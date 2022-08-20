Intel Raptor Lake işlemciler 350 watt'lık Turbo Modu ile gelebilir

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Intel 13. Nesil Raptor Lake işlemcilerin çıkış tarihi yaklaşırken, yeni nesil işlemciler güç tüketimi açısından zirveye oynayacak gibi görünüyor. Intel’in üst seviye Raptor Lake modellerinin güç sınırlarını arttıracak yeni bir hız aşırtma profili üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Yüzde 15'e kadar performans artışı sunacak

VideoCardz tarafından bildirilenlere göre yeni hız aşırtma profili, varsayılan PL2 güç sınırını 253 watt seviyelerinden çok daha yüksek diyebileceğimiz 350 watt’lık bir değere ulaştıracak. Böylece Core i9-13900K'da yüzde 15'lik bir performans kazanımı sağlanması bekleniyor. Ancak yeni hız aşırtma profilini kullanabilmek için, kullanıcıların üst düzey bir 700 serisi anakarta sahip olmaları gerekecek.

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Intel'in yanı sıra üst seviye AMD Ryzen 7000 işlemcilerin de daha yüksek bir güç gereksinimi ile gelmesi bekleniyor. AM5 soketi, 170 TDP’li işlemcilere destek sunarken, bu değerin ağır iş yüklerinde 230 watt’a kadar yükselebileceği tahmin ediliyor. 13.nesil Intel Raptor Lake işlemcilerin, 27 Eylül tarihinde tanıtılması ve AMD Ryzen 7000 serisi ile aynı zamanda Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Intel Raptor Lake işlemciler, 350 watt'lık Turbo Modu sunabilir