, p33, p31 veya p45,p43 gibim birşey herhal p57, p55... bidem "P55 çipsetinin ek özelliklerle geliştirilmiş versiyonu" demeknen ne kasıt edilmiş bi haberizdir
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hikmetg 9 yıl
İntel bu LGA 1156 ve 1366 'dan ciddi zarar görecek kanısıondayım. Kullanıcılar hangisi tercih edecem derken kararını amd yönüne kaydırabilir. Çünkü amd bu konuda ciddi kullanıcıların yanında yer alıyor.
Örneğin şu anda kullandığım amd 4200 işlemcimi çıkartıp doğrudan phenom II takabilirim.
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ahmetkep 9 yıl
LGA1156 mı .daha 1366 lar yeni çıktı.intel ne yapmaya çalışıyor anlamadım.şu işlemci yuvalarını sabit tutması gerekirken arttırıyor.
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