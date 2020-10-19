Intel Pentium Gold ve Celeron’a AVX2 komut seti ekleyecek

Tam Boyutta Gör

Donanım dünyası şu günlerde PCIe 4.0 ile gelecek Rocket Lake işlemcilerini beklerken giriş segmentinde de etkileyici gelişmeler yaşanıyor.

İlginizi Çekebilir

Intel Tiger Lake’in tanıtım videosu sızdı: işlemci ve Xe GPU’su için yeni logo

Giriş segmente AVX2 desteği geliyor

Intel’in ARK sayfasında yaptığı güncellemeyle ortaya çıkan yeni mobil Pentium Gold ve Celeron işlemcileri AVX2 komut setiyle geliyor.

Firmanın yalnızca Core ve Xeon ailesine saklı tuttuğu komut setinin giriş segmentine indirilmesi oldukça olumlu karşılanacaktır.

Ayrıca Bkz. "Ryzen 5000U ailesi sızdı: Zen 2 mimarili APU’lar da var"

10 nm SuperFin nodundan çıkacak Tiger Lake çözümleri Pentium Gold 7505 ve Celeron 6305 olarak listelenirken işlemcilerin ısıl tasarım gücü 15 watt düzeyinde tutulmuş. Modellerin çıkış tarihi olaraksa bu yılın son çeyreği belirlenmiş.

https://www.techpowerup.com/273516/intel-tiger-lake-based-pentium-and-celeron-to-feature-avx2-an-instruction-the-entry-level-brands-were-deprived-of

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.