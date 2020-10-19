Intel Pentium Gold ve Celeron’a AVX2 komut seti ekleyecek

Donanım dünyası şu günlerde PCIe 4.0 ile gelecek Rocket Lake işlemcilerini beklerken giriş segmentinde de etkileyici gelişmeler yaşanıyor.İlginizi Çekebilir Intel Tiger Lake’in tanıtım videosu sızdı: işlemci ve Xe GPU’su için yeni logo
Giriş segmente AVX2 desteği geliyor
Intel’in ARK sayfasında yaptığı güncellemeyle ortaya çıkan yeni mobil Pentium Gold ve Celeron işlemcileri AVX2 komut setiyle geliyor.
Firmanın yalnızca Core ve Xeon ailesine saklı tuttuğu komut setinin giriş segmentine indirilmesi oldukça olumlu karşılanacaktır.
Ayrıca Bkz. "Ryzen 5000U ailesi sızdı: Zen 2 mimarili APU’lar da var"
10 nm SuperFin nodundan çıkacak Tiger Lake çözümleri Pentium Gold 7505 ve Celeron 6305 olarak listelenirken işlemcilerin ısıl tasarım gücü 15 watt düzeyinde tutulmuş. Modellerin çıkış tarihi olaraksa bu yılın son çeyreği belirlenmiş.
https://www.techpowerup.com/273516/intel-tiger-lake-based-pentium-and-celeron-to-feature-avx2-an-instruction-the-entry-level-brands-were-deprived-of Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
SSE4.2 devam etmeleri gerekirdi performans işlemcileri değil ki bunlar
AMD de 35 Watt Ryzen 4000GE ler gelmedi. ülkemizde eskisi gibi de Intel CeleronT yada PentiumT bulunmuyorç
https://forum.donanimhaber.com//mesaj/yonlen/92251519
Bu da bir diğer kaynak
https://tr.qaz.wiki/wiki/Advanced_Vector_Extensions