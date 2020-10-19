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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Pentium Gold ve Celeron’a AVX2 komut seti ekleyecek

    Mavi ekipten üst segmentte AMD’ye karşı rekabetçi çözümler beklenirken giriş segmentine yönelik iddialı geliştirmeler geliyor. Core ve Xeon ailesine has tutulan komutseti giriş segmente geliyor.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
    1,9b
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    İşlemci
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Pentium Gold ve Celeron’a AVX2 komut seti ekleyecek
    Tam Boyutta Gör

    Donanım dünyası şu günlerde PCIe 4.0 ile gelecek Rocket Lake işlemcilerini beklerken giriş segmentinde de etkileyici gelişmeler yaşanıyor.

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    Giriş segmente AVX2 desteği geliyor

    Intel’in ARK sayfasında yaptığı güncellemeyle ortaya çıkan yeni mobil Pentium Gold ve Celeron işlemcileri AVX2 komut setiyle geliyor.

    Firmanın yalnızca Core ve Xeon ailesine saklı tuttuğu komut setinin giriş segmentine indirilmesi oldukça olumlu karşılanacaktır.

    Ayrıca Bkz. "Ryzen 5000U ailesi sızdı: Zen 2 mimarili APU’lar da var"

    10 nm SuperFin nodundan çıkacak Tiger Lake çözümleri Pentium Gold 7505 ve Celeron 6305 olarak listelenirken işlemcilerin ısıl tasarım gücü 15 watt düzeyinde tutulmuş. Modellerin çıkış tarihi olaraksa bu yılın son çeyreği belirlenmiş.



    https://www.techpowerup.com/273516/intel-tiger-lake-based-pentium-and-celeron-to-feature-avx2-an-instruction-the-entry-level-brands-were-deprived-of Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    V4LKyR 3 gün en beğenilen
    AVX2 komut seti ne işe yarar, hangi programlar kullanır?
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Isbara (Cenk Gençer) 3 gün IamTheOne76
    Aykut KOCAMAN Fenerbahçesi.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Khoradasein (Mahmut Mümtaz Apostrof Er) 3 gün
    Teşekkürler AMD...
    Yanıtla
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    IamTheOne76 (ŞAKİR KARATAŞ) 3 gün
    Futbol maçı benzetmesi; intel takımı topu almış kendi oyuncuları ile kısa kısa paslaşmayla sözüm ona maç yapıyormuş gibi görünüyor. Oysa tek derdi 90 dakika top kendi kontrolünün altında maçı bitirmek. Gol atmak yada yemekle zerre ilgilenmiyor.
    1 Yanıt Yanıtla
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    ShadowWyvern 3 gün
    saçma bir hamle olmuş fiyatı arttıracak yada komut seti yer kaplayacağı için performansı düşürecek boş yere (AVX2 kullanan uygulamalar dışında tabi ki)

    SSE4.2 devam etmeleri gerekirdi performans işlemcileri değil ki bunlar
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    aceleciburak (Rasim Burak Sertel) 3 gün
    adam akıllı Desktop tarafına Low TDP ürünler çıkarsa da NAS sistemi kurgulasak. piyasada Custom NAS için işlemi bulmak neredeyse imkansız.

    AMD de 35 Watt Ryzen 4000GE ler gelmedi. ülkemizde eskisi gibi de Intel CeleronT yada PentiumT bulunmuyorç
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    V4LKyR 3 gün en beğenilen
    AVX2 komut seti ne işe yarar, hangi programlar kullanır?
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    erdem552 (Erdem Aydın) 3 gün V4LKyR
    Melik hocam güzel anlatmıştı bu konuyu

    https://forum.donanimhaber.com//mesaj/yonlen/92251519

    Bu da bir diğer kaynak
    https://tr.qaz.wiki/wiki/Advanced_Vector_Extensions

    @melikulupinar Standart orjinal 8086 setine (80188 SOC hariç) ilk ekler 80286 ile gelen korumalı mod komut genişletmesiydi. Ancak 80286 korumalı mod 16+24 bit biraz problemliydi. Daha sonra 80386 ile 32 bit komutlar ile düzgün çalışan korumalı 32 bit mod ile ilgili komutlar geldi. Ancak bunlar yeni bir set değil ek olarak nitelendi. İlk ciddi genişletme 80486 ile cache ve dahili FPU ve geniş iç veriyolu düzenleme ve bit işlem komutları ile geldi. Pentium da dahil böyle küçük artırımlar ile gitti. Bunlar da ayrı bir isimle anılmadı. Derleyicilerde komut seti kontrolü-uyumu için .186 .286 .386 .486 gibi pseudo yönerge kodlar kullanılırdı. Bu yönergeyi gören derleyici de uygun işlemciye göre derleme yapardı.

