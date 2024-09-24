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    Anlık Bildirim

    Intel "Razer Lake-S" işlemciler ortaya çıktı: İşte detaylar

    Intel, yeni nesil işlemciler için yol haritasını güncellemeye devam ediyor. Şimdi de Nova Lake-S’ten sonra tanıtılması beklenen Razer Lake-S işleciler ortaya çıktı. İşte detaylar!
    Intel 'Razer Lake-S' işlemciler ortaya çıktı: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Intel, önümüzdeki haftalarda yeni nesil Intel Intel Arrow Lake-S işlemcileri ve bu işlemciler için hazırlanan yeni 800 serisi anakartları piyasaya sürecek. Ancak bu olurken, gelecek nesil Intel işlemciler hakkında bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak Nova Lake-S'in halefi olacak Razer Lake-S işleciler ortaya çıktı.

    Intel "Razer Lake-S" doğrulandı

    Daha önce de belirttiğimiz gibi Intel, gelecek planlarında sürpriz güncellemeler yapmaya devam ediyor. LGA-1700 soketi üç nesle destek sunarken, önümüzdeki aylarda çıkacak üç ürün iptal edilmiş durumda. Gelecek ay çıkması planlanan LGA-1851 ise, daha önce Intel Meteor Lake-S ile birlikte duyurulacaktı.

    Öte yandan Intel, bu soketi masaüstü sistemlere getirme planlarından vazgeçti ve bu mimari şu an için daha çok dizüstü bilgisayarlar ile mini PC’lerde kullanılacak. Dolayısıyla Arrow Lake-S, Intel’in yeni LGA-1851 soketini kullanacak ilk ürün olacak ve hemen ardından Nova Lake-S ile karşılaşacağız.

    HXL tarafından sızdırılan bilgilerde ise, Nova Lake-S'in halefi olacak işlemcilerin "Razer Lake-S" olarak adlandırıldığı belirtiliyor. Bu isim, daha önce duyulmuş olsa da, kod adı resmi kaynaklardan doğrulanmamıştı. 

    Intel işlemciler
    LGA 1700 LGA 1851 LGA?
    Alder Lake-S (2021) Meteor Lake-S (2023) -iptal edildi- Nova Lake-S (2025+)
    Raptor Lake-S (2022) Arrow Lake-S (2024)  Razer Lake-S (2026+)
    Raptor Lake-S Refresh (2023) Arrow Lake-S Refresh (2025) -iptal edildi- -
    Bartlett Lake-S (2025) -belirsiz- - -

    Bu bilgiler doğruysa, Nova Lake-S ve Razer Lake-S’in kullanılacağı soketle ilgili fikir sahibi olabiliriz. Keza Intel’in, bu iki işlemciyi aynı platformda sunabileceği düşünülüyor. Ancak bu noktada, söylentiler çok erken aşamada. Şu an için Intel, gelecek nesil işlemciler hakkında detaylı bir bilgi paylaşmadı. Şirket, daha çok Lunar Lake ve Panther Lake gibi mobil platformlara odaklanmış görünüyor. Dolayısıyla tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 2 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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