Intel "Razer Lake-S" işlemciler ortaya çıktı: İşte detaylar

Intel "Razer Lake-S" doğrulandı
Daha önce de belirttiğimiz gibi Intel, gelecek planlarında sürpriz güncellemeler yapmaya devam ediyor. LGA-1700 soketi üç nesle destek sunarken, önümüzdeki aylarda çıkacak üç ürün iptal edilmiş durumda. Gelecek ay çıkması planlanan LGA-1851 ise, daha önce Intel Meteor Lake-S ile birlikte duyurulacaktı.
Öte yandan Intel, bu soketi masaüstü sistemlere getirme planlarından vazgeçti ve bu mimari şu an için daha çok dizüstü bilgisayarlar ile mini PC’lerde kullanılacak. Dolayısıyla Arrow Lake-S, Intel’in yeni LGA-1851 soketini kullanacak ilk ürün olacak ve hemen ardından Nova Lake-S ile karşılaşacağız.
HXL tarafından sızdırılan bilgilerde ise, Nova Lake-S'in halefi olacak işlemcilerin "Razer Lake-S" olarak adlandırıldığı belirtiliyor. Bu isim, daha önce duyulmuş olsa da, kod adı resmi kaynaklardan doğrulanmamıştı.
|LGA 1700
|LGA 1851
|LGA?
|Alder Lake-S (2021)
|Meteor Lake-S (2023) -iptal edildi-
|Nova Lake-S (2025+)
|Raptor Lake-S (2022)
|Arrow Lake-S (2024)
|Razer Lake-S (2026+)
|Raptor Lake-S Refresh (2023)
|Arrow Lake-S Refresh (2025) -iptal edildi-
|-
|Bartlett Lake-S (2025) -belirsiz-
|-
|-
Bu bilgiler doğruysa, Nova Lake-S ve Razer Lake-S’in kullanılacağı soketle ilgili fikir sahibi olabiliriz. Keza Intel’in, bu iki işlemciyi aynı platformda sunabileceği düşünülüyor. Ancak bu noktada, söylentiler çok erken aşamada. Şu an için Intel, gelecek nesil işlemciler hakkında detaylı bir bilgi paylaşmadı. Şirket, daha çok Lunar Lake ve Panther Lake gibi mobil platformlara odaklanmış görünüyor. Dolayısıyla tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)