Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel Arc A580, benchmark testlerinde görünmeye başladı: RTX 3060'a yetişiyor

    Yonga devi Intel, Xe-HPG "Alchemist" grafik mimarisine dayanan Arc serisi ekran kartlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Serinin giriş modellerinden Arc A580'in performansı ortaya çıktı.
    Oy Ver

    Intel Arc A580, performansı ortaya çıktı: RTX 3060'a yetişiyor
    Tam Boyutta Gör

    Ekran kartı pazarında yeni bir oyuncu olmayı planlayan Intel, bu yıldan itibaren Arc serisi ekran kartlarını piyasaya sürecek. Serinin A380 ile A750 arasında yer alan giriş seviyesi masaüstü kartı Arc A580, benchmark testlerinde görünmeye başladı.

    RTX 3060 ile benzer sonuçlara ulaşıyor

    Yakın zamanda paylaşılan sızıntılar Arc A580’in 6nm DG2-512 yongasından güç alacağına işaret ediyor. Bununla birlikte 16 Xe çekirdeğe, 128 bit bellek veri yoluna ve 8GB GDDR6 belleğe ev sahipliği yapacak yeni ekran kartı, Intel’in iddialarına göre Nvidia RTX 3060’ın rakibi olarak kullanıcıların karşısına çıkacak.

    Ashes of Singularity benchmark web sitesinde 16 çekirdekli bir işlemci ile Vulkan API’sinde test edilen Arc A580, minimum 1080p ayarlarında 9300 puan ve ortalama 95 FPS’lik bir sonuca ulaşıyor. Vulkan API’si ile test edilen çok sayıda kart bulunmadığı için sonuçları kıyaslamak zor olsa da, Nvidia RTX 3060’ın aynı ön ayar ile 75 ila 96 FPS arasında bir değere ulaştığını söyleyebiliriz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'ya rakip: Xiaomi Pilot

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 13 Pro
    Apple iPhone 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-55
    Acer Nitro 5 AN515-55
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız