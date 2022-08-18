Intel Arc A580, benchmark testlerinde görünmeye başladı: RTX 3060'a yetişiyor

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Ekran kartı pazarında yeni bir oyuncu olmayı planlayan Intel, bu yıldan itibaren Arc serisi ekran kartlarını piyasaya sürecek. Serinin A380 ile A750 arasında yer alan giriş seviyesi masaüstü kartı Arc A580, benchmark testlerinde görünmeye başladı.

RTX 3060 ile benzer sonuçlara ulaşıyor

Yakın zamanda paylaşılan sızıntılar Arc A580’in 6nm DG2-512 yongasından güç alacağına işaret ediyor. Bununla birlikte 16 Xe çekirdeğe, 128 bit bellek veri yoluna ve 8GB GDDR6 belleğe ev sahipliği yapacak yeni ekran kartı, Intel’in iddialarına göre Nvidia RTX 3060’ın rakibi olarak kullanıcıların karşısına çıkacak.

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Ashes of Singularity benchmark web sitesinde 16 çekirdekli bir işlemci ile Vulkan API’sinde test edilen Arc A580, minimum 1080p ayarlarında 9300 puan ve ortalama 95 FPS’lik bir sonuca ulaşıyor. Vulkan API’si ile test edilen çok sayıda kart bulunmadığı için sonuçları kıyaslamak zor olsa da, Nvidia RTX 3060’ın aynı ön ayar ile 75 ila 96 FPS arasında bir değere ulaştığını söyleyebiliriz.

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Intel Arc A580, performansı ortaya çıktı: RTX 3060'a yetişiyor