    Pentium dahil önceki tüm işlemciler tüm firmalarda (Intel, AMD, Cyrix, IBM, Nexgen vb vb) aynı ve uyumluydu. Bir isimle anılan ilk kapsamlı komut seti genişletmesi Intel Pentium MMX işlemcilerle gelen MMX komut setidir. Bu set ile 57 yeni komut geldi ve multimedya vb uygulamalarda epey işe yaradı. AMD ise buna 3Dnow ile karşılık verdi ve daha kapsamlıydı. Ancak AMD her zamanki gibi zamanında kod desteği (derleyici vb) vermediğinden MMX fiilen standart oluşturdu ve 3Dnow komut seti pek kullanılmadı. Bu komut setleri ise öncekilerin aksine birbiri ile uyumsuzdu. Hem Intel hem AMD daha sonra MMX+ ile bunları geliştirdiler.

    Daha sonra ise kapsamlı Intel SSE (KNI) komut seti geldi. Tamsayı tabanlı 64 bit MMX yerine bunlar kayar nokta tabanlı 128 bit işlem yapıyorlardı. MMX çalışmak için FPU yazmaçlarını kullanıyo, bu da aynı anda FPU ve MMX komutları kullanmayı engelliyordu. SSE ise kendi yazmaçlarına sahipti ve daha etkindi. AMD ise 3Dnow+ ile karşılık verdi ve komutlar yine uyumsuzdu. Aynı kod desteği eksiği yüzünden yine SSE standart oldu. Oysa 3Dnow+ çok daha kapsamlı ve çok daha güçlüydü, kullanan nadir uygulamalarda SSE setine fark atıyordu ama yine desteksizlik yüzünden yayılamadı.

    Daha sonra AMD beklenmedik bir hamle ile 64 bite geçti Intel daha gerek yok derken. Şimdiye kadar X86 platformundaki en radikal komut seti genişlemesi budur zaten. Intel toparlanamadan piyasada 64 bit kabul gördü ve AMD64 komut seti olarak fiilen standart haline geldi. Intel piyasaya yerleşmiş AMD64 setine karşılık kendi uyumsuz 64 bit setini çıkaramadı. AMD ile çipset üretme izni, ATI-AMD kartlara SLI izni ve MMX-SSE karşılığında çift kanal bellek ve AMD64 komut seti ile 3Dnow lisansı aldı. AMD64 setini de aynı ismi kullanmadı EM64T gibi bir isim verdi. Böylece MMX-SSE ile 3Dnow uyumsuzluğuna rağmen 64 bit seti aynı oldu.

    Daha sonra Intel SSE2 adlı yeni komut setini duyurdu. 3Dnow+ setinin güçlü yanları bu sete enjekte edildi. Yani SSE2 seti ile AMD-INTEL komut setleri birleşmiş oldu. SSE2-3DNow komutlarının ASM mnemonic kodları Intel-AMD için farklı olsa da machine code karşılıkları aynı, bu yüzden uyumludur. Kısaca SSE2 seti 3DNow+ setini yuttu diyebiliriz. Lisans anlaşması sayesinde AMD de MMX-SSE setlerini kullanmaya başladı uyumlu olarak. SSE2 daha sonra ilave eklerle genişletildi. (SSE3-SSE4, 4.1 vb vb)

    Daha sonra Intel AES ve AVX setini geliştirdi. AMD ise Hypertrasport klonu olan Quickpath karşılığı bu setleri kullanmaya başladı. AVX2 seti de aynı şekilde kullanıldı. Intel bundan sonra yeni komut seti geliştirmedi. AMD ise ABM (2007), F16C (2009, intel 2011), CVT-XOP (2009), FMA4 (2011), BMI1-TBM (2012), FMA3 (2012, intel 2013), BMI2 (2013) setlerini geliştirdi. Şu anda Intel ise AVX-512 seti üzerinde çalışıyor, Skylake serisinde (bir sonraki de olabilir) geleceği konuşuluyor.

    Şu an son Intel Haswell ile en son FMA3 desteği geldi intellere. Ancak önceki I serilerinde FMA3 de yok. Yani MMX-SSE-AES-AVX-AVX2-F16C-FMA3 seti şu an son intellerde desteklenen komut setleridir. ABM-BMI1-BM2-TBM-XOP-CVT-FMA4 setleri ise hiçbir intel işlemcide yok. FMA4 vb 2012 ve sonrası ise bulldozer çekirdek AMD ve öncekilerde yok.

    Yani son dönemde komut setleri Intel tarafından değil AMD tarafından geliyor. (AVX-512 gelirse ayrı)
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 3 gün
    Celeron'lar da artık 2 çekirdek 2 sanal çekirdek, toplamda 4 tireçekirdekli olsunlar
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