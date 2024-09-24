Intel "Razer Lake-S" işlemciler ortaya çıktı: İşte detaylar

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Intel, önümüzdeki haftalarda yeni nesil Intel Intel Arrow Lake-S işlemcileri ve bu işlemciler için hazırlanan yeni 800 serisi anakartları piyasaya sürecek. Ancak bu olurken, gelecek nesil Intel işlemciler hakkında bilgiler duymaya devam ediyoruz. Son olarak Nova Lake-S'in halefi olacak Razer Lake-S işleciler ortaya çıktı.

Intel "Razer Lake-S" doğrulandı

Daha önce de belirttiğimiz gibi Intel, gelecek planlarında sürpriz güncellemeler yapmaya devam ediyor. LGA-1700 soketi üç nesle destek sunarken, önümüzdeki aylarda çıkacak üç ürün iptal edilmiş durumda. Gelecek ay çıkması planlanan LGA-1851 ise, daha önce Intel Meteor Lake-S ile birlikte duyurulacaktı.

Öte yandan Intel, bu soketi masaüstü sistemlere getirme planlarından vazgeçti ve bu mimari şu an için daha çok dizüstü bilgisayarlar ile mini PC’lerde kullanılacak. Dolayısıyla Arrow Lake-S, Intel’in yeni LGA-1851 soketini kullanacak ilk ürün olacak ve hemen ardından Nova Lake-S ile karşılaşacağız.

Intel, Arrow Lake masaüstü işlemcilerini güncellemeyebilir 23 sa. önce eklendi

HXL tarafından sızdırılan bilgilerde ise, Nova Lake-S'in halefi olacak işlemcilerin "Razer Lake-S" olarak adlandırıldığı belirtiliyor. Bu isim, daha önce duyulmuş olsa da, kod adı resmi kaynaklardan doğrulanmamıştı.

Intel işlemciler LGA 1700 LGA 1851 LGA? Alder Lake-S (2021) Meteor Lake-S (2023) -iptal edildi- Nova Lake-S (2025+) Raptor Lake-S (2022) Arrow Lake-S (2024) Razer Lake-S (2026+) Raptor Lake-S Refresh (2023) Arrow Lake-S Refresh (2025) -iptal edildi- - Bartlett Lake-S (2025) -belirsiz- - -

Bu bilgiler doğruysa, Nova Lake-S ve Razer Lake-S’in kullanılacağı soketle ilgili fikir sahibi olabiliriz. Keza Intel’in, bu iki işlemciyi aynı platformda sunabileceği düşünülüyor. Ancak bu noktada, söylentiler çok erken aşamada. Şu an için Intel, gelecek nesil işlemciler hakkında detaylı bir bilgi paylaşmadı. Şirket, daha çok Lunar Lake ve Panther Lake gibi mobil platformlara odaklanmış görünüyor. Dolayısıyla tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerek.

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Intel "Razer Lake-S" işlemciler ortaya çıktı: İşte detaylar